Otvoreno gradilište velikog industrijskog pogona: Proizvodit će ono bez čega avioni budućnosti neće letjeti

U industrijskoj zoni Delfzijla započela je izgradnja prve europske tvornice namijenjene proizvodnji održivog avionskog goriva (SAF – Sustainable Aviation Fuel), čime Europa dobiva jedan od ključnih projekata energetske tranzicije u zrakoplovstvu. Projekt razvija nizozemska tvrtka SkyNRG, a riječ je o prvom postrojenju takve vrste na europskom tlu koje ulazi u punu fazu realizacije.

Riječ je o investiciji koja spaja visoku tehnologiju, složenu procesnu industriju i napredna građevinska rješenja. Projekt se ističe ne samo zbog klimatskog značaja, već i zbog opsega radova i razine inženjerske kompleksnosti. Ujedno potvrđuje sve snažniji trend ulaganja u infrastrukturu povezanu s dekarbonizacijom prometa. Za građevinski sektor to je još jedan pokazatelj kako će zelena tranzicija generirati novu generaciju velikih industrijskih gradnji.

Također, investicija predstavlja važan iskorak u smjeru dekarbonizacije zračnog prometa, ali i značajan građevinski zahvat visoke tehnološke složenosti. Planirano je da postrojenje nakon dovršetka proizvodi oko 100.000 tona SAF-a godišnje.

Početak komercijalne proizvodnje očekuje se u godinama nakon završetka izgradnje i testiranja sustava. Projekt se promatra i kao model budućih industrijskih investicija u sektoru obnovljivih goriva diljem Europe.

Kompleksan industrijski zahvat

Prema navodima iz tvrtke SkyNR, tvornica se gradi kao integrirani industrijski kompleks koji uključuje procesna postrojenja, spremnike, logističku infrastrukturu te sustave za energetsku i komunalnu podršku. Riječ je o greenfield investiciji koja zahtijeva opsežne pripremne radove, temeljne konstrukcije za tešku procesnu opremu te razvoj interne prometne i cjevovodne mreže,

Poseban izazov predstavlja ugradnja reaktorskih jedinica i sustava za preradu sirovina na bazi otpadnih ulja i masti, koji se koriste za proizvodnju goriva putem HEFA tehnologije. Projekt uključuje i izgradnju skladišnih kapaciteta te priključaka na postojeću logističku infrastrukturu luke i željeznice.

Renomirani izvođač

Kao inženjerski i izvođački partner angažirana je međunarodna kompanija Technip Energies, specijalizirana za kompleksna energetska i procesna postrojenja. Time je naglašena visoka razina tehničkih zahtjeva i potreba za preciznom koordinacijom projektiranja, nabave i izvođenja radova.

Ovakvi projekti podrazumijevaju stroge sigurnosne i okolišne standarde, kao i napredne sustave nadzora i automatizacije. Za građevinski sektor riječ je o investiciji koja objedinjuje znanja iz klasične industrijske gradnje, procesnog inženjeringa i energetike.

Strateški projekt

Izgradnja tvornice dolazi u trenutku kada Europska unija postavlja ambiciozne ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova u prometu, osobito u zrakoplovstvu. Naime, SAF se smatra jednim od ključnih rješenja jer omogućuje značajno smanjenje emisija u usporedbi s konvencionalnim kerozinom, bez potrebe za velikim izmjenama postojeće zrakoplovne flote. Procjene pokazuju da se korištenjem ovakvog goriva emisije tijekom životnog ciklusa mogu smanjiti i do 80 posto, ovisno o vrsti sirovine i energetskom miksu proizvodnje.

Nizozemska se ovim projektom dodatno pozicionira kao jedno od europskih središta razvoja održivih goriva i energetske infrastrukture. Industrijska zona u Delfzijlu već raspolaže razvijenom energetskom i logističkom mrežom, što je omogućilo relativno brzu pripremu projekta. Osim doprinosa klimatskim ciljevima, projekt ima i snažan gospodarski učinak kroz otvaranje radnih mjesta u fazi gradnje i kasnijeg operativnog rada. Ujedno se očekuje da će potaknuti razvoj sličnih postrojenja u drugim dijelovima Europe.