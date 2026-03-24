Kakva 'runda' najma državnih poslovnjaka! Sređeni, od 11 do 90 kvadrata, na top lokacijama

Državne nekretnine objavile su i treći ovogodišnji javni poziv za desetogodišnji zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu RH. Ponuđene nekretnine površine su od 11 do 90 četvornih metara, a nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Karlovcu i Poreču. Natječaj je otvoren do 24. travnja 2026. do 12 sati.

Zagrebačka nulta zona

Od 17 ponuđenih poslovnih prostora i garaža u Zagrebu, u nultoj se zoni u zakup daju dva manja ulična prostora površine dvadesetak kvadrata u ulicama Nikole Tesle 13 i Pavla Radića 11. Početna cijena mjesečne zakupnine za ove nekretnine iznosi 539,70 eura i 607,81 eura.

Tu je treći, također ulični poslovni prostor, površine 50,55 četvornih metara u Petrićevoj 3 s početnom zakupninom od 1.299,14 eura. U prvoj zoni zakupa ponuđen je i poslovni prostor u Draškovićevoj 4 u Zagrebu, površine 33,08 kvadrata raspodijeljenih na prizemlje i galeriju s ulične zgrade, po početnoj cijeni zakupa od 509,52 mjesečno.

U zagrebačkoj drugoj zoni nudi se poslovni prostori u Ilici 138, površine 33,93 kvadrata s početnom mjesečnom cijenom zakupa od 221,90 eura. U ovoj zoni za najam država nudi i poslovni prostor na adresi Vojnovićeva 22. Površine je 37 kvadrata, a početna cijena najma iznosi 403,30 eura.

Petrićeva 3, Zagreb | foto: Državne nekretnine

Vojnovićeva 22, Zagreb | foto: Državne nekretnine

Top lokacije u Osijeku, Splitu, Rijeci

Poslovni prostor nulte zone daje se u zakup i u Osijeku, a ovdje je riječ o dvorišnom prostoru u Županijskoj 11, bivšoj trgovini 'Bagat'. Površine je 45 četvornih metara i početne mjesečne zakupnine od 343,40 eura. U prvoj zoni zakupa ponuđeni su poslovni prostori u Matoševoj 9 u Splitu. Za 26,28 četvornih metara ovog 'poslovnjaka' početna cijena iznosi 1.314 eura.

U drugoj zona nudi se poslovni prostor na lokaciji Banija 1 u Karlovcu, površine 30,15 kvadrata po početnoj cijeni zakupa od 139,90 eura. Kada je u pitanju Rijeka ovdje se u ponudi ističe minijaturan poslovni prostor na lokacijama Brajda 4A od samo 11 kvadrata koji u zakup ide po početnoj cijeni od 242 eura. Tu je i poslovni prostor na adresi Školjić 7B, od 76 kvadrata s početnom cijenom zakupa od 836 eura.

Županijska 11, Osijek | foto: Državne nekretnine

Matoševa 9, Split | foto: Državne nekretnine

Garaže i 'velikani'

Većina poslovnih prostora površine je do 50 kvadrata, a dva veća prostora površine dvedesetak kvadrata ponuđena su u Ulici Grada Vukovara 226 c u Zagrebu, te na uglu Zvonimirove i ulice Podmurvice u Rijeci. Oba pripadaju trećim gradskim zonama, a početne su im cijene 792,20 eura za Zagreb, a 1.037,23 eura za Rijeku.

Ponuda garaža za zakup na ovom je natječaju u Zagrebu vezana za lokacije Radauševa, gdje se u zakup daje pet zatvorenih garaža, i Šeferova, gdje je riječ o dva susjedna parkirna mjesta. U prosjeku su površine 14 kvadrata, a početni mjesečni najam kreće se od 34 do 38 eura. Garaža se daje u zakup i u Poreču, na lokaciji Kvajera 18, u sklopu stambene zgrade. Površine je 19,31 kvadrata, te ima početnu cijenu od 48,28 eura.

garaže, Radauševa bb | foto: Državne nekretnine

Kvajer 18, Poreč | foto: Državne nekretnine

Razgledavanje i ponude

Svi prostori u zakup se daju u viđenom stanju, a prvi termini za pregled prostora počinju od 13. travnja i traju do 17. travnja 2026. prema rasporedu iz javnog poziva. Iz Državnih nekretnina ističu kako na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe.

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom do 24. travnja 2026. do 12 sati. Javno otvaranje bit će održano istoga dana u 13 sati.