Gradilište od 7,2 milijuna € čeka otvaranje skoro godinu dana, frcale iskre između izvođača, sada je odluka tu

Za posao regulacije vodotoka Hrvatske vode lani su odabrale izvođače. No, na odabir se žalio jedan od ponuditelja, argumenti su bili ozbiljni.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) ponovno je odlučivala o žalbi trgovačkog društva Hidroregulacija u postupku javne nabave koji je proveo naručitelj Hrvatske vode, ako koji se vuče od siječnja 2025. godine. Postupak se odnosio na izvođenje radova na potoku Bjelovarska na području Bjelovar početne vrijednosti od 7,2 milijuna eura bez PDV-a, za koje je kao najpovoljnija bila odabrana ponuda zajednice ponuditelja iz Hrvatske i Slovenije, tvrtki Bagerkop-Roberto i VGP Drava Ptuj.

Nezadovoljan takvom odlukom, žalitelj je pokrenuo žalbeni postupak osporavajući zakonitost pregleda i ocjene ponuda. Komisija je u prvom postupku odbila žalbu kao neosnovanu, nakon čega je žalitelj pokrenuo upravni spor. Odlukom Visoki upravni sud Republike Hrvatske prethodno rješenje Komisije je poništeno te je predmet vraćen na ponovno odlučivanje.

Treba reći da je sud pritom ukazao na potrebu potpunijeg obrazlaganja određenih žalbenih navoda, osobito u pogledu načela transparentnosti i učinkovitog trošenja javnih sredstava. Postupajući po presudi, Komisija je ponovno razmotrila sve navode žalitelja i analizirala relevantnu dokumentaciju.

No, u ponovljenom postupku utvrđeno je da su navodi žalitelja neosnovani te da naručitelj nije postupio protivno propisima o javnoj nabavi. Također je ocijenjeno da ne postoje razlozi za poništenje odluke o odabiru. Žalba je ponovno odbijena, kao i zahtjev žalitelja za naknadu troškova žalbenog postupka. Ovim rješenjem postupak pravne zaštite u ovom predmetu je zaključen na razini upravnog postupka, a ostaje vidjeti da li će se ovo veliko gradilište konačno otvoriti.

Četiri ponude

Javni poziv za ovaj veliki posao objavljen je 3. siječnja 2025., a odluka o odabiru izvođača 13. lipnja 2025. godine. Za posao su pristigle ukupno četiri ponude. Zajednica ponuditelja koja je pobijedila na natječaju ponudila je posao obaviti za 5.277.858,07 eura bez PDV-a. Dok je Hidroregulacija ponudila 5.952.992,37 eura.

S ponudom u vrijednosti od 5.972.681,05 eura bez PDV-a konkurirala je tvrtka Binđo. Dok je tvrtka Kostak ponudila 7.969.677 eura bez PDV-a, odnosno iznos koji prelazi osigurana sredstava za realizaciju projekta, zbog čega je njihova ponuda odbijena.

Obuhvat radova

Vodotok Bjelovarska je desni pritok rijeke Česme, a protječe kroz Bjelovar u pravcu sjever -jug. Obuhvat radova planiran je kroz industrijsku zonu s desne strane, dok je s lijeve strane naselje. Potok Bjelovarska je na dijelu toka uzvodno od Bjelovara izrazito bujičnog karakteram, a konfiguracija terena pogoduje brzom formiranju velikog vala što dovodi do znatne erozije u koritu i premještanja velikih količina vučenog nanosa.

Cilj planiranog uređenja korita potoka s pripadajućim objektima je mogućnost prihvaćanja i evakuiranja velike vode, odnosno sprječavanje daljnje erozije dna i pokosa korita. Kao i povećanje stupnja zaštite od poplava promatranog područja kao i osiguranje biološkog minimuma za vrijeme sušnih perioda izvedbom više manjih pragova.

Projekt uređenja potoka Bjelovarska kroz grad Bjelovar obuhvaća regulaciju korita i njegovo osiguranje armiranobetonskom i kamenom oblogom, uz izvedbu pragova te sanaciju odrona, klizišta i postojećih građevina. Također uključuje dimenzioniranje i sanaciju obale i nasipa prema uvjetima 50-godišnje velike vode, na temelju novih hidrauličkih proračuna. Vodotok Bjelovarska | foto: screen shot EOJN Vodotok Bjelovarska | foto: screen shot EOJN

Tvrdnje žalitelja o nezakonitom odabiru

Hidroregulacija u svojoj žalbi tvrdi da je naručitelj Hrvatske vode nepravilno i nezakonito ocijenio ponudu odabranog ponuditelja te da ju uopće nije smio uzeti u obzir. Smatra da su za jednog člana odabrane zajednice ponuditelja, tvrtku Bagerkop-Roberto, postojali ozbiljni razlozi za isključenje iz postupka javne nabave. Iako zakon takve razloge definira kao fakultativne, podnositelj žalbe naglašava da ih je naručitelj morao uzeti u obzir kako bi osigurao transparentnost i učinkovito trošenje javnih sredstava.

Prema navodima Hidroregulacije, naručitelj je već ranije raspolagao dokumentacijom koja ukazuje na teške profesionalne propuste tog gospodarskog subjekta. Posebno se ističe pravno mišljenje prema kojem je s tom tvrtkom raskinut ugovor o radovima na regulaciji rijeke Pakre zbog neispunjavanja ugovornih obveza.

Unatoč tome, tvrdi žalitelj, naručitelj je kasnije ipak odabrao zajednicu ponuditelja u kojoj se nalazi ista tvrtka. Naglašava i da se to dogodilo unutar razdoblja kraćeg od dvije godine od raskida ugovora. Smatra da je takvo postupanje suprotno svrsi zakona o javnoj nabavi. Ujedno tvrdi da je naručitelj zanemario dostupne informacije o ranijem radu tog gospodarskog subjekta. Time je, prema njegovom stajalištu, narušena zakonitost postupka. Vodotok Bjelovarska | foto: screen shot EOJN

Slučaj Trakošćan

Osim navedenog slučaja, žalitelj ukazuje i na drugi raskinuti ugovor, vezan uz radove na jezeru Trakošćan. Taj ugovor, kako tvrdi, također nije izvršen u ugovorenom roku zbog krivnje izvođača. Zbog toga je naručitelj bio prisiljen raskinuti ugovor i aktivirati bankarsku garanciju. Žalitelj smatra da takva ponavljana negativna iskustva jasno ukazuju na nepouzdanost tog gospodarskog subjekta.

Dodatno, upozorava se i na inspekcijski postupak u kojem je utvrđeno postupanje protivno propisima o zaštiti voda i okoliša. Konkretno, riječ je o nepropisnom odlaganju opreme u vodnom području. Takvo ponašanje, prema žalitelju, predstavlja dodatni razlog za isključenje iz postupka javne nabave.

Zaključno Hidroregulacija tvrdi da su u ovom slučaju kumulativno ispunjena najmanje tri razloga za isključenje ponuditelja. Smatra da ih naručitelj nije uzeo u obzir i da je postupio proizvoljno. Također ističe da je naručitelj izmijenio dokumentaciju o nabavi i uklonio određene razloge za isključenje bez jasnog obrazloženja. Najavljuje i mogućnost pokretanja postupaka pred Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Pogled na isušeno trakošćansko jezero | Foto: eVaraždin screenshot

Transparentnosti i dokumentacija

U nastavku postupka, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave razmotrila je sve navode žalitelja i ocijenila ih u svjetlu načela transparentnosti i važeće dokumentacije o nabavi. Komisija ističe da transparentnost podrazumijeva jasna, unaprijed poznata i jednaka pravila za sve ponuditelje. Također naglašava da se pravila ne smiju naknadno mijenjati ili proizvoljno tumačiti.

U konkretnom slučaju zaključeno je da Hrvatske vode nisu povrijedile to načelo. Razlog tome je što osporavani razlozi za isključenje nisu bili predviđeni u važećoj dokumentaciji o nabavi. Komisija dodatno pojašnjava da su razlozi za isključenje iz zakona fakultativni. To znači da ih naručitelj može, ali ne mora primijeniti.

Također, istaknuto je, ima pravo izmijeniti dokumentaciju o nabavi prije isteka roka za dostavu ponuda. Takva izmjena, ako je provedena zakonito, ne predstavlja povredu transparentnosti. U ovom slučaju utvrđeno je da su izmjene bile dostupne svim ponuditeljima pod jednakim uvjetima. Vodotok Bjelovarska | foto: screen shot EOJN

Odbacivanje prigovora o isključenju ponuditelja

Komisija smatra da bi isključivanje ponuditelja na temelju razloga koji nisu propisani dokumentacijom predstavljalo arbitrarno postupanje. Zbog toga prigovori žalitelja vezani uz prethodne raskide ugovora i profesionalne propuste nisu mogli utjecati na odluku u ovom postupku. Ključno je da ti razlozi nisu bili predviđeni dokumentacijom o nabavi.

Komisija je također naglasila da žalitelj nije pravodobno osporio izmijenjenu dokumentaciju. Time je izgubio mogućnost da se na te izmjene kasnije poziva u žalbi. U tom smislu, prigovori o povredi načela transparentnosti ocijenjeni su neosnovanima.

Komisija ističe i da se zakon mora primjenjivati u okviru konkretne dokumentacije o nabavi. Svako drugačije postupanje dovelo bi do pravne nesigurnosti. Time bi se narušila jednakost ponuditelja u postupku. Zaključeno je da naručitelj nije prekoračio svoje diskrecijsko pravo. Stoga ovaj dio žalbe nije prihvaćen.

Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja

Osim pitanja isključenja, spor se odnosio i na tehničku i stručnu sposobnost odabranog ponuditelja. Žalitelj je tvrdio da dostavljene reference nisu valjano dokazane. Smatrao je da naručitelj nije pravilno provjerio ispunjavanje uvjeta.

Međutim, Komisija je utvrdila da je naručitelj zatražio dodatna pojašnjenja ponude. Također je pribavio potvrde koje su izdale druge ugovorne strane. Iz tih potvrda proizlazi da je ključne radove izveo upravo član odabrane zajednice ponuditelja. Nije utvrđeno da su radovi izvršeni putem podizvođača na način koji bi doveo u pitanje sposobnost ponuditelja.

Potvrđeno je i da su radovi izvedeni u traženoj kvaliteti i opsegu. Komisija je zaključila da su reference vjerodostojne. Žalitelj nije dostavio dokaze koji bi doveli u sumnju te nalaze. Stoga su njegovi navodi ocijenjeni neosnovanima. Vodotok Bjelovarska | foto: screen shot EOJN

Referentno razdoblje i konačna odluka

U odnosu na sporne reference koje dijelom obuhvaćaju razdoblje prije traženog vremenskog okvira, Komisija je zauzela jasan stav. Smatra da je odlučujuće to što su radovi kao cjelina završeni unutar relevantnog razdoblja propisanog dokumentacijom o nabavi. Time je ispunjen traženi uvjet za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti.

Argument žalitelja da je trebalo izdvojiti samo dio vrijednosti radova nije prihvaćen. Komisija je dodatno odbacila tvrdnje o nepravilnoj provjeri sposobnosti ponuditelja. Naglašeno je da žalitelj nije dokazao svoje tvrdnje.

Također je utvrđeno da se slučaj iz ranije prakse na koji se žalitelj poziva ne može primijeniti. Razlog je što se radi o drugačijim činjeničnim okolnostima. Komisija nije utvrdila nikakve ozbiljne povrede postupka javne nabave. Svi žalbeni navodi ocijenjeni su neosnovanima. Time je potvrđena odluka naručitelja, a žalitelj nema pravo na naknadu troškova postupka.