Ovako će dvije slavonske tvrtke za državu uređivati prazne stanove, ne zna se koji je u gorem stanju

Kakva 'runda' najma državnih poslovnjaka! Sređeni, od 11 do 90 kvadrata, na top lokacijama
Sve nekretnine u zakup se daju u viđenom stanju, a većina ih je u odličnom stanju, spremna za useljenje, što nije baš uvijek slučaj.
17:00 19 d 24.03.2026
13. travanj 2026.
Uređivat će se stanovi na 11 adresa, a obuhvati će modernizaciju instalacija, stolarije, kuhinje i kupaonica.
Državne nekretnine zaključile su natječaj za izvođača radova uređenja 11 praznih stanova u Karlovcu za stavljanje u funkciju - program Statileo. Posao je dobila zajednica ponuditelja koju čine Knjigovodstveno - građevinski obrt D.M. iz Vinkovaca kao nositelj i tvrtka Vodotoranj iz Vukovara kao član, a obavit će ga za 598.419,92 eura bez PDV-a.
Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 645.000 eura, a treba reći da su za posao konkurirale još tri tvrtke. Gips Mont ponudio je urediti stanove za 643.788,95, Hairli Gradnja za 630.381,84 eura, a CNC Tehnoprojekt za 545.946,49 eura. Ističe se kako je ponuda D.M.-a i Vodotornja dobila je najveći broj bodova sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.
Stanovi koji će se uređivati nalaze na adresama: Banija 3, 17 i 27, Hrvatske bratske zajednice 11b, Zvonimirova 14, Masarykova 29, Svačićeva 1, Tuškanova 16, Nazorova 5, Svačićeva 2 i Kršnjavog 8c. Sve se nalaze u području prstena oko stare gradske jezgre.
Cijene stanova na ovim lokacijama koji su spremni za useljenje danas se u pravilu kreću od 2.000 do 2.400 eura po kvadratnom metru. No, valja naglasiti, u starijim zgradama i slabije uređenim stanovima cijene mogu pasti i na oko 1.300 do 1.700 eura za kvadrat.
Na svim nekretninama predviđeni su nužno potrebni radovi iz spektra građevinskih radova kako bi se stambene jedinice obnovile na način da zadovoljavaju standard suvremenog života.
Programom su omogućeni radovi na uređenju postojećih podnih, zidnih i stropnih površina. Uređenjem postojećeg prostora planira se izvesti sve potrebne priključke za funkcioniranje kuhinje, te priključci u kuhinji. U ovom kontekstu mijenjat će se odvod i dovod za vodu (pozicija priključaka mora biti u zoni ispod radne ploče), priključak za perilicu i utičnice za aparate.
U stanovima će se raditi i na modernizaciji kupaonica, odnosno uređivat će se nove kupaonice prema aktualnim standardima. Također, radovi obuhvaćaju i ugradnju nove stolarije koja podrazumijeva energetski prihvatljive i funkcionalne sustave.
U stanovima će se raditi i na uspostavi funkcionalnog sustava grijanja. Ako stan nema grijanje, ugrađivati će se dizalice topline, klime ili ako postoji plin, uvoditi će se centralno grijanje.
Kada su u pitanju priključci električne energije i instalacije električne energije planiranja je ugradnja novih razvodnih kutija i instalacije u većini stanova. Sve s izjavom i potvrdom izvođača o uporabljivosti te spajanje na vodovodnu mrežu uz odgovarajući sustav odvodnje.
