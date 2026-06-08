Tri milijuna eura za Veli Vrh: Ovako će Pula srediti svoj top kvart za obitelji, stiže i nadvožnjak

Veli Vrh ovih je dana u središtu jednog od značajnijih investicijskih ciklusa Grada Pule. Tijekom obilaska gradilišta i nedavno dovršenih infrastrukturnih zahvata, gradski su čelnici predstavili projekte ukupne vrijednosti veće od tri milijuna eura, koji obuhvaćaju obnovu sportskih objekata, izgradnju prometne infrastrukture i unapređenje komunalne mreže.

Najveći interes privukli su radovi na nogometnom igralištu NK Veli Vrh te najavljena obnova Sportskog centra Mirna – Pattinaggio. Paralelno s ulaganjima u sport, dovršeni su i važni prometni zahvati na Paduljskom putu i u ulici Monte Lesso. Dok, dodatno, Hrvatske ceste trebaju graditi važan nadovožnjak koji će promijeniti puno toga.

Cilj svih projekata je povećati kvalitetu života stanovnika te osigurati suvremenije i sigurnije javne sadržaje. Iz Grada ističu kako se radi o nastavku ravnomjernog razvoja svih gradskih četvrti.

Kvart u usponu

Veli Vrh posljednjih se godina profilirao kao jedan od razvojno najaktivnijih i sve atraktivnijih pulskih kvartova, osobito među mladim obiteljima i kupcima nekretnina koji traže kvalitetno stambeno okruženje izvan užeg gradskog središta. Naselje karakteriziraju brojne novogradnje, dobra prometna povezanost te blizina škole, vrtića i drugih sadržaja važnih za svakodnevni život.

Njegovu privlačnost dodatno povećavaju značajna ulaganja u prometnu, komunalnu i sportsku infrastrukturu koja mijenjaju izgled i funkcionalnost ovog dijela grada. Upravo zato Veli Vrh danas mnogi promatraju kao kvart u usponu, čiji razvoj prati sve veći interes investitora i tržišta nekretnina.

Veli Vrh, radovi | foto: Grad Pula / MO Veli Vrh

Novo nogometno igralište

Jedan od najvećih aktualnih projekata na Velom Vrhu odnosi se na potpunu rekonstrukciju nogometnog igrališta, investiciju vrijednu 832.912,50 eura s PDV-om. Za projekt je osigurano i 270.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta, dok je izvođač radova već odabran. Radovi započinju ovaj tjedan, a završetak je planiran do kraja listopada, ovisno o vremenskim uvjetima.

Predviđena je ugradnja moderne umjetne trave s navodnjavanjem, zamjena dotrajale ograde te obnova sportske opreme, uključujući klupe za pričuvne igrače. Projekt uključuje i prilagodbu pristupa osobama smanjene pokretljivosti kako bi objekt bio dostupniji svim korisnicima. Po završetku radova igralište će omogućiti kvalitetnije uvjete za treninge i natjecanja tijekom cijele godine, bez ograničenja uzrokovanih vremenskim prilikama. Koristit će ga članovi NK Veli Vrh, ženske nogometne selekcije Istarske županije, ali i brojni rekreativci.

nogometno igrališe, Karlovac | Foto: Grad Karlovac

Modernizacija sportskog centra

Istodobno se priprema i obnova Sportskog centra Mirna – Pattinaggio, jednog od najvažnijih sportskih objekata u gradu. Vrijednost projekta iznosi 502.944,22 eura s PDV-om, a Ministarstvo turizma i sporta sudjeluje u financiranju s 250.438 eura. Radovi obuhvaćaju obnovu parketa, sanitarnih čvorova i svlačionica te modernizaciju električnih instalacija i rasvjete.

Predviđena je i nabava novog semafora te opremanje judo dvorane, čime će se poboljšati uvjeti za različite sportske aktivnosti. Poseban naglasak stavljen je na povećanje pristupačnosti osobama s invaliditetom, što je jedan od ključnih elemenata projekta.

Rok za izvođenje radova je pet mjeseci, a završetak se očekuje također tijekom listopada 2026. godine. Nakon obnove, Pattinaggio bi trebao dobiti funkcionalnije i suvremenije sadržaje prilagođene potrebama sportaša i građana. Rekonstrukcija SC Mirna | foto: FB Filip Zorčić / Molozero

Nova prometnica

Značajni radovi provedeni su i na prometnoj infrastrukturi Velog Vrha. Na Paduljskom putu dovršena je izgradnja 720 metara nove prometnice s kompletnom pratećom infrastrukturom, a ukupna vrijednost zahvata dosegnula je 1,677 milijuna eura s PDV-om.

Uz samu prometnicu izvedeni su sustavi oborinske odvodnje, javne rasvjete i elektroničke kabelske kanalizacije, kao i novi nogostupi te vodovodna i dijelom kanalizacijska mreža. Time je stvoren kvalitetniji prometni koridor za daljnji razvoj ovog dijela grada.

Treba reći i da je dodatno unaprijeđena prometna infrastruktura i u ulici Monte Lesso, gdje je nakon radova na vodovodnoj i telekomunikacijskoj mreži asfaltirana prometnica u punoj širini na dionici dugoj oko 450 metara. Za taj je dio investicije Grad Pula osigurao 131.000 eura, a zahvat je donio vidljivo poboljšanje uvjeta prometovanja i svakodnevnog života stanovnika. Veli Vrh, radovi | foto: Grad Pula / MO Veli Vrh

Nadvožnjak

Kao nastavak Paduljskog puta očekuje se realizacija projekta Hrvatskih cesta, koji uključuje izgradnju nadvožnjaka. Konstrukcija će imati i nogostup, čime će se dodatno povećati sigurnost pješaka, posebno djece na putu do škole.

Ono što je posebno zanimljivo za stanovnike Velog Vrha jest da će novi nadvožnjak povezati područje Paduljskog puta s ostatkom naselja preko Vodnjanske ceste (DC75), koja danas predstavlja svojevrsnu prometnu barijeru. Najavljeno je kako će stanovnici nakon izgradnje imati izravniju vezu prema Partizanskom putu i starom kružnom toku na Velom Vrhu, čime će se značajno poboljšati lokalna prometna povezanost.