Šareni neboderi na Jadranskom moru: Albanski turistički kompleks pravo je arhitektonsko remek-djelo

Albanija posljednjih godina postaje sve poželjnija turistička destinacija, ali i sve zanimljivija na arhitektonskoj karti Europe. Nisu joj strani ni veliki urbanistički projekti ni gradnja nebodera. Najbolji primjer za to je Tirana, koja se 'petoj brzini' transformira u moderan grad. No, kada se spoje visoka arhitektura, more i turizam, rezultat je projekt poput Vlore Beach Urban Developmenta - kompleksa koji nosi potpis ureda MIR i Oppenheim Architecture. Na prvi pogled djeluje gotovo mediteransko-pustinjski, s bogatim teksturama, toplim tonovima i razigranim otvorima na pročeljima, podsjećajući na arhitekturu Maroka ili Alžira.

Spoj grada, mora i tradicije

Projekt je zamišljen kao snažna urbana intervencija na obali koja redefinira odnos grada, mora i albanske kulture. Smješten na istaknutoj lokaciji uz obalu Vlore, kompleks povezuje povijesnu jezgru grada, šumu Soda i novu marinu, te se prirodno nastavlja na Lungomare šetnicu. Na taj način postaje svojevrsna ulazna točka i važna poveznica unutar sve atraktivnijeg obalnog područja koje se razvija u turistički i urbani centar.

- Prostire se na više od 20.000 četvornih metara, dok ukupna izgrađena površina prelazi 89.000 kvadrata. Urbanistički koncept temelji se na reinterpretaciji tradicionalnog albanskog sela kroz ideju tzv. 'nukli' - manjih, međusobno povezanih cjelina koje stvaraju osjećaj zajednice. Ove cjeline organizirane su oko središnje pješačke osi koja povezuje glavni gradski bulevar s plažom, stvarajući prostor susreta, kretanja i svakodnevnog života, piše na službenoj stranici projekta.

Vlore Beach Development | Foto: MIR

Živi javni prostor i arhitektonski identitet

Središnja pješačka promenada srce je cijelog projekta. Duž nje se nižu trgovi, kafići, trgovine i javni prostori koji potiču društveni život i interakciju. Taj prostor nije samo komunikacijska os, već mjesto događanja, od tržnica i festivala do svakodnevnih susreta, gdje se priroda i arhitektura međusobno prožimaju.

Arhitektonski izraz projekta temelji se na suptilnom dijalogu između tradicije i suvremenosti. Niže građevine inspirirane su lokalnim materijalima poput kamena, žbuke i drva, čime se kompleks uklapa u kontekst mjesta. Otvorena prizemlja aktiviraju javni prostor, dok razigrane fasade s prozorima različitih oblika, sjenilima i perforiranim elementima stvaraju bogatu vizualnu dinamiku i daju gotovo 'pustinjski' ugođaj.

Vlore Beach Development | Foto: MIR

Neboderi kao kontrapunkt i pogled u budućnost

Unutar ovog 'naselja u malom' uzdižu se i tri tornja koji donose suvremeni kontrast tradicionalnoj tipologiji. Oni omogućuju panoramske poglede na Jadransko more, bolje iskorištavaju prirodno svjetlo i ventilaciju te povećavaju raznolikost stambenih sadržaja. Pažljivo su pozicionirani kako ne bi narušili javne prostore i vizure, već da ih nadopune.

Iako su viši i moderniji, njihova arhitektura prati ritam i proporcije nižih objekata, čime se postiže jedinstven vizualni identitet cijelog kompleksa. Upravo ta ravnoteža između starog i novog daje projektu posebnu vrijednost.