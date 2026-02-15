Galerija iz zraka: Velika rekonstrukcija rukavca Stare Drave na 40% izvedbe

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
15. veljača 2026.
Radovi na obnovi rukavca Stare Drave kod Varaždina nastavljaju se u sklopu projekta Drava Life – Integrirano upravljanje rijekom, koji ima za cilj dugoročnu obnovu prirodne dinamike rijeke Drave, poboljšanje ekološkog stanja vodotoka te očuvanje i unaprjeđenje vrijednih riječnih i poplavnih staništa.
Projekt provode Hrvatske vode u suradnji s partnerima, primjenjujući suvremene i održive pristupe upravljanju vodnim resursima i riječnim ekosustavima. Najnovije snimke gradilišta iz zraka već sada pružaju jasan uvid u opseg zahvata i buduću vizuru obnovljenog rukavca Stare Drave.
Do sada su završeni radovi krčenja vegetacije i drveća na trasi budućeg korita rukavca te na prostoru predviđenom za deponiranje iskopanog sedimenta. A nakon kraće stanke uzrokovane snježnim uvjetima, topljenjem snijega i povećanim oborinama tijekom prošlog tjedna, nastavljeni su strojni iskopi.
Radovi su trenutačno izvedeni do poprečnog profila broj 21, što čini približno 40 % ukupne planirane duljine rukavca. Iskop se provodi sukladno projektnoj dokumentaciji, na kotama nivelete od 166,6 do 167,8 m n.m., projektiranima na vodno lice Drave od 95 % trajnosti. Predviđeni nagibi pokosa iznose 1:2 i 1:4, uz dodatno ublažavanje na konveksnim stranama, čime se osigurava stabilnost korita i njegov prirodniji oblik.
Projekt Drava Life usmjeren je na obnovu poplavnih staništa, povećanje biološke raznolikosti te jačanje otpornosti riječnog sustava na klimatske promjene, pri čemu se prednost daje prirodnim procesima rijeke. U tom kontekstu, preostale faze zahvata bit će izvedene inovativnim pristupom temeljenim na principima Nature-based Solutions (NBS), koji će se na ovako zahtjevnom riječnom području po prvi put primijeniti u Hrvatskoj. Riječ je o pristupu koji koristi već postojeće prirodne procese rijeke umjesto klasičnih tehničkih rješenja.
Zahvat provode Hrvatske vode uz suradnju nadležnih institucija i lokalne zajednice, u okviru Drava Life projekta, poštujući propisane mjere zaštite okoliša i uz stručni nadzor Završetak radova na iskopu ovisit će o daljnjim hidrološkim i meteorološkim uvjetima.
Galerija: Susjedi grade najdublji lukobran u Europi, postavili su keson velik poput zgrade
U Italiji se gradi najdublji lukobran u Europi. Sada je postavljen i 16. keson na morsko dno uz obalu Ligurije.
12:14 16 h 26.02.2026
Korak bliže 'zaboravljenom' imotskom projektu: Uskoro kreće sanacije brane i veliko navodnjavanje
Imotsko polje već dugi niz godina čeka na 'vodu'. Za veliki projekt navodnjavanja, najprije je potrebno sanirati branu Ričice.
14:00 1 d 25.02.2026
Novi hrvatski tunel bit će probijen u travnju, Dalmacija željno čeka rasterećenje prometa
Preostalo je još tek nekoliko stotina metara i tunel Kozjak će biti probijen u travnju. Time će se projekt, čija je ukupna vrijednost nešto viša od 100 milijuna eura, privesti kraju.
08:25 1 d 25.02.2026
Video: Gradilište 'Kranjče' kao u mravinjaku, prvi obrisi su tu, tempo se ubrzava
Šest mjeseci nakon početka radova na prvom novom stadionu u Zagrebu u posljednjih 50 godina, radovi na Kranjči snažno napreduju.
14:54 139 d 10.10.2025