Milijuni spremni za obnovu bloka Zrinjevac: Novi život za kultne palače uz najpoznatiji zagrebački park

U jednom od najvrjednijih i najprepoznatljivijih blokova u središtu Zagreba uskoro kreće velika obnova povijesnih palača oštećenih u potresu.

U samom središtu Zagreba, unutar zaštićene urbanističko-arhitektonske cjeline Zelena potkova, nalazi se blok Zrinjevac, jedan od najprepoznatljivijih dijelova donjogradske jezgre i važan dio zagrebačke kulturne baštine. Potres koji je pogodio Zagreb ostavio je značajna oštećenja na brojnim povijesnim građevinama, među kojima se posebno izdvajaju zgrade na adresama Trg Nikole Zrinskog 15 i Trg Nikole Zrinskog 17. Riječ je o pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima - Palači Medaković i Palači Ožegović, koje danas zahtijevaju cjelovitu konstrukcijsku i arhitektonsku obnovu kako bi se očuvala njihova povijesna vrijednost, ali i osigurala sigurna i funkcionalna buduća uporaba.

Kako bi se ove vrijedne građevine obnovile i ponovno privele namjeni, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom te izvođenje radova obnove potresom oštećenog bloka Zrinjevac. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 8,5 milijuna eura, a obnova će se provoditi po sustavu ključ u ruke, što uključuje kompletnu organizaciju projekta, od izrade dokumentacije i konzervatorskih elaborata do izvođenja svih građevinskih, konstrukcijskih i instalaterskih radova.

Postojeće stanje građevina i utvrđena oštećenja

Predmetne građevine izgrađene su krajem 19. stoljeća kao reprezentativne stambeno-poslovne palače karakteristične za zagrebačku donjogradsku arhitekturu toga razdoblja. Palača Ožegović na adresi Trg Nikole Zrinskog 17 izvedena je kao zidana konstrukcija od pune opeke u vapnenom mortu, s drvenim međukatnim konstrukcijama i drvenim krovištem, dok su pojedini dijelovi podruma i prizemlja izvedeni sa svodnim konstrukcijama oslonjenima na čelične nosače. Građevina se sastoji od podruma, prizemlja, tri kata i potkrovlja, ukupne bruto površine veće od 5.300 četvornih metara. Palača Medaković na adresi Trg Nikole Zrinskog 15 također je zidana građevina s drvenim međukatnim konstrukcijama i krovištem, ukupne bruto površine oko 2.656 četvornih metara.

Pregledom postojećeg stanja utvrđeno je da su obje građevine pretrpjele značajna konstrukcijska i nekonstrukcijska oštećenja tijekom potresa 2020. godine. Najizraženija oštećenja evidentirana su na nosivim zidovima, međukatnim konstrukcijama, stubištima i krovištima, dok su na brojnim mjestima zabilježene pukotine u zidovima, svodovima i žbuci. Oštećenja su vidljiva i na dimnjacima, parapetima, pregradnim zidovima te dekorativnim arhitektonskim elementima interijera i pročelja. Kod Palače Medaković zgrada je zbog razine oštećenja dobila crvenu oznaku neuporabljivosti, odnosno status privremeno neuporabljive građevine kategorije PN2.

Osim posljedica potresa, na stanje građevina utjecala je i njihova starost te dugogodišnje trošenje materijala i konstrukcije. Pojedini dijelovi zgrada nisu redovito održavani, što je dodatno pridonijelo nastanku pukotina, slabljenju konstrukcije i propadanju pojedinih arhitektonskih elemenata. Zbog toga je procijenjeno kako je potrebna cjelovita konstrukcijska obnova uz provedbu hitnih mjera sanacije i stabilizacije građevina.

Projektiranje i planirana obnova

Projekt obnove obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje arhitektonske, građevinske, elektrotehničke, strojarske i instalaterske projekte, kao i provedbu konzervatorsko-restauratorskih istraživanja. Poseban naglasak stavlja se na očuvanje izvornih arhitektonskih elemenata i povijesnog identiteta palača, zbog čega će svi zahvati biti usklađeni s konzervatorskim smjernicama i uvjetima zaštite kulturne baštine.

Planirana obnova uključivat će sanaciju i konstrukcijsko ojačanje nosivih zidova, međukatnih konstrukcija i stubišta, obnovu krovišta te sanaciju pročelja i unutarnjih prostora. Također je predviđena obnova instalacijskih sustava, uklanjanje posljedica vlage i oštećenja na završnim oblogama te rekonstrukcija dijelova građevine koji su tijekom potresa pretrpjeli najveća oštećenja. Na pojedinim dijelovima građevina provodit će se i dodatni specijalistički pregledi kako bi se precizno odredile potrebne mjere sanacije i ojačanja konstrukcije.

Posebna pažnja posvetit će se obnovi dekorativnih elemenata pročelja, unutarnjih štukatura, ukrasnih zidnih i stropnih detalja te drugih vrijednih elemenata koji čine prepoznatljiv identitet ovih povijesnih palača. Cilj projekta nije samo uklanjanje posljedica potresa, već i dugoročno očuvanje kulturno-povijesne vrijednosti bloka Zrinjevac kao važnog dijela urbanog identiteta Zagreba.

Izvođenje radova i stručni nadzor

Nakon završetka projektiranja i pribavljanja svih potrebnih suglasnosti pristupit će se izvođenju radova cjelovite obnove. Radovi će se provoditi pod stalnim projektantskim i konzervatorskim nadzorom kako bi svi zahvati bili izvedeni u skladu s pravilima struke, važećim propisima i uvjetima zaštite kulturne baštine. Tijekom izvođenja posebna pažnja posvetit će se sigurnosti građevina i okolnog prostora, organizaciji gradilišta unutar gusto izgrađene gradske cjeline te zaštiti vrijednih povijesnih elemenata od dodatnih oštećenja.

Projekt uključuje i provedbu mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, kao i pravilno gospodarenje građevinskim otpadom nastalim tijekom obnove. Završetkom radova blok Zrinjevac trebao bi ponovno dobiti sigurnu, funkcionalnu i obnovljenu povijesnu cjelinu koja će zadržati svoju arhitektonsku vrijednost i važnu ulogu u prostoru središta Zagreba.