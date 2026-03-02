Ove stvari izvođače dovode do ludila: Nezavršeni projekti i pogrešna rješenja u vrhu

Izvođači su dužni izvesti projekt, što ne znači da se s njime slažu. Inženjer je za naš portal anonimno podijelio glavne izazove na terenu.

Izvođači su ti koji čine da arhitektonska zamisao dođe do realizacije. Bez građevinarstva, nijedna ideja ne postaje stvarnost, ali to nužno ne znači da tvrtke koje grade imaju 'pravo glasa' kad dođe do izvedbe.

Tu su da ideja profunkcionira, iako se s njome ne moraju slagati te na terenu mogu uvidjeti zašto neko projektirano rješenje u stvarnosti uopće ne funkcionira. Čuli smo to već nebrojeno puta na gradilištima, a jedan inženjer s nama je sada podijelio ključne probleme koji donose komplikacije u gradnji. Donosimo ih, ali naravno - anonimno.

1. Niska cijena projektiranja

Pa, krenimo redom. Postoji jedan, može se reći, najozbiljiniji, 'krovni' problem od koji otvara Pandorinu kutiju poteškoća s kojima se izvođači susreću kod izvedbe. A to je - niska cijena projektiranja, iliti 'rušenje cijene' projekta - kako kaže stručnjak.

Iako se nama običnim smrtnicima iznosi u građevinarstvu mogu činiti astronomskima, istina je da su projekti slabo plaćeni, a to nam potvrđuje sugovornik s dugogodišnjim iskustvom. No, kao svaki izvođač, o tom problemu ne može otvoreno pričati jer bi ugrozilo posao. Zbog rušenja cijena, to jest nedovoljno plaćenih projekata, kaže, gradnja postaje skupa i spora. Puno je načina na koje se to manifestira, a ovaj problem isprepliće se s nizom drugih manjkavosti.

2. Kad izvođač postane projektant

Ozbiljan problem s kojim se zbog toga izvođači susreću na terenu, a djeluje potpuno bizarno, je nedovršenost glavnih i idejnih projekata - temelja za izgradnju svakog građevinskog objekta. Umjesto da su razrađeni, na njima se nerijetko radi još debelo usred gradnje, te se prepravlja probleme. Ni to nije najgore jer ih, ne biste vjerovali, u puno slučajeva razrađuje – izvođač, otkriva naš sugovornik. Problem potkrepljuje primjerom.

- Jedan od najčešćih primjera su nepreklopljene instalacije. Prelaze jedne preko drugih, 'križaju se', sudaraju ili nešto treće. Također, vrlo često ostaje nedefinirano napajanje i spajanje velikog broja strojarskih uređaja. K tome, elektroinstalacije nerijetko ne prate ni projekt vodovoda i kanalizacije - kao što su grijači slivnika ili ždrijebova, priča nam sugovornik koji se, kao i njegovi kolege, nagledao ovakvih situacija.

3. Ne postoji knjiga detalja

Poteškoće, nastavlja, nastaju i zbog toga što češće nego bi trebalo, ne postoji knjiga detalja, ili - ako postoji - detalji opet nisu izvedeni kako treba. Pa čak i kad ih 'izrađuju profesori s arhitektonskog fakulteta', kako čujemo.

U svemu tome, posebno su česta pogrešna rješenja za hidroizolaciju, ponajviše u detaljima atika, obrada kupola. Ako su se projektanti uopće pozabavili tim problemom.

4. Produljena gradnja

Slušajući o svim ovim poteškoćama pitamo se je li moguće da takav nesklad vlada u izradi projekata, zbog čega je izvedba toliko otežana, a sve to, kako je već spomenuto, produljuje vrijeme izvedbe.

- Nama izvođačima produljeno vrijeme gradnje je veliki trošak jer se svaki mjesec već susrećemo s fiksnim troškovima od plaća inženjera, kranova, osiguranja, kamera na gradilištu i mnogočega drugog. I procedure u javnim investicijama su duge, spore i produljuju gradnju, a nadzorni inženjeri većinom su 'mrtvo slovo' na papiru jer imaju po deset ugovorenih gradilišta, zbog čega ne stignu kvalitetno nadgledati nijedno, objašnjava inženjer dijelom odakle toliki kaos.

Sve navedeno stoga teško da može biti riješeno, ali podizanje svijest moglo bi donijeti pomak. U svemu tome, dodaje za kraj, svakako bi pomoglo kada bi i radnika bilo više. No o tome već znaju i ptice na grani.