Javna rasprava o velikoj obilaznici usred Hrvatske: Planiraju se nova cesta, sedam kružnih tokova i podvožnjak

Prometnica će biti podijeljena na dvije dionice, a prolazit će uz šumu, ispod pruge i preko rječice.

Projekt zapadne obilaznice Bjelovara sa spojnom cestom ulazi u važnu fazu. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije uputilo je Studiju o utjecaju na okoliš na javnu raspravu, što znači da će građani, zainteresirana javnost i institucije moći pregledati dokumentaciju, postaviti pitanja i dostaviti primjedbe.

Riječ je o zahvatu koji bi mogao uvelike promijeniti prometnu sliku Bjelovara i okolice. Obilaznica nije samo nova cesta u prostoru, nego prometni pravac koji treba povezati postojeće i planirane državne ceste, rasteretiti pojedine gradske smjerove i bolje uklopiti Bjelovar u širu cestovnu mrežu.

Javna rasprava traje do 9. srpnja

Javna rasprava o Studiji trajat će od 10. lipnja do 9. srpnja 2026. godine. Postupak vodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, dok je koordinacija javne rasprave povjerena Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, odnosno njezinu Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i državnu imovinu.

Cjelovita Studija bit će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva, a Studija i njezin netehnički sažetak bit će dostupni i na stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije te Grada Bjelovara. Javni uvid bit će omogućen i fizički, u prostorijama Županije u Ulici dr. Ante Starčevića 8, soba 25, te u prostorijama Grada Bjelovara na Trgu Eugena Kvaternika 2, soba 31. Dokumentacija će se moći pogledati svakog radnog dana od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje o Studiji održat će se 29. lipnja 2026. godine u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Bjelovara. Na njemu bi trebali sudjelovati predstavnik nositelja zahvata, predstavnik izrađivača Studije i projektant, koji će odgovarati na pitanja javnosti.

Primjedbe, mišljenja i prijedlozi mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestima javnog uvida ili poslati pisanim putem Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, najkasnije do završetka javne rasprave. Mogu se dostaviti i elektroničkom poštom na adresu [email protected]. Primjedbe koje ne budu dostavljene u roku, kao i one koje nisu čitko napisane i potpisane, neće se uzeti u obzir. Zapadna obilaznica Bjelovara | Foto: Ilustracija, Elaborat, Canva

Dvije dionice nove obilaznice

Prema netehničkom sažetku Studije, zapadna obilaznica Bjelovara sa spojem na DC43 podijeljena je na dvije dionice. Prva je dionica DC28 - DC43, duga 6.662 metra, a druga je dionica Stare Plavnice - DC544, duga 1.265 metara.

Glavna dionica počinje na križanju s državnom cestom DC28 kod spomen-područja Barutana 1991. Trasa se zatim pruža uz istočni rub šume Bedenik, pri čemu je projektom nastojano što manje zadirati u poljoprivredno zemljište. Na dijelu trase, između kilometara 2+100 i 2+700, predviđeno je manje odstupanje od prostorno-planski ucrtanog koridora jer bi prvotno planirana trasa prelazila preko katastarski označenog objekta u vlasništvu Ministarstva obrane. Budući da je koridor širok 150 metara, takvo odstupanje ne zahtijeva izmjene prostorno-planske dokumentacije.

Trasa se potom nastavlja zapadno od Staroplavničke ulice, prolazi ispod lokalne željezničke pruge L203 Križevci - Bjelovar - Kloštar te se na području Starih Plavnica usmjerava prema budućoj južnoj obilaznici. Završava spajanjem na DC43.

Dionica Stare Plavnice - DC544 počinje na raskrižju s glavnom dionicom i završava na spoju s DC544. Njezina je ključna funkcija povezati zapadnu obilaznicu s planiranom spojnom cestom Čvor Gudovac - Bjelovar, čime se osigurava važan prometni kontinuitet prema budućoj mreži brzih cesta. Zapadna obilaznica Bjelovara | Foto: Ilustracija, Elaborat, Canva

Cesta za 80 kilometara na sat

Zapadna obilaznica projektirana je kao jednokolnička cesta s projektnom brzinom od 80 kilometara na sat. Trasa prolazi većinom ravničarskim terenom, a osnovni poprečni profil širok je 9,50 metara. Predviđena su dva vozna traka širine po 3,25 metara, dva rubna traka širine po 0,30 metara te bankine ili berme širine po 1,20 metara.

Odvodnja oborinskih voda rješavat će se poprečnim i uzdužnim padovima, a na dijelovima gdje trasa ulazi u područje melioracijske odvodnje predviđeno je prelaganje postojećih kanala. Budući da obilaznica velikim dijelom prolazi kroz poljoprivredni prostor, projekt predviđa i rješavanje pristupa parcelama te prelaganje poljskih putova ondje gdje nova cesta presijeca postojeće pravce. Zapadna obilaznica Bjelovara | Foto: Ilustracija, Elaborat, Canva

Kružna raskrižja, podvožnjak i mostovi

Sva planirana raskrižja na zapadnoj obilaznici i spojnoj cesti predviđena su kao kružna raskrižja u razini. Na glavnoj dionici planirano ih je pet: na spoju s DC28, DC318, Staroplavničkom cestom, dionicom Stare Plavnice - DC544 i na završnom spoju s DC43. Na spojnoj dionici predviđena su još dva kružna raskrižja.

Među objektima na trasi posebno se izdvaja podvožnjak ispod željezničke pruge L203, duljine 184 metra. Predviđena su i dva mosta preko rječice Plavnice, svaki duljine 20 metara, te više propusta.