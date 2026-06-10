Kuća koja briše granicu između arhitekture i krajolika: Livada kao krov i elegantno rješenje za bazen

Arhitektonski studio KWK Promes iz Katovica projektirao je kuću koja do zadnjeg slova odgovara potrebama i željama vlasnika. Izgleda savršeno.

U vremenu kada suvremena arhitektura često nastoji dominirati okolišem, rijetki su projekti koji prirodu stavljaju u prvi plan. Upravo takav primjer dolazi iz poljskih Beskida, gdje se na strmoj planinskoj padini smjestila Yaw House, neobična rezidencija studija KWK Promes iz Katovica.

Na prvi pogled kuća djeluje kao da je izrasla iz brežuljka, a ne da ju je projektirao čovjek. Njezin travnati krov nastavlja liniju terena, dok oblik građevine prati prirodne konture parcele. Umjesto da se nametne krajoliku, kuća se s njim stapa i postaje njegov sastavni dio.

Arhitekti su inspiraciju pronašli u samom mjestu gradnje, dopuštajući topografiji da diktira oblik objekta. Rezultat je kuća koja istodobno djeluje suvremeno, skulpturalno i iznenađujuće prirodno. Yaw House | foto: KWK Promes

Arhitektura oblikovana nagibom terena

Yaw House nastala je na parceli smještenoj među tradicionalnim planinskim kućama, zbog čega su arhitekti željeli zadržati poznatu siluetu kuće s dvostrešnim krovom. Međutim, umjesto klasične interpretacije, osnovni volumen zakrenut je kako bi se prilagodio pogledu, osunčanosti i konfiguraciji terena.

Naziv projekta dolazi od zrakoplovnog termina 'yaw', koji označava rotaciju oko vertikalne osi, a upravo je taj pokret postao ključan za oblikovanje cijele građevine. Naime, kuća se postupno spušta niz padinu i prati prirodni nagib zemljišta, stvarajući dojam da je dio planine.

Zeleni krov dodatno pojačava tu povezanost jer se gotovo neprimjetno nastavlja na okolni travnjak. Zahvaljujući pažljivo postavljenim otvorima, interijer je ispunjen prirodnim svjetlom tijekom cijelog dana. Istodobno, stanovnicima pruža panoramske poglede na dolinu i okolne planinske vrhove.

Yaw House | foto: KWK Promes

Prilagodba životnim promjenama

Iako je projekt od početka bio zamišljen kao obiteljska rezidencija, tijekom gradnje došlo je do značajne promjene koja je utjecala na konačni izgled kuće. Zbog potrebe jednog člana obitelji za rehabilitacijom pojavila se želja za ugradnjom bazena, i to u trenutku kada je gradnja već bila u poodmakloj fazi.

Umjesto da takav zahtjev naruši izvorni koncept, arhitekti su ga pretvorili u novu prostornu kvalitetu. Bazen je smješten u kružnom prostoru koji je postao jedno od središta kuće i povezuje različite funkcionalne zone.

Na taj način prostor za terapiju prerastao je u mjesto okupljanja i svakodnevnog života. Projekt tako pokazuje kako kvalitetna arhitektura može odgovoriti na nepredviđene životne okolnosti bez gubitka identiteta. Upravo je ta prilagodljivost jedna od najvećih vrijednosti Yaw House. Yaw House | foto: KWK Promes

Kad kuća postane dio krajolika

Posebnu ulogu u projektu ima i odnos prema prirodnom okruženju. Arhitekti su željeli da kuća izgleda kao prirodni produžetak planinskog krajolika, a ne kao zaseban objekt postavljen na parcelu. Travnati krov, zemljani nasipi i pažljivo oblikovan okoliš stvaraju dojam da građevina izranja iz terena.

Prvotna ideja bila je dopustiti vegetaciji da slobodno raste oko kuće i dodatno zamagli granicu između arhitekture i prirode. No lokalni uvjeti, uključujući prisutnost zmija u visokoj travi, zahtijevali su nešto kontroliraniji pristup uređenju okoliša.