Važan željeznički most preko Kupe ide u veliku obnovu: Oštećen u potresu, pa ograničen na 20 km/h

Most je izgrađen 1946. godine, oštećen je u potresu 2020., nakon čega je provedena privremena sanacija, dok se sada priprema njegova cjelovita obnova.

Veliki projekti obnove željezničkih pruga u Hrvatskoj ne mogu 'proći' bez sanacije pripadajućih mostova. Među njima je i 80 godina star most Kupa Sisak, koji se nalazi na trasi pruge M502-2 Velika Gorica - Sisak - Novska. Most će zasjati u novom ruhu, no prvi korak je izrada tehničke dokumentacije, a taj posao, vrijedan 55.000 eura, povjeren je tvrtki Metal-Projekt.

Tehničke karakteristike i konstrukcija mosta

Star most Kupa Sisak je izgrađen 1946. godine, obnovljen 1956., a oštećen je u potresu 2020., nakon čega je provedena privremena sanacija, dok se sada priprema njegova cjelovita obnova. Konstrukcijski je izveden kao čelični rešetkasti most s donjim kolosijekom, a statički sustav čini kontinuirani nosač preko dva raspona od po 80 metara. U poprečnom presjeku most se sastoji od dva rešetkasta nosača visine 5,20 metara, izrađena u zakovanoj izvedbi, dok su i poprečni te sekundarni nosači sastavljeni od limova i profila povezanih zakovicama. Ukupna duljina mosta iznosi 171,70 metara.

Upornjaci su temeljeni na pilotima dubine od šest do devet metara, a središnji stup na kesonu dubine 7,5 metara, pri čemu su svi masivni dijelovi izvedeni od betona i kamenih klesanaca. Most je opremljen čeličnim ležajevima, pokretni valjkasti smješteni su na upornjaku u smjeru Capraga i na središnjem stupu, dok su nepokretni na sisačkom upornjaku. S obje strane nalaze se pješačke staze s drvenim gazištima, a u osi kolosijeka pocinčane rešetke. Pruga je elektrificirana, u pravcu i bez nagiba, s drvenim pragovima i tračnicama tipa UIC60 te dopuštenim opterećenjem kategorije D4.

Postojeće stanje i posljedice potresa

Potres u prosincu 2020. godine uzrokovao je oštećenja ležajeva na upornjaku sa sisačke strane i na središnjem stupu. U sklopu hitne privremene sanacije 2021. godine konstrukcija je dodatno osigurana od djelovanja horizontalnih sila povezivanjem čeličnih elemenata i ojačanjem ležajnih zona, čime je omogućeno ponovno uspostavljanje prometa uz ograničenja.

Radi smanjenja utjecaja dugog tračničkog traka, tračnice su prekinute na prilazu mostu sa sisačke strane, a promet je nakon sanacije ponovno uspostavljen uz ograničenje brzine od 20 km/h. Kontrolom nosivosti, koju je proveo Institut IGH, utvrđena je potreba za ojačanjem poprečnih nosača i zamjenom nepokretnih ležajeva kako bi se zadovoljila kategorija opterećenja D4.

Kasniji pregledi dodatno su ukazali na oštećenja rasponske konstrukcije, opreme i upornjaka. Posebno su izražene deformacije kamene obloge sjevernog upornjaka, gdje dolazi do bubrenja i slijeganja, stvaranja praznina između nasipa i obloge te degradacije naknadno izvedenih pješačkih konzola koje su u lošem stanju.

most Kupa Sisak | Foto: EOJN, Canva

Ciljevi projektne dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju mosta usmjerena je na cjelovitu procjenu mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije za opterećenje kategorije D4, uz poseban naglasak na djelovanje horizontalnih sila, uključujući potres, kočenje i pokretanje vlakova, bočne udare te utjecaj kontinuiranog tračničkog traka. Na temelju takve analize potrebno je definirati odgovarajuća rješenja sanacije.

Projekt obuhvaća provjeru i sanaciju ležajeva na upornjacima i središnjem stupu, uključujući njihovu zamjenu ili ojačanje te razradu tehnologije izvođenja radova. Također je potrebno utvrditi uzroke naginjanja južnog upornjaka i predvidjeti odgovarajuće geotehničke mjere, poput sidrenja i injektiranja nasipa, uz eventualnu izvedbu novih armiranobetonskih elemenata. U obuhvat ulaze i svi ostali konstrukcijski dijelovi koji ne zadovoljavaju zahtjeve nosivosti.

Sanacija kamene obloge i dodatni zahvati

Planirani zahvati uključuju sanaciju oštećene kamene obloge upornjaka uz moguće ojačanje tla, kao i uklanjanje postojećih i izgradnju novih armiranobetonskih pješačkih konzola. Predviđena je i zaštita središnjeg stupa od daljnjeg oštećenja djelovanjem vode i naplavina.

Posebno važan segment odnosi se na obnovu antikorozivne zaštite čelične konstrukcije, koja podrazumijeva potpuno uklanjanje postojećih slojeva do čistog metala i nanošenje novih premaza visoke trajnosti u skladu s važećim normama. Uz to, projekt mora definirati kontrolu kvalitete, tehnologiju izvođenja radova, zaštitu okoliša i sigurno izvođenje u uvjetima aktivnog željezničkog prometa i prisutnosti elektroenergetskih vodova.

Obnova obuhvaća i sanaciju pješačkih staza, ograda te svih oštećenih čeličnih elemenata, kao i izmještanje i zaštitu postojećih instalacija. Sve mjere trebaju biti usmjerene na učinkovitu provedbu radova uz minimalne poremećaje u prometu te osiguranje dugoročne stabilnosti, sigurnosti i funkcionalnosti mosta.