Zeleno svjetlo za nastavak našeg najvećeg projekta obrane od poplava, 'težak' je skoro 200 milijuna eura

Ugovoreno je financiranje za projekt Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 2. faza karlovačkog područja. Ugovor vrijedan 192,7 milijuna eura bespovratnih sredstava dodijeljen je Hrvatskim vodama u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Riječ je o nastavku jednog od najvećih infrastrukturnih projekata zaštite od poplava u Republici Hrvatskoj, ukupne vrijednosti gotovo 260 milijuna eura.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je kako je riječ o najvećem, najvažnijem i najkompleksnijem projektu obrane od poplava karlovačko-sisačkog područja, čija je prva faza već donijela konkretne rezultate i zaštitila od poplava oko 2.700 stanovnika.

- Završetkom ovog projekta, bit će zaštićeno od poplava više od 22 tisuće stanovnika, njihovi životi i imovina, a od toga nema ništa važnije. To je temeljna svrha ovakvih ulaganja, kazala je Vučković.

Dvije faze

Projekt Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja provodi se kroz dvije faze. Prva faza (2014. – 2020.) omogućila je izgradnju 12,3 kilometra obrambenih građevina i zaštitu od poplava 2.701 stanovnika. Druga faza obuhvaća 51,8 kilometara novih zaštitnih sustava, uključujući nasipe, regulacijske objekte i retencijske prostore, čime će ukupno više od 22.700 stanovnika imati koristi od mjera zaštite od poplava.

Projektom se povećava kapacitet retencijskih područja za 1.815 hektara te se smanjuje područje izloženo riziku od poplava za više od 95 kvadratnih kilometara, čime se značajno doprinosi prilagodbi klimatskim promjenama i jačanju otpornosti lokalnih zajednica.

Složene pripreme

Pripreme za projekt su bile složene. Za pokretanje bilo je potrebno provesti niz administrativnih i tehničkih koraka, uključujući izradu opsežne projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Pri tomu je do sada riješeno više od 8.100 katastarskih čestica od ukupno više od 10.200.

Istaknuto je i kako projekt ima važnu okolišnu komponentu.

- Ovaj projekt, uz svoju tehničku složenost, ima i snažnu zelenu komponentu. Izgradit će se više od 60 kilometara obrambenih građevina te proširiti retencijska područja za više od 1.800 hektara, čime se jača otpornost na klimatske promjene, rekla je ministrica Vučković.

Prva faza uspješno funkcionira

Direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, rekao je kako je najvažnije da se nastavlja s realizacijom već započetih i novih projekata na području Karlovca, podsjetivši na događaj iz listopada 2024. kada je vodostaj Kupe dosegnuo +840 centimetara. To je bio peti najviši vodostaj u povijesti grada, a da pritom, kaže Đuroković, nije bilo značajnijih šteta, što pokazuje učinke dosadašnjih ulaganja.

Dodao je kako u ovoj godini kreće realizacija projekata vrijednih više od 70 milijuna eura, uključujući prokop Korana–Kupa, nasip u Brodarcima, istočni nasip, ustavu Šišljavić te radove na potezu Selce–Rečica, čime se dodatno jača sustav obrane od poplava Karlovca.