Koliko plaćate stan i za koliko se gradi nije isto: Ovo su troškovi građenja bolnica, škola, kuća i zgrada

Koliko koštaju građevinsko-obrtnički radovi za školu, a koliko za hotel, pokazuje novi dokument koji objavljuje Hrvatska komora arhitekata (HKA).

Hrvatska komora arhitekata (HKA) periodički provodi istraživanja investicijskih vrijednosti u graditeljstvu. Kako pišu na svojim stranicama, istraživanja temelje na realnim tržišnim cijenama ostvarenim u određenom razdoblju.

Sada objavljuju podatke o troškovima građenja u 2025. godini, a dijele ih prema vrsti građevina. U podacima su nalazi o zahvatima u prostoru, od građevinsko-obrtničkih radova, instalacija, niskogradnje sve do uređenja okoliša, a njihova sistematizacija treba doprinijeti ujednačavanju podataka koje ovlašteni arhitekti koriste u svakodnevnom radu.

Za određivanje vrijednosti usluga

Netom objavljeni podaci o troškovima građenja koje na svojim stranicama objavljuje Hrvatska komora arhitekata struci može itekako poslužiti za određivanje ulaznih parametara za kalkulaciju vrijednosti arhitektonskih i inženjerskih usluga sukladno pravilnicima o standardu usluga arhitekata i ostalih inženjera u graditeljstvu. Najnovije rezultate koji pružaju detaljan uvid u investicijske vrijednosti različitih zahvata u prostoru prihvatio je Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata na sjednici održanoj 29. svibnja 2026. godine.

Rezultati pokazuju značajne razlike u procijenjenoj vrijednosti radova, ovisno o namjeni i složenosti građevina, a ističe se da je analiza provedena na temelju realnih tržišnih cijena. Iskazane vrijednosti obuhvaćaju raspone od minimalnih do maksimalnih cijena po četvornom metru bruto površine, što je vidljivo u tablicama.

'Najjeftinije' skladišne zgrade

Među analiziranim kategorijama građevina najniže investicijske vrijednosti zabilježene su kod skladišnih zgrada, gdje se cijena izgradnje kretala od 846 do 1.747 eura po četvornom metru, uz prosječnu vrijednost od 1.227 eura. Izgradnja podzemne garaže imala je prosječnu investicijsku vrijednost od 1.028 eura po četvornom metru, pri čemu se raspon kretao od 980 do 1.228 eura.

Kod stambeno-poslovnih građevina građevina vrijednosti su bile osjetno više. Iznosi su se u tom slučaju kretali između 1.421 pa čak do 2.058 eura po četvornom metru, a srednja vrijednost bila je 1.709 eura po kvadratu. Srednja vrijednost izvedbe višestambene zgrade nešto je niža, oko 1.649 eura po četvornom metru, a za obiteljsku kuću srednjeg standarda neštoviša - 1.714 eura po kvadratu.

Domovi i škole nešto skuplji, ali ipak najviše za zdravstvo

Izgradnja domova je pak prilično skuplja, a u tom slučaju cijene se kreću od 1.351 do 2.672 eura po kvadratu, dok je kod hotela to još i više. Hoteli se, naime, grade za srednju vrijednost od oko 2.370 eura po četvornom metru, ali se iznosi kreću od 2.088 eura do gotovo 3.000 eura po kvadratu.

Još nešto skuplja je izvedba vrtića i osnovnih i srednjih škola, a dosta više ulaže se u zgrade za ugostiteljstvo. Takve građevine izvode se za najmanje 2.635 eura po četvornom metru, a najviše za čak 4.208 eura po četvornom metru. Srednja vrijednost izvedbe za tu vrstu objekata je 3.393 eura po četvornom metru.

Ipak najviše je potrebno uložiti u zdravstvene ustanove, gdje je srednja vrijednost izvedbe oko 3.745 eura po kvadratu, dok se najviša vrijednost investicije po četvornom metru kreće do gotovo 5.000 eura. Sve vrijednosti možete provjeriti u dokumentu ispod.