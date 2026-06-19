Korak bliže velikom zdravstvenom projektu: Uz aveniju će se graditi bolnica na zemljištu od 50.000 kvadrata

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19. lipanj 2026.
Velika Gorica ulazi u prvu fazu pripreme dnevne bolnice koja bi trebala smanjiti gužve u zagrebačkim bolnicama.
Velika Gorica napravila je novi korak prema gradnji dnevne bolnice, jednog od važnijih zdravstvenih projekata najavljenih za područje Zagrebačke županije. Ministarstvo zdravstva izabralo je tvrtke Projekt MC j. i P.M.C. za izradu predinvesticijskih studija, odnosno Profila projekta i Studije predizvedivosti, za izgradnju dnevne bolnice u Velikoj Gorici.
Vrijednost posla iznosi gotovo 30.000 eura, odnosno prema dokumentaciji 26.000 eura bez PDV-a. Riječ je o početnoj fazi projekta, u kojoj se tek treba detaljno razraditi opravdanost, izvedivost i model realizacije investicije.
Projekt dnevne bolnice planiran je kao sastavni dio Kliničke bolnice Dubrava, a u ovom mandatu navodi se kao jedan od strateških prioriteta zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.
Nova bolnica trebala bi se graditi u Velikoj Gorici, uz Aveniju pape Ivana Pavla II., na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske površine gotovo 50.000 četvornih metara. Lokacija je već ranije bila poznata, a riječ je o prostoru koji je prometno dobro povezan i nalazi se u obuhvatu važećih prostornih i urbanističkih planova Grada Velike Gorice.
Planirani objekt trebao bi objediniti specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju. Time bi Velika Gorica dobila suvremeni zdravstveni objekt koji bi građanima omogućio veći broj pregleda, zahvata i terapijskih postupaka bez odlaska u Zagreb.
Iako se o projektu govori već neko vrijeme, planovi su zasad u početnoj fazi. Ministarstvo je sada pokrenulo izradu predinvesticijske dokumentacije, odnosno Studije predizvedivosti i Profila projekta. Ti dokumenti trebaju pokazati je li projekt opravdan, izvediv i financijski održiv.
Studija će analizirati postojeće stanje zdravstvene infrastrukture, potrebe stanovništva, moguće modele financiranja, investicijske i operativne troškove, rizike te okvirnu dinamiku realizacije. Također će se razmatrati mogući izvori financiranja, uključujući državni proračun, europska sredstva ili zajmove.
Rok za izradu Studije predizvedivosti i Profila projekta je 90 dana od sklapanja ugovora. Nakon toga trebao bi uslijediti nastavak pripreme dokumentacije, uključujući medicinsko-tehnološki program i idejno-arhitektonsko rješenje.
Planirana dnevna bolnica zamišljena je kao funkcionalan zdravstveni centar za potrebe Velike Gorice i okolnih općina. U njoj bi se pružale usluge specijalističkih ambulanti, zahvati male kirurgije te dijagnostički i terapijski postupci koji ne zahtijevaju višednevni boravak pacijenata u bolnici.
Cilj projekta je povećati dostupnost zdravstvene skrbi na lokalnoj razini i smanjiti potrebu za odlascima u zagrebačke bolnice. Time bi se istodobno rasteretio zdravstveni sustav glavnog grada, posebno bolnice koje već sada preuzimaju velik broj pacijenata iz okolnih područja.
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Prema ranijim informacijama Ministarstva zdravstva, projekt bi trebao poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi za gotovo 76.000 stanovnika Velike Gorice, ali i za stanovnike okolnih općina.
Novi objekt planira se na katastarskoj čestici oznake 5077/3 k.o. Velika Gorica. Riječ je o zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, smještenom uz jednu od važnijih gradskih prometnica.
U sklopu pripreme projekta potrebno je razraditi i medicinsko-tehnološki program, kojim će se definirati kapaciteti, organizacija prostora, potrebna oprema i raspored medicinskih i nemedicinskih sadržaja.
Poseban naglasak stavlja se na funkcionalnost objekta, pristupačnost pacijentima, organizaciju rada i tehničku infrastrukturu. To uključuje energetiku, ventilaciju, medicinske plinove, informacijsko-komunikacijske sustave i prometnu povezanost.
Prema opisu iz sustava javne nabave, početak građevinskih radova planiran je za prvi kvartal 2027. godine. Projekt se promatra kao dio šireg razvoja zdravstvenog sustava i decentralizacije zdravstvenih usluga u Zagrebačkoj županiji.
Na projektu je predviđena suradnja Ministarstva zdravstva i Grada Velike Gorice. Ministarstvo bi trebalo biti nositelj projekta, dok bi Grad sudjelovao u pripremi projektne dokumentacije i osiguranju pristupnih cesta.
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Dodatnu političku i financijsku važnost projektu dao je gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar, koji je u studenome 2025. godine, predstavljajući prijedlog gradskog proračuna za 2026. godinu, najavio i stavku povezanu s izgradnjom bolnice.
Tom je prilikom projekt opisao kao najvažniji projekt u povijesti grada. Naveo je da će dnevna bolnica, kao dio KB Dubrava, svojim kapacitetima i ordinacijama pokrivati većinu potreba građana Velike Gorice i okolnih općina.
Ako se projekt realizira prema planu, Velika Gorica bi u idućim godinama mogla dobiti zdravstveni objekt koji bi značajno promijenio dostupnost specijalističke skrbi u gradu i smanjio ovisnost pacijenata o zagrebačkim bolnicama.
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