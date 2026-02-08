Modularno šumsko utočište: Mini-kuća kao švicarski nož, a ne košta bogatstvo

Studio i29 i Jatin Chaletbouw pokazali su da skromni prostori ne moraju biti dosadni predstavivši Lounge Lodge, kompaktno utočište koje kroz jednostavnost i promišljeni raspored nudi sve što osobi za odmor u prirodi. Svaki kutak, od dnevnog boravka do spavaće sobe, pažljivo je osmišljen kako bi prostor djelovao veći i funkcionalniji. Vanjska fasada i unutrašnjost u zelenim tonovima stapaju se s okolicom, stvarajući osjećaj mira i intime. Ova kuća je prava lekcija u minimalističkom dizajnu, mala, ali genijalna poput švicarskog noža.

Nizozemski studio i29 i građevinska tvrtka Jatin Chaletbouw dovršili su Lounge Lodge, kompaktnu kuću za odmor u Nizozemskoj. Smještena u parku za odmor RCN Noordster u Dwingeloou, kuća za odmor od 20 četvornih metara okružena je drvećem, s kojim se stapa njezina blijedozelena drvena vanjština.

Lounge Lodge stvorili su Jatin Chaletbouw i partner i29 Chris Collaris kako bi pokazali kako se može stvoriti prepoznatljivo utočište bez ludih budžeta.

– Navikli smo na dizajnerske vile s ludim budžetima, ali što ako se sve svodi na bit utočišta? Je li moguće napraviti prepoznatljiv koncept za skromno utočište, vođen idejom pametne pristupačnosti i snagom jednostavnosti?, rekao je Collaris za dezeen.com.

Kompaktan raspored

Lounge Lodge sastoji se od male kabine i natkrivene vanjske terase, podignute na niskoj drvenoj platformi do koje se dolazi drvenim stubištem. Unutrašnjost je loža podijeljena na dva dijela.

Jedan dio sadrži dnevni boravak, blagovaonicu i kuhinju s pogledom na šumu kroz klizna staklena vrata. Dok se u drugom nalaze spavaća soba i kupaonica. Malo stubište pak vodi do mezanina s dodatnim prostorom za spavanje, čime se maksimalni kapacitet kabine povećava na četiri osobe.

Stapanje s prirodom

Unutrašnjost Lounge Lodgea obložena je šperpločom od topole, koja je za kuhinju i donje spavaće prostore obojena u zeleno kako bi se slagala s blijedozelenom smrekovom vanjštinom. Strop i zidovi mezanina završeni su u bijelo kako bi se stvorio osjećaj prostranosti, čemu doprinosi mali, visoki prozor s pogledom na šumu.

S vanjske strane, vertikalne letvice su uvedene kako bi se fasadama dodala ‘dubina i karakter’, te kako bi se stvorile promjenjive sjene na njima tijekom dana. Tako se je objekt ugodan za boravak u svako doba dana, bez obzira na položaj sunca.

Švicarski nož

Ugradbeni ormari, sklopivi blagovaonski stol i klizna vrata pomažu u održavanju prostora optimalnim i unose fleksibilnost. Autori objašnjavaju kako ovo utočište u zelenilu funkcionira po principu švicarskog noža. Vrlo je malo i kompaktno, ali ima sve što treba.

– Društveni prostori poput kuhinje i dnevnog boravka su mali i stapaju se, ali se osjećaju većim zbog izravne veze s vanjskim svijetom. I dalje možete doživjeti dva djelomično odvojena prostora za spavanje i kupaonicu, ali ta mjesta također funkcioniraju zajedno kao uzvišeni prostor kada je to potrebno, kaže Collaris.