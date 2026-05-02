Mali-veliki projekt: Završen rešetkasti most na Risnjaku, bauštelci se iskazali u surovim uvjetima

Konstrukciju je bilo zahtjevno podići iznad Kupe obzirom na nepristupačan teren. No, to nije zaustavilo graditelje.

Obnovljen je pješački most u Nacionalnom parku Risnjak. Most je izgrađen u Gornjim Kuparima, na lokaciji starog, srušenog u rujnu 2022. godine za vrijeme obilnih kiša koje su uzrokovale visok vodostaj Kupe.

Građevina je izvedena u jednoj fazi, te premošćuje rijeku u jednom rasponu, bez stupova. Zahtjevan posao na nepristupačnom terenu obavila je tvrtka Fracasso Production iz Rijeke.

Po završetku radova ponovno je osigurana kvalitetna povezanost za lokalno stanovništvo i brojne posjetitelje ovog područja. Ističe se kako obnovljeni most i očuvana priroda ovog područja dodatni su poticaj posjetiteljima da otkriju ljepotu izvora rijeke Kupe i uživaju u jedinstvenom krajoliku Gorskog kotara.

Lokacija i financiranje

Most se nalazi u neposrednoj blizini izvora rijeke Kupe, a izveden je tako da više nema upornjake u koritu rijeke, čime je omogućen njezin nesmetan prirodni tok. Ukupna vrijednost radova iznosila je 313 tisuća eura, a projekt je realiziran uz sufinanciranje Fonda, državnog proračuna Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i vlastitih sredstava Javne ustanove NP Risnjak.

- U obnovi su putem sredstava državnog proračuna iz zajedničkih sredstava parkova sudjelovali i svi nacionalni parkovi i parkovi prirode, što dodatno potvrđuje solidarnost i zajedničku predanost očuvanju prirode, istaknuo je ravnatelj Uprave za zaštitu prirode, Igor Kreitmeyer.

Rešetkasta konstrukcija

Nakon što je prilikom odabira idejnog rješenja razmatrano da li će se raditi viseći ili rešetkasti most, u konačnici je ipak odabran rešetkasti most koji najbolje zadovoljava sve propozicije projekta u odnosu na okoliš. Istaknuto je kako se vizualni dojam samog mosta najbolje uklopio u okoliš, te da projekt predviđa poželjno korištenje elemenata tradicijske gradnje.

Također, rešetkasti most je odabran i zbog važnih tehničkih specifikacija. Tako, idejno rješenje koje je izvedeno najmanje zadire u okoliš, te zadovoljava uvjet da je donji rub mosta iznad razine visoke vode za najmanje 50 centimetara.Uz to, novi most ima minimalno moguće izdizanje hodne plohe u odnosu na stari most, te se tako uklapa u postojeće pristupne staze.

Tehničkim rješenjem novi most sada u jednom rasponu premošćuje rijeku Kupu, te ima čelični rešetkasti rasponski sklop koji se sastoji od dvije paralelne rešetke. Korisna širina mosta je 1,60 metra, a slobodna visina je 2,60 metra. Sve u skladu s parametrima za pješački i biciklistički promet.

Rušenje ostatka starog mosta

Radovi su započeli uklanjanjem dijelova srušenog mosta prema posebnom projektu, te se potom nastavili uklanjanjem potpornih zidova uz prilaze mostu. Naime, na lokaciji su postojali značajni ostaci starog mosta.

Stari most je bio duljine 41 metar, a činila su ga četiri raspona po 10,25 metara. Rasponski sklop oslanjao se na upornjake smještene na obali i na tri stupa smještena u koritu rijeke Kupe. Dva stupa su srušena i nalaze se u koritu približno na izvornoj lokaciji, dok stup koji se nalazi blizu desne obale nije srušen, također ni prvi raspon sa strane desne obale nije srušen.

Gradnja mosta

Gradnja mosta započela je iskopom za nove upornjake i za pristupne rampe, a potom su se isti betonirali uz proizvodnju betona na gradilištu zbog nepristupačnosti terena za veća teretna vozila. Iz istog razloga armatura je dopremana helikopterima. Naime, do lokacije mosta dolazi se cestovnim putem koji je teško prohodan uslijed klizišta koja su se u posljednje vrijeme aktivirala kao posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta.

Nakon betoniranja izvedeno je oblaganje upornjaka i zidova kamenom, te je nasipan prostor iza upornjaka i duž pristupnih rampi. Potom su na pristupne rampe postavljene ograde.

Paralelno s gore navedenim radovima, u radionici će je izrađeno, a potom i sklopljeno pet odvojenih segmenta mosta koji su dopremljeni na gradilište gdje su se spajali zavarivanjem. Uslijedilo je premošćivanje raspona od upornjaka do upornjaka pomoću privremenih oslonaca, a prema projektu montaže. Nakon ovoga posla postavljene su drvene platice na hodnoj plohi i vertikalne daščice na bočnim plohama vertikalnih rešetki.

Za Risnjak 2,6 milijuna eura

Suradnja između Fonda i Nacionalnog parka Risnjak ima i širi značaj. Naime, Fond je za ukupno 25 projekata koje je proveo za Risnjak odobrio ukupno 2,6 milijuna eura. Riječ je o projektima iz područja zaštite bioraznolikosti, korištenja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti u prometu, kao i projektu sanacije divljih odlagališta.