Otvoreno milijunsko gradilište na obali Kupe: Novi nasip i obaloutvrda donose spas

Projekt obuhvaća gotovo šest kilometara zaštitnih građevina s ciljem povećanja sigurnosti od poplava. Sve u sklopu projekta vrijednog 226 milijuna €.

Otvoreno je gradilište desnoobalnog nasipa Kupe na dionici Brodarci, na području naselja Borlin, Donja Jelsa i Brodarci u Karlovcu, kao dio nastavka sustavne i dugoročne zaštite karlovačkog područja od poplava. Radovi se provode u okviru druge faze projekta Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja.

Projekt predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih zahvata u sektoru vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj. Njegova provedba usmjerena je na povećanje sigurnosti stanovništva i zaštitu imovine. Investitor su Hrvatske vode.

Financiranje i strateška važnost

Nakon dodjele Ugovora o bespovratnim sredstvima 16. travnja 2026. godine, osigurani su ključni preduvjeti za nastavak projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 226.762.831,63 eura, pri čemu bespovratna sredstva Europske unije čine 192.748.406,89 eura.

Ukupna ulaganja dosežu gotovo 260 milijuna eura, čime se projekt svrstava među najveće projekte obrane od poplava u Hrvatskoj. Financijska konstrukcija omogućuje kontinuiranu provedbu svih planiranih aktivnosti.

Projekt ima izrazitu stratešku važnost za Karlovac i šire područje. Osim izravne zaštite od poplava, doprinosi i dugoročnoj stabilnosti razvoja prostora. Naglašava se i njegova uloga u prilagodbi klimatskim promjenama i sve češćim ekstremnim vremenskim pojavama. obrana od poplava | foto: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Što je napravljeno

Dosadašnja realizacija projekta već je donijela vidljive rezultate na terenu. Izgrađeno je ukupno 17 kilometara regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Uz to je uređeno gotovo tri kilometra potoka Sajevac.

Izgradnjom nasipa, armiranobetonskih zidova i obaloutvrda unaprijeđen je sustav obrane od visokih voda. Ovi zahvati provedeni su na ključnim lokacijama koje su ranije bile izložene čestim poplavama.

Time je značajno smanjen rizik od poplavnih događaja koji su u prošlosti ugrožavali Karlovac i okolna naselja. Projekt je pokazao konkretne učinke već u prvoj fazi provedbe. Nastavak radova dodatno će ojačati postojeći sustav zaštite.

Nova dionica

Početkom radova započinje nova faza koja uključuje izgradnju gotovo šest kilometara zaštite uz desnu obalu Kupe. Planirana je izgradnja 4.592 metra nasipa, 1.391 metar armiranobetonskog zida i 55 metara obaloutvrde.

Radovi se izvode prema glavnom projektu kao nastavak strateškog zahvata započetog 2018. godine. Ukupna vrijednost ugovorenih radova, uključujući nadzor i projektiranje, iznosi 5,5 milijuna eura s PDV-om.

Početak radova obuhvaća drugu i treću etapu projekta. Realizacija prve etape započet će nakon dovršetka imovinsko-pravnih postupaka. Ovakva fazna provedba omogućuje kontinuiran napredak projekta bez zastoja. obrana od poplava | foto: Hrvatske vode

Tri faze

Projekt je podijeljen u tri faze koje obuhvaćaju različite segmente izgradnje. Prva faza uključuje izgradnju nasipa uz potok Stubljava i rijeku Kupu, zajedno sa zaobalnim kanalom i servisnim putem.

Druga faza obuhvaća najveći dio trase i uključuje izgradnju obrambenog nasipa, armiranobetonskih zidova i sustava odvodnje. U ovoj fazi predviđena je i izgradnja prateće infrastrukture poput servisnih puteva i rampi za pristup. Time se osigurava funkcionalnost i dugoročno održavanje sustava.

Treća faza odnosi se na završni dio trase s izgradnjom zaštitnog zida i obaloutvrde. Također uključuje sustave odvodnje oborinskih voda i tehnička rješenja za kontrolirano ispuštanje voda u korito Kupe. Cjeloviti pristup osigurava visoku razinu zaštite i operativnosti sustava.

Sigurnost stanovništva

Prema riječima generalnog direktora Hrvatskih voda, Zorana Đuroković, cilj projekta je povećati sigurnost stanovnika, posebno u područjima koja su bila pogođena velikim poplavama 2022. i 2024. godine. Sustav obrane omogućit će zaštitu i od zaobalnih voda, uz regulaciju odvodnje i korištenje pumpnih sustava.

Time će se osigurati stabilna razina zaštite tijekom cijele godine. Završetak radova očekuje se u razdoblju od dvije do tri godine. Istaknuto je i kako je projekt dio šireg sustava obrane od poplava na području Karlovca i okolnih županija.