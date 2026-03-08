Genijalan minimalistički koncept: U Švicarskoj postoji kuća sa samo jednim zidom

U srcu Züricha stoji 'House with One Wall', projekt švicarskog arhitekta Christiana Kereza iz 2007. godine. Jedna jedina zidna struktura određuje svaki kutak, svaki pogled i svaki korak unutar dvostambene kuće. Taj zid nije samo pregrada između dviju jedinica - on je nosiva struktura, tehnički čvor i element koji definira sve sobe, spajajući funkcionalnost i estetiku u jednom.

Jedan zid, puno pregiba

Zid se ne proteže ravno; njegova snaga leži u pregibima i obliku koji se mijenjaju od kata do kata. Jedna soba je konkavna, druga konveksna; jedna otvorena, druga s podjelama. U svakoj jedinici raspored je obrnuto postavljen, gdje je u jednoj jedinici zidni ispupak, u drugoj je niša; gdje je širok prostor, u drugoj strani je uži. Pregibi omogućuju stabilnost, ali i neprekidan protok prostora, čineći svaki kat jedinstvenim, a istovremeno vizualno povezanim s ostatkom kuće.

Svaki kat čini jednu dugačku sobu, čime interijeri djeluju prostrano i prozračno, unatoč ograničenoj kvadraturi. Vanjski dojam kuće vara, ona izgleda manja nego što je iznutra. Čak i kupaonica, jedini potpuno zatvoreni prostor, logično proizlazi iz koncepta zida, dok ugradbeni ormari i vrata samo multipliciraju njegovu liniju i dinamiku. Kaskadno stepenište, koje povezuje različite katove, dodatno pojačava osjećaj prostornosti i jasnoće, unoseći sklad u ograničeni prostor parcele.

House with One Wall pokazuje kako minimalistički koncept može stvoriti iznimno složenu arhitekturu. Jedan zid ne dijeli prostor samo fizički - on ga oblikuje, povezuje i proširuje, stvarajući dom koji iznenađuje svojom prostornošću, logikom i vizualnom jasnoćom. U svojoj jednostavnosti, kuća ostaje duboko kompleksna i izuzetno promišljena, primjer kako arhitektura može istovremeno biti racionalna i poetična.

House With One Wall, Švicarska | Foto: Walter Mair, Divisare

Arhitekt minimalističke genijalnosti

Švicarski arhitekt Christian Kerez jedan je od najprepoznatljivijih suvremenih arhitekata čiji rad pomiče granice prostorne percepcije i arhitektonskog izraza. Nakon studija arhitekture na ETH Zürich, gdje je diplomirao 1991. godine, Kerez je započeo karijeru kao fotograf arhitekture, a 1993. osnovao je vlastitu arhitektonsku praksu u Zürichu. Od 2009. godine predaje na ETH Zürich kao profesor arhitekture i dizajna, a gostovao je i na prestižnim institucijama, uključujući Harvard Graduate School of Design.

Kerez je stekao međunarodnu prepoznatljivost zahvaljujući projektima koji kombiniraju jasnoću koncepta s izraženom strukturnom logikom. Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima su škola u Leutschenbachu u Zürichu, projekt stambenog razvoja u Brazilu te stambene i komercijalne zgrade u Kini. No, posebnu pažnju izazvao je baš ovaj projekt kuće 's jednim zidom'.