Kreće 'vodni' projekt vrijedan milijune: Pokraj stadiona uz Savu uredit će se obala, a gradi se i moderno pristanište

Slavonski Brod dobit će novu obalu i moderno pristanište uz rijeku Savu. Nakon što je izvođač odabran, sve je spremno za početak radova vrijednih čak pet milijuna eura. Riječ je o zahvatu koji predstavlja važan korak u razvoju riječnog prometa, ali i novih sadržaja za građane i turiste.

Slavonski Brod jedna je od najvažnijih riječnih luka u Hrvatskoj i jedan od većih gradova u zemlji, a njegov identitet snažno je vezan uz rijeku Savu. Ta povezanost vidljiva je u sportu, gospodarstvu i svakodnevnom životu grada, uključujući i poznatu splavarsku ulicu. Ipak, pojedini dijelovi obale danas su zapušteni i traže pravu obnovu.

Zato je Lučka uprava raspisala projekt uređenja obale i izgradnje plutajućeg objekta za potrebe putničkog pristaništa, koji je sada dobio svoj epilog. Investicija vrijedna oko pet milijuna eura povjerena je tvrtki Brodska Posavina, a projekt predstavlja važan infrastrukturni iskorak u razvoju riječnog prometa i jačanju turističke ponude grada.

Položaj i značaj lokacije

Slavonski Brod smješten je u Brodsko-posavska županija, u južnom dijelu slavonske nizine, na rijeci Sava, koja ujedno čini državnu granicu prema Bosni i Hercegovini. Grad je najveće urbano središte istočne Hrvatske te administrativno, gospodarsko i prometno čvorište regije. Smješten između obronaka Dilja na sjeveru i rijeke Save na jugu, predstavlja važno prometno sjecište u smjeru zapad-istok i sjever-jug, uz željezničku prugu, autocestu i most koji povezuje Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Planirana lokacija pristaništa nalazi se na lijevoj obali Save, nizvodno od područja poznatog kao ‘Granik’, paralelno sa stadionom nogometnog kluba NK Marsonia. Dionica uzvodno, od restorana Brođanka do Kazališno-koncertna dvorana Ivane Brlić-Mažuranić, već je zaštićena obaloutvrdom izgrađenom sredinom 1970-ih godina, koja osim obrambene ima i estetsku i rekreacijsku funkciju jer uz nju prolazi gradsko šetalište s otvorenim pogledom na rijeku.

Postojeće stanje obale

Na predmetnoj lokaciji obala je u uzvodnom dijelu strma, s pokosom koji se spušta duboko prema koritu rijeke, dok nizvodno postaje blaža. Visoka obala završava obrambenim nasipom sa šetnicom na kruni. Dionica je uredna, bez visokog raslinja, no nije uređena obaloutvrdom gradskog tipa poput one u središtu grada.

Uzvodno je obala oblikovana kao vodozaštitna građevina koja štiti zaleđe od visokih vodostaja Save. S druge strane, izvodno se već nalaze pontoni za privez plovila, ali bez cjelovitog infrastrukturnog rješenja.

Koncept uređenja obale

Predmet zahvata je uređenje lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde gradskog tipa, po uzoru na postojeću u centru grada, kako bi se osigurao kontinuitet uređenja i zaštite obale od ‘Granika’ nizvodno u dužini od približno 140 metara. Time će se postići stabilnost obale i stvoriti preduvjeti za smještaj putničkog pristaništa.

Konstrukcija obaloutvrde sastoji se od kamene nožice trapeznog presjeka, stabilizacijskog madraca od geotekstila i lomljenog kamena te obloge pokosa od betonskih blokova položenih na filtracijski sloj šljunka. Završetak obaloutvrde čini armiranobetonski vijenac, uz koji se izvodi pješačka staza širine 2,5 metra. Na pokosu su projektirana armiranobetonska stepeništa koja omogućuju pristup do nožice obaloutvrde, dok je cjelokupna konstrukcija oblikovno i materijalno usklađena s postojećim rješenjem u gradskom središtu.

Sustav priveza i plutajući pristan

Pristanište je koncipirano kao sustav plutajućeg pristana vezanog uz obalu pomoću čelične užadi i priveznih elemenata. U obaloutvrdu se ugrađuju armiranobetonski temeljni blokovi za bitve (polere) i odstojnike (odupirače), koji osiguravaju stabilnost i stalno odstojanje pristana od obale. Pristup pristanu omogućuje čelični most koji se jednim krajem oslanja na plutajući objekt, a drugim na armiranobetonski oslonac ugrađen u obaloutvrdu.

Putnički brodovi pristajat će uz plutajući pristan, gdje će se obavljati lučke i druge formalnosti, nakon čega će putnici preko pristupnog mosta dolaziti na obalu. Sustav je projektiran tako da omogući siguran i funkcionalan prihvat riječnih kruzera uz prilagodbu promjenjivim vodostajima Save.

Pristupačnost i povezivanje s gradom

Projekt uključuje izgradnju armiranobetonskog stubišta i rampe za osobe s invaliditetom na pokosu obaloutvrde, čime se savladava visinska razlika između šetnice i platoa pristupnog mosta. Rampa je projektirana u dva kraka s odmorištem, kako bi zadovoljila propisane uvjete pristupačnosti.

Dodatno se izvodi stubište i rampa preko obrambenog nasipa, čime se pješačka staza na kruni obaloutvrde povezuje s parkiralištem i javnom prometnicom na zaobalnoj strani. Time se pristanište funkcionalno integrira u postojeću prometnu i urbanu strukturu grada.

Komunalna infrastruktura

Za potrebe pristaništa projektiran je gravitacijski kanalizacijski priključak duljine 52,6 metara, promjera DN 250 milimetara, s armiranobetonskim revizijskim oknima. Cjevovod se spaja na postojeći sustav javne odvodnje, a dijelom se izvodi ispod nasipa i šetnice. Sustav je dimenzioniran prema važećim normama kako bi se osigurali optimalni hidraulički uvjeti otjecanja.

Predviđen je i priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu tlačnim cjevovodom. Radovi na križanju s prometnicom izvodit će se fazno, uz privremenu regulaciju prometa i postavljanje odgovarajuće signalizacije. Iskopi i zaštita građevnih jama provodit će se u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti na radu i sigurnosti gradilišta.