Nekretnine Kakva 'runda' najma državnih poslovnjaka! Sređeni, od 11 do 90 kvadrata, na top lokacijama

Kakva 'runda' najma državnih poslovnjaka! Sređeni, od 11 do 90 kvadrata, na top lokacijama

Promo
Ivana Solar baustela.hr

24. ožujak 2026.

Facebook X Linkedin Mail
Kakva 'runda' najma državnih poslovnjaka! Sređeni, od 11 do 90 kvadrata, na top lokacijama

državne nekretnine, poslovni prostori za najam | foto: Državne nekretnine

Sve nekretnine u zakup se daju u viđenom stanju, a većina ih je u odličnom stanju, spremna za useljenje, što nije baš uvijek slučaj.

Državne nekretnine objavile su i treći ovogodišnji javni poziv za desetogodišnji zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu RH. Ponuđene nekretnine površine su od 11 do 90 četvornih metara, a nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Karlovcu i Poreču. Natječaj je otvoren do 24. travnja 2026. do 12 sati.

Zagrebačka nulta zona

Od 17 ponuđenih poslovnih prostora i garaža u Zagrebu, u nultoj se zoni u zakup daju dva manja ulična prostora površine dvadesetak kvadrata u ulicama Nikole Tesle 13 i Pavla Radića 11. Početna cijena mjesečne zakupnine za ove nekretnine iznosi 539,70 eura i 607,81 eura.

Tu je treći, također ulični poslovni prostor, površine 50,55 četvornih metara u Petrićevoj 3 s početnom zakupninom od 1.299,14 eura. U prvoj zoni zakupa ponuđen je i poslovni prostor u Draškovićevoj 4 u Zagrebu, površine 33,08 kvadrata raspodijeljenih na prizemlje i galeriju s ulične zgrade, po početnoj cijeni zakupa od 509,52 mjesečno.

U zagrebačkoj drugoj zoni nudi se poslovni prostori u Ilici 138, površine 33,93 kvadrata s početnom mjesečnom cijenom zakupa od 221,90 eura. U ovoj zoni za najam država nudi i poslovni prostor na adresi Vojnovićeva 22. Površine je 37 kvadrata, a početna cijena najma iznosi 403,30 eura.

Petrićeva 3, Zagreb | foto: Državne nekretnine
Vojnovićeva 22, Zagreb | foto: Državne nekretnine

Top lokacije u Osijeku, Splitu, Rijeci

Poslovni prostor nulte zone daje se u zakup i u Osijeku, a ovdje je riječ o dvorišnom prostoru u Županijskoj 11, bivšoj trgovini 'Bagat'. Površine je 45 četvornih metara i početne mjesečne zakupnine od 343,40 eura. U prvoj zoni zakupa ponuđeni su poslovni prostori u Matoševoj 9 u Splitu. Za 26,28 četvornih metara ovog 'poslovnjaka' početna cijena iznosi 1.314 eura.

U drugoj zona nudi se poslovni prostor na lokaciji Banija 1 u Karlovcu, površine 30,15 kvadrata po početnoj cijeni zakupa od 139,90 eura. Kada je u pitanju Rijeka ovdje se u ponudi ističe minijaturan poslovni prostor na lokacijama Brajda 4A od samo 11 kvadrata koji u zakup ide po početnoj cijeni od 242 eura. Tu je i poslovni prostor na adresi Školjić 7B, od 76 kvadrata s početnom cijenom zakupa od 836 eura.

Županijska 11, Osijek | foto: Državne nekretnine
Matoševa 9, Split | foto: Državne nekretnine

Garaže i 'velikani'

Većina poslovnih prostora površine je do 50 kvadrata, a dva veća prostora površine dvedesetak kvadrata ponuđena su u Ulici Grada Vukovara 226 c u Zagrebu, te na uglu Zvonimirove i ulice Podmurvice u Rijeci. Oba pripadaju trećim gradskim zonama, a početne su im cijene 792,20 eura za Zagreb, a 1.037,23 eura za Rijeku.

Ponuda garaža za zakup na ovom je natječaju u Zagrebu vezana za lokacije Radauševa, gdje se u zakup daje pet zatvorenih garaža, i Šeferova, gdje je riječ o dva susjedna parkirna mjesta. U prosjeku su površine 14 kvadrata, a početni mjesečni najam kreće se od 34 do 38 eura. Garaža se daje u zakup i u Poreču, na lokaciji Kvajera 18, u sklopu stambene zgrade. Površine je 19,31 kvadrata, te ima početnu cijenu od 48,28 eura. 

garaže, Radauševa bb | foto: Državne nekretnine
Kvajer 18, Poreč | foto: Državne nekretnine

Razgledavanje i ponude

Svi prostori u zakup se daju u viđenom stanju, a prvi termini za pregled prostora počinju od 13. travnja i traju do 17. travnja 2026. prema rasporedu iz javnog poziva. Iz Državnih nekretnina ističu kako na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe.

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom  do 24. travnja 2026. do 12 sati. Javno otvaranje bit će održano istoga dana u 13 sati.

državne nekretnine zakup poslovnih prostora zakup garaža