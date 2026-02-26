Da se na adresi Paromlinska 2 gradi mega poslovna zgrada šuškalo se još dok se rušila stara 'Zaba'. Nakon puno nagađanja sad se zna kako će izgledati.

Dok je preuređenje Paromlina u moderni društveno-kulturni centar s knjižnicom najskuplje gradilište u Zagrebu, ni ono što se gradi odmah pored, u Paromlinskoj 2, sigurno nije jeftino. Još od rušenja na ljeto 2023. godine znalo se da će ondje biti novi poslovnjak, no dugo se nagađalo o tome kako će točno izgledati, a vlasnik tvrtke Energius Loci preko koje je kupljeno zemljište, Josip Baričević planove nije otkrivao. Konačno se zna kako će izgledati novi objekt koji se gradi od 2024., a podsjećamo da je zemljište u vlasništvu Baričevića, odnosno njegove tvrtke od 2018..

Prethodnica godinama propadala

Podsjećamo, ovdje se niz godina, točnije od šezdesetih, s kasnijim dogradnjima, nalazio drugi poslovni objekt – poznat kao 'Zagrebačka banka', ranije 'Komunalna banka'. Stara 'Zaba' u Paromlinskoj je podignuta početkom 1960-ih na viziju arhitekta Kazimira Ostrogovića, no napuštena je i prepuštena propadanju godinama prije rušenja. I nakon što je građevina u 2018. prodana na dražbi Općinskog suda, nekoliko godina nije dobivala zamjenu. Iako se tome što bi moglo doći na njeno mjesto, pričalo prije prodaje, tek nedavno je osvanulo kako će zapravo izgledati zamjena koju podiže investitor, tvrtka Energius Loci.

Kako stoji na stranicama Arhitektura Zagreba, do 2012. godine i preseljenja lokacije, na ovoj lokaciji djelovala je druga najveća poslovnica Zagrebačke banke. A još prije prodaje, banka je od poznatog studija 3LHD zatražila studiju razvoja 'Projekt Paromlinska' koji je na istom mjestu predvidio trgovački centar. U odnosu na staru zgradu, novi objekt proširio bi se parcelom i na gradsko parkiralište – za koje se govorilo da bi ondje mogao preseliti autobusni terminal.

No, kako znamo, projekt nikad nije zaživio, a propadajuća je lokacija na samoj granici s Donjim gradom nastavila golicati maštu arhitekata i zainteresiranih građana. Pa ipak, riječ je o golemoj parceli od ukupno 7.257 četvorna metra. Nakon ranijih nagađanja o izgradnji poslovne zgrade ili trgovačkog centra, odnedavno su se konačno pojavile i vizualizacije kako bi objekt koji se ondje gradi od 2024. u stvari trebao izgledati.

Projekt Paromlinska - ovako je u 2013. 'stara Zaba' trebala izgledati po novom | foto: ZABA, promo

Konačno poznato obličje novog poslovnjaka

Na stranicama CW CBS International, inače vodeće konzultantske kuće za nekretnine u Hrvatskoj i regiji, dijela globalne grupacije Cushman&Wakefield u srpnju 2025. godine pojavile su se vizualizacije novog projekta. Projekt naziva 'Paromlinska', pokazuje vizualizacija, vidi se, bit će poveća poslovna zgrada, u sivim tonovima i dijelom ostakljena pa bi se mogla dobro uklopiti u predio Zagreba kojim će dominirati obnovljeni Paromlin, ali je definirajuć i kompleks Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

-Vrhunski poslovni projekt na premium lokaciji u središtu Zagreba – Paromlinska Cesta. Ukupno 18.000 četvornih metara uredskog i maloprodajnog prostora, piše na stranici konzultantske kuće.