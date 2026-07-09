Kamen po kamen protiv visokih voda: Za 14 milijuna eura obnavlja se važan nasip uz Savu
09. srpanj 2026.
Hrvatske vode pokreću obnovu nasipa Drnek - Suša kako bi ojačale zaštitu od poplava i spriječile daljnju eroziju obale.
Hrvatske vode pokreću važan projekt za bolju zaštitu od poplava - obnovu nasipa između Drneka i Suše, na desnoj obali rijeke Save. Vrijednost zahvata procijenjena je na 13.680.000,00 eura, a projekt je usmjeren na jačanje sigurnosti prostora uz Savu, gdje nasip ima ključnu ulogu u obrani naselja, poljoprivrednih površina, prometnica i druge infrastrukture od visokih voda.
S vremenom su pojedini dijelovi nasipa i obale izloženi trošenju, procjeđivanju, eroziji i drugim utjecajima vode, zbog čega je potrebna temeljita rekonstrukcija i dodatno učvršćenje kritičnih mjesta. Cilj radova je povećati stabilnost nasipa, smanjiti rizik od oštećenja i omogućiti sigurnije funkcioniranje sustava obrane od poplava.
Opseg i cilj građevinskog zahvata
Predmet projekta je obnova desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek i Suša, na dionici od st. km 7+650,00 do st. km 11+985,30. Uz rekonstrukciju nasipa planirano je i uređenje obaloutvrda na četiri lokacije: Drnek, Vrbovo 1, Vrbovo 2 i Stružec. Projekt je izrađen kao izvedbeni građevinski projekt, a dokumentacija se temelji na glavnom projektu, geotehničkim podlogama i izdanoj građevinskoj dozvoli.
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Izdvojeni članak
Osnovni cilj rekonstrukcije je povećanje pouzdanosti nasipa kao linijske građevine za obranu od poplava. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju tijela nasipa, uređenje pokosa, stabilizaciju obale, izvedbu obaloutvrda, pristupnih rampi i servisne ceste na vodnoj strani nasipa. Time se omogućuje ne samo veća sigurnost od visokih voda, nego i lakše održavanje nasipa nakon završetka radova.
Projektna dokumentacija posebno razrađuje tehničko rješenje nasipa i obaloutvrda, redoslijed izvođenja, kontrolu kvalitete, uvjete održavanja i sigurnosne mjere tijekom građenja. U sadržaju projekta izdvojeni su tehnički opis, program kontrole i osiguranja kvalitete, troškovnik projektiranih radova te grafički i drugi prilozi.
Geotehnički uvjeti i važnost stabilnosti nasipa
Jedan od najvažnijih građevinskih elemenata ovog zahvata odnosi se na geotehničke uvjete terena. Istražnim radovima utvrđeni su različiti slojevi tla, uključujući glinu, prah, pijesak, treset i organsku glinu. Na pojedinim dijelovima trase zabilježeni su materijali meke do žitke konzistencije te vrlo rastresiti materijali, što može nepovoljno utjecati na stabilnost i slijeganje nasipa.
Posebno je važno da je razina podzemne vode pod izravnim utjecajem rijeke Save. To znači da porast vodostaja može utjecati na procjeđivanje vode ispod nasipa, promjenu vlažnosti tla i smanjenje stabilnosti pojedinih zona. Zbog toga se pri izvedbi mora pažljivo kontrolirati temeljno tlo, zbijenost ugrađenih materijala i ponašanje nasipa tijekom radova.
Obaloutvrde i zaštita od erozije
Na lokacijama Drnek, Vrbovo 1, Vrbovo 2 i Stružec predviđena je izvedba obaloutvrda kojima se štiti obala Save od daljnje erozije. Obaloutvrde se izvode od kamene nožice i kamene obloge, pri čemu se koristi kamen odgovarajuće granulacije. Kod obaloutvrde Vrbovo 2, primjerice, projekt predviđa izvedbu kamene nožice i obloge od kamena granulacije 30-50 centimetara, a nakon završetka obaloutvrde potrebno je izvesti servisnu cestu na vodnoj strani nasipa.
Kamen se ugrađuje s obale i, prema potrebi, s plovnog objekta, uz strojno i ručno dotjerivanje kako bi se postigla potrebna debljina nabačaja i dobro uklještenje pojedinih kamenih zrna. Takvo rješenje povećava otpornost obale na djelovanje riječnog toka, smanjuje rizik od odrona i štiti sam nasip od podlokavanja.
Kontrola kvalitete, sigurnost i trajnost građevine
Projekt veliku pozornost posvećuje kontroli kvalitete izvedbe. Predviđeni su geotehnički nadzor, kontrola iskolčenja, iskop humusa, uređenje temeljnog tla, izrada nasipa, izrada krune nasipa, ugradnja drobljenog i lomljenog kamenog materijala, geotekstila i geomreže, humusiranje, zatravnjenje te sanacija okoliša gradilišta.
Izvođač mora u projektu organizacije građenja predvidjeti mjere praćenja vodostaja Save, postupke sigurnog napuštanja gradilišta u slučaju naglog porasta vodostaja te mjere za zaštitu ljudi, strojeva, opreme i izvedenih dijelova nasipa. Također se mora osigurati stabilnost nasipa i kota obrane od poplava tijekom izvođenja.
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