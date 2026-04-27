Hrvatske ceste spremaju mega natječaj: Za 20 milijuna eura preuzimanje gradilišta izvođača koji nije uspio

Rekonstrukcija kritičnog raskrižja u Dalmaciji uključuje novi most, a imamo i detalje što je od radova obavila tvrtka s kojom je ugovor raskinut.

Hrvatske ceste pripremaju veliki natječaj za izvođača preostalih radova nad rekonstrukcijom križanja Širina u Solinu. Početna cijena radova iznosi čak 19,5 milijuna eura, a projekt se trenutno nalazi u javnom savjetovanju, do 29. travnja 2026. nakon čega se očekuje raspisivanje javne nabave.

Riječ je o građevinskim radovima na temelju i površinskom sloju kolnika, odnosno gradilištu koje će novi izvođač preuzeti nakon što su Hrvatske ceste su u ožujku 2026. raskinule ugovor s DIV Grupom. Tada je utvrđeno da izvođač značajno odstupa od planirane dinamike radova i da nema dovoljno angažiranih resursa za završetak projekta.

Specifičnost raskrižja je veliki broj vozila koji njime prolazi, više od 40.000 vozila dnevno, što ga svrstava na drugo mjesto u cijeloj Hrvatskoj. Planirano je da se sam projekt realizira u fazama izgradnje. Prva faza je izgradnja mosta Jadro nako čega se most pušta u promet. Nakon toga slijedi druga faza radova, a to je sanacija križanja Širina i sanacija postojećih mostova Stari i Novi Jadro. most Jadro | foto: screen shot EOJN

Specifikacije projekta

Raskrižje državne ceste DC 8 i županijskih cesta ŽC 6253 i ŽC 6139 u Solinu, popularno zvano 'Solin Širina' je mjesto preko kojeg prolazi skoro cjelokupni promet iz pravca Kaštela prema Splitu i obratno. Oblikovano je kao četverokrako semaforizirano raskrižje sa razdvojenim kolnicima za sve smjerove, te opremljeno semaforskim sustavom koji ima unaprijed određena vremena sa više programa za dnevnu odnosno tjednu izmjenu.

Na dijelu rekonstrukcije državna cesta DC 8 je četverotračna dvosmjerna prometnica s dva kolnika, po jednim za svaki smjer. Kolnici su na samom početku rekonstrukcije međusobno odvojeni razdjelnim pojasom širine 3 metra u kojemu je smještena javna rasvjeta i postavljena dvostrana distantna čelična ograda. Nakon toga kolnici se razdvajaju do maksimalne udaljenosti oko 50 metara, te je na tom dijelu formirano samo raskrižje Širina.

Nakon križanja Širina postojeća DC8 prelazi mostovima Novi i Stari Jadro rijeku Jadro te se ponovno spaja u četverotračnu dvosmjernu cestu s razdjelnim pojasom promjenjive širine.

Što je napravljeno

Kada je riječ o mostu Jadro, novi izvođač na gradilištu zateći će dio već izvedenih radova na donjem ustroju, iako pojedini ključni elementi, poput ležajnih klupa, još nisu realizirani. Na početnim pozicijama izvedeni su piloti, naglavnice pilota, ležajne grede s pripadajućim krilima te stupovi i naglavnice stupišta, ali bez završnih elemenata oslonaca.

Sličan stupanj dovršenosti prisutan je i na većini stupišta od S4 do S9, gdje su u pravilu izvedeni piloti, naglavnice pilota i pripadajući stupovi lijevo i desno. Na srednjim pozicijama gradilišta radovi su djelomično izvedeni, pa su tako na S10 i S11 realizirani piloti te dijelovi zaštite i iskopa građevnih jama, dok su na S11 i S12 dodatno izvedene betonske podloge naglavnica.

Na poziciji S13 radovi su u tijeku, s približno 60% dovršenog iskopa građevne jame. Napredniji stupanj izvedbe vidljiv je na S14, gdje su završeni iskopi, izvedena betonska podloga i ugrađena armatura temelja.

Radovi na stupištu S15 još nisu započeti. Na upornjaku U16 izvedeni su temelj te armatura zida i krila, čime je ta cjelina u poodmakloj fazi. Također, potporni zid Z1 izveden je do razine donjeg ruba vijenca i revizijske staze, uključujući temelj i osnovnu konstrukciju zida. rekonstrukcija križanja Širina u Solinu |foto: screen shot EOJN

Rekonstrukcija križanja

Rekonstrukcija državne ceste DC 8 počinje od ulaza u grad Solin sa strane Kaštela (otprilike na poziciji gdje se kraj ceste nalazi teatar iz doba Salone) i rekonstruira se dio sve do približno 50 metara prije deniveliranog križanja DC 8 s ulicom Antuna Gustava Matoša.

Rekonstrukcija se sastoji od dodavanja nove prometnice između postojećih razmaknutih kolnika te njezin denivelirani prijelaz preko postojećeg raskrižja Širina i rijeke Jadro mostom duljine približno 471 metar. Projekt je napravljen tako da se uskladi s nedavno završenim projektom rekonstrukcije postojeće D8, odnosno denivelacijom križanja D8 (obilaznica Splita) i županijske ceste Ž6270 (Mravinačka ulica) na samom kraju trase.

Ovdje treba reći da su postojeći kolnici državne ceste DC 8 na mjestima uklopa denivelirani te se cesta nije mogla voditi pomoću jedne središnje osi, te stoga svaki kolnik ima svoju os. Osi su vođene na udaljenosti 11 metara, odnosno u sredini svakog kolnika. Za glavnu os odabrana je os lijevog kolnika MC10 po kojoj su dani poprečni profili, računale količine i svi ostali podaci su vezani na tu os.

Most Jadro

Most Jadro smješten je na brzoj cesti DC8 te premošćuje niz prometnih i prirodnih prepreka, uključujući više gradskih ulica i rijeku Jadro, pri čemu su sva križanja izvedena pod kosim kutovima. Trasa mosta položena je u horizontalnim i vertikalnim krivinama, što dodatno povećava složenost projektiranja i izvedbe.

Sama brza cesta sastoji se od dva kolnika širine po 8 metara, razdvojena središnjim pojasom širine 3 metra, uz servisne staze, zaštitne ograde i zvučne barijere. Na objektu je predviđena i suvremena cestovna rasvjeta te zatvoreni sustav odvodnje.

Ukupna širina mosta iznosi 22,9 metara, uz postupno suženje na jednom dijelu zbog ograničenog razmaka postojećih konstrukcija. Ukupna duljina mosta s pripadajućim elementima doseže približno 506 metara, uključujući potporne zidove, spregnute rasponske konstrukcije i integralni armiranobetonski okvir.

Rasponski sklop čine dvije spregnute konstrukcije s čeličnim nosačima i AB pločom te jedna integralna konstrukcija s dva raspona. Donji ustroj obuhvaća 17 armiranobetonskih stupišta, uključujući upornjake i stupove različitih visina i raspona. Most je projektiran s konstantnim poprečnim padom od 5,5%, a ukupna korisna širina prometne plohe iznosi 22,2 metra. Konstrukcija uključuje seizmičke izolatore i protupotresne uređaje, dok je temeljena na pilotima različitih duljina, ovisno o geološkim uvjetima tla i prisutnosti stijene. rekonstrukcija križanja Širina u Solinu |foto: screen shot EOJN

Rekonstrukcija Marulićeve

U sklopu ovog projekta osim same rekonstrukcije DC8 odradit će se i rekonstrukcija ceste u ulici Marka Marulića, ispod mostova Stari i Novi Jadro zbog premalog slobodnog profila koja ta cesta sada ima na poziciji ispod mosta Stari Jadro. Trasa rekonstruirane državne ceste kao i rekonstrukcija ulice Marka Marulića nalaze unutar katastarske općine Solin te je cijeli obuhvat zahvata unutar 15 katastarskih čestica.

Rekonstrukcija počinje nakon križanja Marulićeve ulice s ulicom Petra Hektorovića i ide prema Splitskoj ulice do stacionaže 0+114,06 osi MC00. Rekonstrukcija ulice kreće nakon spoja s Hektorovićevom ulicom i završava prije spoja s splitskom ulicom te se u sklopu ovog projekta ne mijenjaju sama križanja ulica.

Ulica se rekonstruira zbog nedostatne visine između prometnice i betonskog nosača mosta Stari Jadro koji prolazi preko nje. Naime, u ključnoj točki razlika visina postojeće ulice i betonskog nosača mosta Stari Jadro iznosi 4,38 metra, dok je na kritičnom dijelu (desni rub ceste) razlika visina samo 4,13 metra.

Rekonstrukcija se izvodi na način da svi tlocrtni elementi ceste ostaju isti (poprečni nagib, širina ceste, pješačke staze), a samo se spušta niveleta ceste za približno 50 centimetara. Takvim spuštanjem nivelete ceste dobiva se razlika u visinama dovoljna za prometni profil.

Spojevi s državnom cestom

Rekonstrukcija državne ceste D8 obuhvaća i rješavanje njezina uklapanja s postojećim križanjem Širina kroz četiri zasebna spoja. Prvi spoj, smješten između stacionaža 0+070 i 0+240 osi MC10 sa sjeverne strane, uključuje korekciju nivelete postojećeg kolnika radi usklađenja s novim prometnim rješenjem. Na tom dijelu uklanjaju se postojeći asfaltni slojevi i dio nosivog tampona te se izvodi nova kolnička konstrukcija prema projektnoj dokumentaciji. Nakon stacionaže 0+240 kolnici se fizički razdvajaju, a postojeći kolnik D8 podliježe sanaciji prema posebnom projektu.

Drugi spoj, od stacionaže 0+038 do 0+210 s južne strane, usklađen je s projektom izvanrednog održavanja južnog kolnika D8, pri čemu su niveleta i poprečni nagibi prilagođeni već izvedenim zahvatima.

Treći spoj, između stacionaža 0+830 i 0+870 s istočne strane, predviđa minimalne intervencije jer se nova trasa prilagođava postojećoj, uz zamjenu kolničke konstrukcije. Na tom dijelu visinski odnosi ostaju nepromijenjeni, a projekt je usklađen s nedavno izvedenom rekonstrukcijom denivelacije križanja.

Četvrti spoj, smješten između stacionaža 0+830 i 0+980 sa zapadne strane, uključuje zamjenu kompletne kolničke konstrukcije nakon mosta te proširenje kolnika za dodatnih 0,5 metara. Ova prilagodba omogućuje usklađenje s profilom mosta i premještanje autobusnog stajališta približno 70 metara sjevernije. rekonstrukcija križanja Širina u Solinu |foto: screen shot EOJN rekonstrukcija križanja Širina u Solinu |foto: screen shot EOJN

Autobusna stajališta i pješačke staze

Na području zahvata nalaze se dva autobusna stajališta koje će se malo izmaknuti radi boljih prometno-sigurnosnih razloga. Prva autobusno stajalište nalazi se na cca 0+940 osi MC10 uz zapadni rub ceste. Trenutna stanica nalazi se na traku za skretanje za trgovački centar te auti koji skreću u trgovački centar prelaze preko nje.

Stanica se prema projektu premješta približno 70 metara sjevernije na stacionažu cca 0+870 te se uz nju dodaje pješačka staza minimalne širine 1,6 metara. Prije samog autobusnog stajališta će se prometnom signalizacijom promet preusmjeriti na jednu traku a na izlazu će se formirati izlaz sa stajališta te će na taj način biti onemogućena vožnja preko stajališta.

Drugo autobusno stajalište nalazi se na cca 0+980 osi MC10 uz istočni rub ceste. Stajalište se premješta istočnije i izmiče se sa prometnice da bi se omogućio nesmetani trak za skretanje na križanje Širina. Zbog prostornih ograničenja stajalište je projektirao s elementima za brzinu 40km/h. Nadstrešnica koja se nalazila uz postojeće stajalište će se također izmjestiti istočnije na novu lokaciju.

Treba reći da se na području zahvata nalaze se brojne pješačke staze koje će zbog novi uvjeta doživjeti manje korekcije.