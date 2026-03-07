Arhitektonsko remek djelo s važnom funkcijom: Ovako će izgledati najmoderniji hrvatski vatrogasni centar

U posljednjih godinu dana diljem Hrvatske predstavljen je velik broj projekata koji će unaprijediti vatrogasnu infrastrukturu. No, sada je predstavljen možda i onaj najveći i to u 'vatrogasnoj' kolijevci Hrvatske - Varaždinu.

Bivši hrvatski glavni grad dobit će arhitektonski vrlo zanimljiv Centar vatrogasne djelatnosti, dok su u varaždinskoj Vjećnici predsatvljeni i rezultati arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Nakon toga slijedi izrada projektno tehničke dokumentacije u vrijednosti od 450.000, a onda i raspis natječaja za izvođača radova, nakon čega bi varaždinci trebali dobiti objekt vrijedan divljenja.

Centar od 5.000 kadrata

Gradi se centar površine 4955 kvadratnih metara korisne površine, planirana investicija je 10 milijuna eura, a prva nagrada je rad autora Nikole Fabijanića, Juraja Glasinovića i Lucije Bunjevac, uz suradnike Mije Depolo I Damira Kralja. Njihov je rad nagrađen s 32.400 eura.

Centar je predviđen za 60 profesionalnih vatrogasaca, a planira se i vatrogasni toranj, posebne prostorije za boravak vatrogasaca, sportska dvorana i ostali sadržaji.

Zanimljivo je, kako je rekao gradonačelnik Neven Bosilj, prvi DVD ikad osnovan upravo u Varaždinu 1864. godine, sa sjedištem u današnjoj gradskoj vijećnici.

- Čak 28 godina su kroz ovaj haustor na Gajevu ulicu izlazili van vatrogasci intervencije i nakon 28 godina je izgrađen današnji dom u Trenkovoj ulici 1892. i od onda su tamo smješteni naši vatrogasci, rekao je.

Vatrogasni centar, Varaždin | Foto: Grad Varaždin

Nalazit će se uz važnu obilaznicu

Nova lokacija centra bit će uz istočnu obilaznicu, u blizini tvrtke Gumiimpex-GRP. Grad je, kako je pojasnio gradonačelnik, morao uskladiti projekt s Hrvatskim cestama i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, zbog izgradnje servisne ceste koja će omogućiti siguran pristup budućem centru, ali i drugim parcelama uz zaobilaznicu.

- Sve smo uspješno riješili i s Hrvatskim cestama i s Ministarstvom i mislim da će na ovih 1,6 hektara niknuti zaista jedan moderan vatrogasni centar. Naš cilj je da imamo do kraja ove godine građevinsku dozvolu, da imamo stavljeno sve u proračun za sljedeću godinu, da sljedeće godine krenemo s javnom nabavom i radovima. Vjerujem da ćemo od dana današnjega za nekakve 2,5 do tri godine godine biti u novom vatrogasnom centru i da će se s ovog neadekvatnog prostora u Trenkovoj izmjestiti naša javna vatrogasna postrojba, zaključio je varaždinski gradonačelnik.

Foto: Twitter

Arhitektonski zanimljiv zadatak

Da je riječ o projektu koji nadilazi funkcionalnost i zadire u urbani identitet grada, istaknula je Maja Kireta, članica tehničke komisije i autorica programa natječaja. Naglasila je kako je priprema trajala više od godinu dana te da je arhitektonski natječaj bio nužan kako bi se dobilo najbolje moguće rješenje za javni prostor financiran javnim novcem, a posebno je istaknula izniman odaziv - čak 35 pristiglih radova, što je znatno više od uobičajenih 10 do 20.

- Bio je velik zbog toga jer je izazovan zadatak za jednog arhitekta. Vatrogasni domovi, bar prema mojim spoznajama, u Hrvatskoj i šire ne idu na natječaj, dakle tu pohvaljujem odluku investitora koji se odlučio na taj natječaj, rekla je.

Naglasila je složenost projektiranja vatrogasnog doma, od kompleksnih funkcionalnih veza do specifičnih pravila kretanja unutar zgrade, ali i iznimnu važnost lokacije. U uži izbor ušlo je deset radova, a nakon detaljnog vrednovanja žiri je odabrao prvonagrađeno rješenje koje je, kako je istaknula, ponudilo inovativnu tipologiju vatrogasnog doma i jasno razumijevanje načina na koji vatrogasci funkcioniraju.