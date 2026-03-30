Gradilište iz zraka: Nadomak Zagreba gradi se novi 50 metara dug most, bit će iznad rijeke

U Zagrebačkoj županiji radi se novi most. Nadležna Županijska uprava za ceste objavila je kako napreduju radovi, a pohvalili su se snimkama iz zraka.

Preko Odre, u Općini Orle, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije gradi novi, skoro 50 metara dug most. Radovi su krenuli u veljači, očito dobro napreduju, a nova konstrukcija povezat će mjesta Veleševec i Selce. Zamijenit će stari drveni prijelaz nakon što se na ovaj projekt čekalo čitavo desetljeće.

Zamjena starog prijelaza

Most u općini smještenoj u turopoljskoj Posavini, između Save i Odre, krenuo se graditi polovicom veljače ove godine. Dakle, radi se već gotovo mjesec i pol, a trebao bi biti završen uskoro, otprilike za još toliko, tako da bi do ljeta već debelo mogao biti u prometu.

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije na svojoj Facebook stranici pohvalila se napretkom izgradnje objavivši video izgradnje konstrukcije, ali bez previše detalja o trenutnoj fazi radova. Ipak vidi se da još nije krenulo premošćivanje, već se radi na obalama. Županijska uprava za ceste nositelj je projekta, a izgradnja nove konstrukcije kako su rekli, mještanima će skratiti putovanje za čak 40 ili 50 kilometara, kako je prenijela Maja Peranić za vgdanas.hr.

Znatno kraće putovanje

Nosiva konstrukcija mosta predviđena je kao prednapregnuta armiranobetonska konstrukcija preko jednog raspona. Svijetli razmak između upornjaka iznosit će 28,21 metar, dok će ukupna duljina mosta biti 49,61 metar, istaknuli su iz ŽUC-a.

Riječ je o dugoočekivanom projektu na lokalnoj cesti oznake LC31221, koji se izvodi za 760 tisuća eura. Projekt koji je vrlo važan za općinu sada je napokon blizu realizaciji, poručio je nakon otvaranja radova načelnik općine Orle, Ervin Vujica.