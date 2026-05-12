Gradit će se nova bolnica za 80.000 pacijenata: Iduće godine u ovo vrijeme tu će biti gradilište

Na 50.000 državnih kvadrata u povećem gradu južno od Zagreba gradit će se nova bolnica. Iza projekta su država i grad, a bit će dio zagrebačkog KB-a.

Velika Gorica dobiva modernu dnevnu bolnicu na državnom zemljištu, pored velike gradske avenije. Gradnja je predviđena na gotovo 50.000 kvadrata, uz Aveniju pape Ivana Pavla II., a projekt će uključivati specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju.

Planovi su zasad u početnoj fazi u kojoj se tek traži izrada Studije predizvedivosti. Trebala bi biti završena ove godine, nakon čega će se ići na izradu preostalih projekata.

Strateški projekt Vlade

Planiralo se neko vrijeme kada su na ljeto 2025. iz Ministarstva zdravstva izvijestili o obilasku lokacije nove bolnice u Velikoj Gorici. Kako su istaknuli nakon obilaska, riječ je o strateškom projektu Vlade Republike Hrvatske na području Zagrebačke županije kojim je predviđeno poboljšanje zdravstvene skrbi za gotovo 76 tisuća stanovnika grada blizu Zagreba, ali i okolnih općina.

Izgradnja dnevne bolnice omogućit će pružanje niza zdravstvenih usluga na lokalnoj razini čime će se značajno smanjiti potreba za odlascima u zagrebačke bolnice, a time i smanjiti pritisak na zdravstveni sustav glavnog grada, naveli su iz Ministarstva.

Suradnja Grada i ministarstva

Najavljeno je da bi bolnica nudila usluge u specijalističkim ambulantama, zahvate 'male kirurgije', ali i druge dijagnostičke i terapijske postupke. Na projektu je predviđena suradnja Grada Velike Gorice i Ministarstva zdravstva, a izgradnja i opremanje nove bolnice planiraju se kao sastavnice Kliničke bolnice Dubrava.

Projekt proizlazi iz potrebe za jačanjem zdravstvene infrastrukture i prilagodbom rastućim potrebama stanovništva u idućih deset godina. Kod razvoja projekta u obzir se uzimaju demografske promjene, trendovi bolesti, razvoj novih zdravstvenih tehnologija i potreba za boljom dostupnošću zdravstvene zaštite u nadolazećim godinama, navodi dokumentacija za Studiju predizvedivosti koju treba izraditi za izgradnju nove bolnice. Lokacija je blizu jezera, dobro prometno povezana | foto: GoogleKarte (screenshot)

Lokacija odavno poznata, imat će ove funkcije

Novi objekt planira se na katastarskoj čestici oznake 5077/3, u obuhvatu važećih prostornih i urbanističkih planova grada. A uz Studiju predizvedivosti, za početak je potrebno izraditi i Profil projekta, koji će razraditi opravdanost, izvedivost, ali i optimalni model realizacije investicije.

Konačni cilj je stvoriti funkcionalan zdravstveni centar za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, a koji će ujedno biti dnevna bolnica i jednodnevna kirurgija, navodi projektna dokumentacija.Planirana bolnica zamišljena je kao suvremena zdravstvena ustanova s jasno definiranim medicinskim i nemedicinskim sadržajima, stoji dalje u opisu.

U sklopu projekta potrebno je izraditi medicinsko-tehnološki program koji će definirati kapacitete, organizaciju prostora i potrebnu opremu, a potom i idejno-arhitektonsko rješenje. Poseban naglasak stavlja se na funkcionalnost, pristupačnost, organizaciju rada i tehničku infrastrukturu, uključujući energetiku, ventilaciju, medicinske plinove, informacijsko-komunikacijske sustave i prometnu povezanost, istaknuto je u opisu nabave pokrenute za izradu Studije predizvedivosti.

Evo i kad će gradnja

Prema istom opisu, studija treba analizirati postojeće stanje zdravstvene infrastrukture, potrebe stanovništva i moguće modele financiranja, uključujući državni proračun, EU sredstva ili zajmove. Također mora procijeniti investicijske i operativne troškove, rizike projekta te definirati dinamiku realizacije.

Početak građevinskih radova planiran je za prvi kvartal 2027. godine, a projekt se promatra kao važan dio dugoročnog razvoja zdravstvenog sustava i decentralizacije zdravstvenih usluga u Zagrebačkoj županiji, stoji u sustavu javne nabave. Naručitelj je Ministarstvo zdravstva, a izrada početne studije procijenjena je na vrijednost od 26.000 eura.

'Najvažniji projekt u povijesti'

Dodatnu političku i financijsku važnost projektu dao je gradonačelnik Krešimir Ačkar, predstavljajući u studenome 2025. prijedlog gradskog proračuna za 2026. godinu vrijedan 152 milijuna eura. Tom je prilikom istaknuo da se prvi put u gradski proračun uvodi stavka povezana s izgradnjom bolnice u Velikoj Gorici, koju je opisao kao 'najvažniji projekt u povijesti grada'.

Naveo je da će nositelj projekta biti Ministarstvo zdravstva, dok Grad osigurava sredstva za projektnu dokumentaciju i pristupne ceste. Gradonačelnik Velike Gorice pritom je naglasio da će dnevna bolnica, kao dio KB Dubrava, svojim kapacitetima i ordinacijama zadovoljiti većinu potreba građana Velike Gorice i okolnih općina.