Galerija iz zraka: Velika rekonstrukcija rukavca Stare Drave na 40% izvedbe

Obnova rukavca Stare Drave predstavlja važan korak prema vraćanju rijeci njezine prirodne uloge i dinamike u prostoru varaždinskog kraja. Dosadašnji tijek radova pokazuje da se projekt provodi planiranom dinamikom, unatoč vremenskim izazovima koji su privremeno usporili aktivnosti na terenu. Očekuje se da će revitalizirani rukavac dugoročno doprinijeti većoj otpornosti ekosustava i smanjenju rizika od negativnih utjecaja klimatskih promjena.

Radovi na obnovi rukavca Stare Drave kod Varaždina nastavljaju se u sklopu projekta Drava Life – Integrirano upravljanje rijekom, koji ima za cilj dugoročnu obnovu prirodne dinamike rijeke Drave, poboljšanje ekološkog stanja vodotoka te očuvanje i unaprjeđenje vrijednih riječnih i poplavnih staništa.

Projekt provode Hrvatske vode u suradnji s partnerima, primjenjujući suvremene i održive pristupe upravljanju vodnim resursima i riječnim ekosustavima. Najnovije snimke gradilišta iz zraka već sada pružaju jasan uvid u opseg zahvata i buduću vizuru obnovljenog rukavca Stare Drave.

Lokacija radova

Do sada su završeni radovi krčenja vegetacije i drveća na trasi budućeg korita rukavca te na prostoru predviđenom za deponiranje iskopanog sedimenta. A nakon kraće stanke uzrokovane snježnim uvjetima, topljenjem snijega i povećanim oborinama tijekom prošlog tjedna, nastavljeni su strojni iskopi.

Radovi su trenutačno izvedeni do poprečnog profila broj 21, što čini približno 40 % ukupne planirane duljine rukavca. Iskop se provodi sukladno projektnoj dokumentaciji, na kotama nivelete od 166,6 do 167,8 m n.m., projektiranima na vodno lice Drave od 95 % trajnosti. Predviđeni nagibi pokosa iznose 1:2 i 1:4, uz dodatno ublažavanje na konveksnim stranama, čime se osigurava stabilnost korita i njegov prirodniji oblik.

Nova tehnika

Projekt Drava Life usmjeren je na obnovu poplavnih staništa, povećanje biološke raznolikosti te jačanje otpornosti riječnog sustava na klimatske promjene, pri čemu se prednost daje prirodnim procesima rijeke. U tom kontekstu, preostale faze zahvata bit će izvedene inovativnim pristupom temeljenim na principima Nature-based Solutions (NBS), koji će se na ovako zahtjevnom riječnom području po prvi put primijeniti u Hrvatskoj. Riječ je o pristupu koji koristi već postojeće prirodne procese rijeke umjesto klasičnih tehničkih rješenja.

Zahvat provode Hrvatske vode uz suradnju nadležnih institucija i lokalne zajednice, u okviru Drava Life projekta, poštujući propisane mjere zaštite okoliša i uz stručni nadzor Završetak radova na iskopu ovisit će o daljnjim hidrološkim i meteorološkim uvjetima.