Vodeći hrvatski projektanti dobili mega posao u Švedskoj: 600 km dalekovoda za gotovo 30 milijuna eura

Dalekovod-Projekt, vodeća domaća projektantska tvrtka u segmentu elektroenergetskih infrastrukturnih projekata, koja posluje u sastavu Dalekovod Grupe, potpisala je sa švedskim nacionalnim operatorom prijenosnog sustava, Svenska kraftnät, četiri nova ugovora ukupne vrijednosti 29,41 milijun eura. Projekti će biti realizirani u okviru zajednice ponuditelja Dalekovod-Projekt/Tyréns, pri čemu je Dalekovod-Projekt vodeći partner.

Iz tvrtke ističu kako upravo ugovoreni poslovi predstavljaju složene procese koji uključuju izradu studija izvedivosti, idejnih i izvedbenih projekata, tehničku podršku tijekom izgradnje te završnu (as-built) dokumentaciju. Svaki od četiri projekta ima specifične izazove i opseg radova, a s ukupno gotovo 600 kilometara dalekovoda čine portfelj koji demonstrira sposobnost kompanije za upravljanje velikim i tehnički zahtjevnim projektima.

Četiri projekta

Ugovor 400 kV Stora Luleälven obuhvaća izradu studije izvedivosti, idejnog i izvedbenog projekta, tehničku podršku prilikom izgradnje i as-built dokumentaciju za dva nova dalekovoda duljine 10 i 24 kilometra. Završetak projektne dokumentacije planiran je do 2028. godine, dok je završetak projekta predviđen 2033. godine.

Projekt 400 kV Hall–Hedenlunda uključuje također projektiranje i tehničku podršku za novi dalekovod duljine 77 kilometara. Projektna dokumentacija trebala bi biti dovršena do 2030. godine, a završetak projekta planiran je 2034. godine.

U okviru projekta 400 kV Njutånger–Mehedeby predviđena je izrada izvedbenog projekta, tehnička podrška tijekom izgradnje te izrada as-built dokumentacije za dva nova 400 kV dalekovoda duljine približno 150 kilometara svaki. Projektna dokumentacija trebala bi biti završena do 2029. godine, dok je završetak projekta planiran 2034. godine.

Projekt 400 kV Skåne Syd obuhvaća projektiranje i tehničku podršku za tri nova dalekovoda duljine 17, 70 i 75 kilometara. Završetak projektne dokumentacije planiran je do 2034. godine, dok je završetak projekta predviđen u razdoblju od 2036. do 2038. godine. dalekovod | foto: PR

Strateški iskorak i jačanje tržišne pozicije

Tržišnu poziciju Dalekovod-Projekt-a na skandinavskom tržištu dodatno ocrtava činjenica da Dalekovod-Projekt trenutno projektira ukupno 15 projekata 400 kV mreže u Švedskoj, duljine preko 1.600 kilometara. Što predstavlja više nego što je dužina ukupne 400 kV mreže u Hrvatskoj.

Navedenom treba pridodati i činjenicu da Dalekovod-Projekt uspješno posluje i na finskom tržištu te trenutno radi na razvoju novih stupova za finskog operatora prijenosnog sustava Fingrid kroz važeći okvirni ugovor. Uz okvirne ugovore za projektiranje u Švedskoj i Finskoj, Dalekovod-Projekt ima potpisan okvirni ugovor i za UK što predstavlja odličnu bazu za daljnji razvoj poslovanja.

Iz tvrtke ističu kako novi poslovi dodatno osnažuju prisutnost Dalekovod-Projekta na skandinavskom tržištu te potvrđuju strateški fokus nove Uprave na međunarodne infrastrukturne projekte visoke vrijednosti i tehničke složenosti.

- Na nove poslove gledamo kao na dodatnu potvrdu kvalitete našeg rada, stručnosti naših timova i zahvalni smo na povjerenju koje nam je investitor, Svenska kraftnät, povjerio. Riječ je o zaista velikim i značajnim projektima, koji pružaju priliku da još jednom dokažemo da je Dalekovod-Projekt pouzdan partner u projektiranju i modernizaciji elektroenergetske mreže budućnosti, rekao je član Uprave Dalekovod-Projekta, Slavko Pavić, istakavši kako novi ugovori predstavljaju važan strateški iskorak za kompaniju.

Dodatno, snažniji iskorak na međunarodnom tržištu Uprava tvrtke obrazlaže diversifikacijom poslovanja prema sagledivim rizicima poslovanja. Ali i nedostatkom značajnijih investicija u elektroenergetskom sektoru domaćeg tržišta koje im je i dalje u primarnom fokusu. dalekovod | foto: PR

Razvoj i jačanje stručnog tima

Iz Dalekovod Grupe kažu kako rast portfelja međunarodnih projekata prati i kontinuirano jačanje stručnih kapaciteta kompanije te ulaganje u razvoj zaposlenika i privlačenje novih talenata.

- Novi projekti i rast poslovanja logično prati i jačanje našeg tima koji trenutno broji preko 100 stručnjaka iz različitih područja. Kontinuirano ulažemo u razvoj znanja i kompetencija te stvaranje okruženja i prilika da sposobni, marljivi i odgovorni ljudi rade na velikim međunarodnim projektima. Naš cilj je širiti tim stručnjaka s kojima ćemo nastaviti razvijati odgovorno i dugoročno stabilno poslovanje, kaže pak član Uprave Dalekovod-Projekta, naglašava kako upravo ljudi predstavljaju temelj daljnjeg razvoja kompanije, Stipe Pandža.