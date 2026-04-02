Kuća u dinama sastavljena kao puzzle, i to u jednom danu: Čudesan koncept prati gibanje pijeska

Na jugu Nizozemske, u osjetljivom krajoliku dina otoka Goeree-Overflakkee, nastala je kuća koja ne dominira prostorom, već ga prati i nadopunjuje.
Studio Woonpioniers projektirao je Duinhuis, odnosno Kuću u dinama, kao primjer modularne, gotovo taktilne arhitekture koja odgovara na stroge ekološke uvjete zaštićenog područja Natura 2000.
Treba reći kako je ovaj projekt u svojoj je osnovi usmjeren na očuvanje prirodnog karaktera lokacije. Arhitekti nisu mijenjali oblik dina, već su kuću prilagodili postojećem reljefu i uvjetima. Time je stvoren dom koji ne prekida prirodni kontinuitet krajolika, već se u njega uklapa gotovo neprimjetno.
Arhitekti ističu kako im je pri projektiranju bilo važno kuću uklopiti u fluidnosti krajolika dina. Takav teren, kažu, zahtijeva poštovanje, i upravo zato prije gradnje nije mijenjam sastav dina.
Lokacija u dinama Ouddorpa nalazi se unutar područja Natura 2000, što je značilo da projekt mora zadovoljiti niz strogih ograničenja. Među njima su kontrola emisija dušika, ograničen pristup gradilištu te zabrana radova tijekom razdoblja gniježđenja ptica. Upravo zbog tih uvjeta arhitekti su odlučili sve ključne elemente kuće proizvesti izvan lokacije.
Umjesto klasične gradnje na lokaciji, cijeli je objekt osmišljen kao precizno složen sustav unaprijed proizvedenih dijelova koji se na terenu spajaju u vrlo kratkom vremenu. Tako su tri volumena kuće izrađena su u tvornici, zajedno s već ugrađenim elementima interijera poput kupaonica, ormara i kreveta. Nakon transporta na lokaciju, cijela konstrukcija sastavljena je u samo jednom danu.
- Bilo je to kao slaganje puzzli, rekao je osnivač studia Woonpioniers, Daniel Venneman Ariane Shah za deezen.com.
Cijeli projekt osmišljen je s ciljem što manjeg utjecaja na prirodni teren. Konstrukcija kuće oslanja se na diskretne čelične stupove koji su pažljivo vibracijski utisnuti u pijesak kako bi se izbjeglo narušavanje tla i okoliša. Veći dio objekta izrađen je od drva, čime se dodatno smanjuje ekološki otisak.
- Kuću smo proizveli u tvornici uz znatno ograničen rad na gradilištu i minimalno narušavanje okoliša. Dodatna prednost ovog načina rada bila je ta što su i klijenti i njihova djeca mogli sudjelovati u montaži u radionici, rekao je Venneman.
Dizajn kuće u potpunosti je prilagođen uvjetima dinarskog krajolika, uključujući snažne vjetrove i promjenjivo svjetlo. Tri modula postavljena su na različitim visinama kako bi slijedila prirodnu topografiju dina, a svaki od njih ima tanku staklenu fasadu koja otvara specifične poglede prema okolišu.
- Zato dizajn izgleda kao da nema stražnju stranu, nego tri prednje strane. S tri jedinice na različitim visinama, kuća se kreće s dinom i suptilno se u nju uklapa u postojeći okoliš, objašnjava Venneman.
U središtu kuće nalazi se kuhinja peterokutnog oblika koja povezuje sve tri stambene jedinice. Taj prostor funkcionira kao komunikacijsko i prostorno središte, ali se po potrebi može otvoriti ili zatvoriti, čime svaki modul postaje zaseban mali dom. Skrivena vrata omogućuju fleksibilno korištenje prostora i različite stupnjeve privatnosti.
- To je kao da još uvijek ‘penjete dinu’, iako ste već unutar kuće. Središnja staklena veza osmišljena je kako bi se zamaglila granica između unutarnjeg i vanjskog prostora. Kada su klizna vrata otvorena, zvukovi šuštanja topola i vjetra se pojačavaju, a morski povjetarac izravno prolazi kroz središte doma, zaključuju iz studija.
