MUP sprema radove u bivšem vojnom kompleksu JNA: Posao od 20 milijuna eura na 9 objekata

Za nešto više od 20 milijuna eura, MUP namjerava adaptirati prostore stare vojarne u Jastrebarskom. Bit će za jačanje sustava civilne zaštite.

Projekt uređenja Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite u Jastrebarskom obuhvaća adaptaciju postojećih građevina, vanjskog prostora i infrastrukture ukupne procijenjene vrijednosti 20.744.388,10 eura. Riječ je o kompleksu bivše vojarne JNA koju danas za svoje potrebe koristi Civilna zaštita. Prema posacima u javnoj nabavi, predviđeni su radovi na 9 postojećih građevina.

Za jačanje sustava civilne zaštite

Ukupno devet građevina unutar kompleksa nekadašnje vojarne Jugoslavenske narodne armije (JNA) trebalo bi u obnovu za potrebe jačanja sustava civilne zaštite. Obnavljale bi se zgrade 11,12, 13, 14, 15, 20, 21, 61 i 62, a postupak od preko 20 milijuna eura pokreće Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (MUP).

Kako piše u opisu predmeta nabave, adaptacija bi trebala zahvatiti cjelokupni vanjski te unutarnji prostor infrastrukture u kompleksu.

- Cilj je jačanje kapaciteta sustava civilne zaštite kroz stvaranje funkcionalnog centra za obrazovanje i osposobljavanje pripadnika operativnih snaga. Uređenjem će se osigurati uvjeti za nastavu, smještaj, vježbe i simulacije intervencija, čime se podiže razina spremnosti za izvanredne situacije, piše u nabavi.

Radovi na 9 objekata: Bit će teretana, smještaj, ...

Sedam manjih objekata od 3.850 četvonih metara, kako stoji u opisu, u lošem su stanju i bit će potpuno obnovljeni te prenamijenjeni u smještajne kapacitete, restoran, radionice, spremišta, teretanu i arhivu. Glavna zgrada, oznake 61, površine 4.266 četvorna metra, također će se potpuno urediti i opremiti učionicama, uredima, kabinetima i konferencijskom dvoranom, kako stoji u planovima za objekte. Najmanji objekt, oznake 62, uredit će se kao spremište.

Radovi će uključivati energetsku obnovu, uključujući krovišta – ojačanje konstrukcije, sanaciju zidova, nove podove i pregradne zidove, ali i nove instalacije, sustave grijanja i ventilacije kao i ugradnju videonadzora. Uz to, za nešto više od 20 milijuna eura, planirana je izgradnja ograde oko kompleksa, uređenje centralnog platoa za vježbe, izgradnja i rekonstrukcija prometnica i odvodnje, postavljanje javne rasvjete, izgradnja parkirališta, prilagodba kretanja osobama s invaliditetom, rekonstrukcija vodovodne i druge infrastrukture te izgradnja sportskih sadržaja, uz hortikulturno uređenje, stoji u opisu predmeta u javnoj nabavi.

Neće se zadirati u tlocrte i kvadraturu

Iznos od 20,74 milijuna eura odnosi se konkretno na građevinske radove uređenja objekata, prostora i infrastrukture, a ugovoreni radovi trebali bi trajati 152 dana od obostranog potpisa ugovora, stoji u javnoj nabavi.

Možda je zanimljivo dodati da u tehničkom opisu, na početku arhitektonskog projekta uređenja koji je izradila ovlaštena arhitektica Lidija Grebenar, napominje se da su sve građevine izgrađene na čestici broj 2704/2 i 2704/3 katastarske općine Jastrebasko izgrađene u vojne svrhe. Temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo RH (donesene 1991.), smatraju se izgrađenim na temelju izvršne građevinske dozvole te imaju uporabnu dozvolu.

Opisom zahvata na početku projekta istaknuto je i da se radovima ne namjerava zadirati u postojeće visinske ili tlocrtne gabarite osim dodavanja toplinske izolacije. Adaptacije će se, dodaje se, provoditi u skladu s projektnom dokumentacijom.