Ovo bi mogla biti najdugotrajnija obnova u Zagrebu, ali bliži se kraju: Priprema se novi postav

Bivša DHMZ-ova palača po novome će postati zgrada Hrvatskog povijesnog muzeja. Za nju, ali i za Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch planira se stalni postav.

Palača Ludovika Jelačića, bivše sjedište DHMZ-a, u parku Grič na broju 3 krenula se obnavljati 2023. godine. Posao konstrukcijske obnove vrijedan skoro 10 milijuna eura, a pripao je tvrtki Veselčić. Po završetku te faze obnove, tvrtka Ing-grad odabrana je za radove cjelovite obnove kojima bi se zgrada konačno dovela u funkcionalno stanje, naizgled onakva kakva je bila nekad - ali po novome, otporna na potrese. Taj ugovor vrijedio je više od 14 milijuna eura.

Kako obnova traje već skoro tri pune godine - što se nekad čini kao vječnost - glavno pitanje je hoće li i kada završiti. Budući da je upravo dodijeljen ugovor za izvedbeni postav tog budućeg sjedišta Povijesnog muzeja, ali i za palaču Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, moglo bi se zaključiti da je kraj radova blizu.

Sklopljen ugovor s dizajnericom

Dizajnerica umjetničkih postava Nikolina Jelavić-Mitrović odabrana je za izvedbu projekta novog muzeološkog postava Hrvatskog povijesnog muzeja. Podsjetimo, po završetku započetih obnova, taj muzej više neće djelovati samo u Ulici Antuna G. Matoša broj 9, već i u parku Grič, na broju 3 - gdje će mu po novome biti središte. Postav za obje lokacije osmislit će Jelavić-Mitrović.

Nakon pokretanja nabave za izvedbeni projekt, 24. ožujka u javnoj nabavi je objavljena Odluka o odabiru. Iz tog dokumenta vidljivo je da je za izradu potrebnog projekta odabrana jedina zainteresirana ponuditeljica, s kojom je 10. travnja sklopljen ugovor. Nekadašnja palača DHMZ | foto: Ing-grad

Što će se točno planirati?

U tehničkom opisu navedeno je u obje palače predviđeno postavljanje stalnog postava, na 1.400 četovrna metra i u jednoj i u drugoj palači. Dakle, odabrana izvođačica osmislit će stalni muzeološki postav za 2.800 kvadrata, za što ima godinu dana. Prema podacima u javnoj nabavi, taj posao će izvesti za 263.600 tisuće eura.

Kako piše u tehničkom opisu, projektiranje stalnog postava uključuje predlaganje prostorne dispozicije i organizacije cjelina i sadržaja postava na osnovu muzeološke koncepcije postava. Pri čemu treba posebno obratiti pažnju na smjer i kružni tok kretanja posjetitelja.

Jelavić-Mitrović trebat će predložiti i načine komunikacije vizualnog jezika postava u skladu sa zadanim temama, kao i interpetaciju i načine prezentacije tema pomoću raznih sredstava - i digitalnih i analognih. Navedene i druge elemente prikazat će u izvedbenom projektu u kojemu će riješiti sve elemente postava. Ako će projekt za godinu dana biti spreman, može li se u tom razdoblju očekivati i otvaranje muzeja u predmetnim građevinama?

Palača VOKR | foto: Ing-grad

U kojoj su fazi obnove

Prisjetimo se, bivše sjedište Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), palače izgrađene u 19. stoljeću obnavlja Ing-grad. U okviru obnove provode prenamjenu i novu organizaciju prostora u toj zgradi, provode konzervatorsko-restauratorska i arheološka istraživanja, i razne građevinsko-obrtničke radove. Sveobuhvatnu obnovu ukupno 3.600 kvadrata trebali bi završiti svakog časa, čak ovaj mjesec.

Ing-grad obnavlja i Palaču VOKR, također na Gornjem gradu, a u tu obnovu ušli su na ljeto 2025. godine. U ovom slučaju, provode 16 milijuna vrijedne radova kako bi se očuvala povijesna i arhitektonska vrijednost važne građevine iz 18. stoljeća. Radovi objedinjuju restauratorske metode i suvremena tehnička rješenja, a prema informacijama iz Ministarstva prema kojima bi cjelovite i energetske obnove zagrebačkih palača mogle završiti u lipnju ove godine. Prema Ministarstvu kulture, razgledavanje novog postava ovog muzeja predviđeno je krajem 2027. godine.