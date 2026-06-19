Korak bliže velikom zdravstvenom projektu: Uz aveniju će se graditi bolnica na zemljištu od 50.000 kvadrata

Velika Gorica ulazi u prvu fazu pripreme dnevne bolnice koja bi trebala smanjiti gužve u zagrebačkim bolnicama.

Velika Gorica napravila je novi korak prema gradnji dnevne bolnice, jednog od važnijih zdravstvenih projekata najavljenih za područje Zagrebačke županije. Ministarstvo zdravstva izabralo je tvrtke Projekt MC j. i P.M.C. za izradu predinvesticijskih studija, odnosno Profila projekta i Studije predizvedivosti, za izgradnju dnevne bolnice u Velikoj Gorici.

Vrijednost posla iznosi gotovo 30.000 eura, odnosno prema dokumentaciji 26.000 eura bez PDV-a. Riječ je o početnoj fazi projekta, u kojoj se tek treba detaljno razraditi opravdanost, izvedivost i model realizacije investicije.

Bolnica kao dio KB Dubrava

Projekt dnevne bolnice planiran je kao sastavni dio Kliničke bolnice Dubrava, a u ovom mandatu navodi se kao jedan od strateških prioriteta zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.

Nova bolnica trebala bi se graditi u Velikoj Gorici, uz Aveniju pape Ivana Pavla II., na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske površine gotovo 50.000 četvornih metara. Lokacija je već ranije bila poznata, a riječ je o prostoru koji je prometno dobro povezan i nalazi se u obuhvatu važećih prostornih i urbanističkih planova Grada Velike Gorice.

Planirani objekt trebao bi objediniti specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju. Time bi Velika Gorica dobila suvremeni zdravstveni objekt koji bi građanima omogućio veći broj pregleda, zahvata i terapijskih postupaka bez odlaska u Zagreb. Ilustracija: Unsplash

Studija prije projektiranja i gradnje

Iako se o projektu govori već neko vrijeme, planovi su zasad u početnoj fazi. Ministarstvo je sada pokrenulo izradu predinvesticijske dokumentacije, odnosno Studije predizvedivosti i Profila projekta. Ti dokumenti trebaju pokazati je li projekt opravdan, izvediv i financijski održiv.

Studija će analizirati postojeće stanje zdravstvene infrastrukture, potrebe stanovništva, moguće modele financiranja, investicijske i operativne troškove, rizike te okvirnu dinamiku realizacije. Također će se razmatrati mogući izvori financiranja, uključujući državni proračun, europska sredstva ili zajmove.

Rok za izradu Studije predizvedivosti i Profila projekta je 90 dana od sklapanja ugovora. Nakon toga trebao bi uslijediti nastavak pripreme dokumentacije, uključujući medicinsko-tehnološki program i idejno-arhitektonsko rješenje.

Što bi dnevna bolnica trebala nuditi

Planirana dnevna bolnica zamišljena je kao funkcionalan zdravstveni centar za potrebe Velike Gorice i okolnih općina. U njoj bi se pružale usluge specijalističkih ambulanti, zahvati male kirurgije te dijagnostički i terapijski postupci koji ne zahtijevaju višednevni boravak pacijenata u bolnici.

Cilj projekta je povećati dostupnost zdravstvene skrbi na lokalnoj razini i smanjiti potrebu za odlascima u zagrebačke bolnice. Time bi se istodobno rasteretio zdravstveni sustav glavnog grada, posebno bolnice koje već sada preuzimaju velik broj pacijenata iz okolnih područja.

Prema ranijim informacijama Ministarstva zdravstva, projekt bi trebao poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi za gotovo 76.000 stanovnika Velike Gorice, ali i za stanovnike okolnih općina.

Lokacija na državnom zemljištu

Novi objekt planira se na katastarskoj čestici oznake 5077/3 k.o. Velika Gorica. Riječ je o zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, smještenom uz jednu od važnijih gradskih prometnica.

U sklopu pripreme projekta potrebno je razraditi i medicinsko-tehnološki program, kojim će se definirati kapaciteti, organizacija prostora, potrebna oprema i raspored medicinskih i nemedicinskih sadržaja.

Poseban naglasak stavlja se na funkcionalnost objekta, pristupačnost pacijentima, organizaciju rada i tehničku infrastrukturu. To uključuje energetiku, ventilaciju, medicinske plinove, informacijsko-komunikacijske sustave i prometnu povezanost. Lokacija je blizu jezera, dobro prometno povezana | foto: GoogleKarte (screenshot)

Gradnja planirana za 2027. godinu

Prema opisu iz sustava javne nabave, početak građevinskih radova planiran je za prvi kvartal 2027. godine. Projekt se promatra kao dio šireg razvoja zdravstvenog sustava i decentralizacije zdravstvenih usluga u Zagrebačkoj županiji.

Na projektu je predviđena suradnja Ministarstva zdravstva i Grada Velike Gorice. Ministarstvo bi trebalo biti nositelj projekta, dok bi Grad sudjelovao u pripremi projektne dokumentacije i osiguranju pristupnih cesta.

Najvažniji projekt u povijesti grada

Dodatnu političku i financijsku važnost projektu dao je gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar, koji je u studenome 2025. godine, predstavljajući prijedlog gradskog proračuna za 2026. godinu, najavio i stavku povezanu s izgradnjom bolnice.

Tom je prilikom projekt opisao kao najvažniji projekt u povijesti grada. Naveo je da će dnevna bolnica, kao dio KB Dubrava, svojim kapacitetima i ordinacijama pokrivati većinu potreba građana Velike Gorice i okolnih općina.

Ako se projekt realizira prema planu, Velika Gorica bi u idućim godinama mogla dobiti zdravstveni objekt koji bi značajno promijenio dostupnost specijalističke skrbi u gradu i smanjio ovisnost pacijenata o zagrebačkim bolnicama.