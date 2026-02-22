Gradilište Na Vukovarskoj napreduje luksuzni poslovnjak na 4.500 kvadrata: Kreće nova faza radova

Na Vukovarskoj napreduje luksuzni poslovnjak na 4.500 kvadrata: Kreće nova faza radova

Nina Šantek baustela.hr

22. veljača 2026.

S drugačijom fasadom od tamnozelenih terakotnih elemenata i etažama visine preko tri metra, nova poslovna zgrada uz Vukovarsku odisat će luksuzom. Bit će dodatak poslovnoj zoni pored kojega, sigurni smo, nećete samo tako proći bez da vam skrene pažnju. No, u skladu s ozbiljnim i slojevitim projektom, izvedba se neće završiti preko noći, a ni bez izazova. Dva upućena stručnjaka, voditelj gradilišta i inženjer izvođača Kamgrada na terenu su objasnili koje faze su prevazišli i kako nastavlja gradnja ove posebne zgrade u zagrebačkom ‘Cityju’.

Poslovna zgrada, Radnička cesta, Zagreb | Foto: ARHIV Studio

Park Avenue jedan je od najvažnijih i najvećih projekata izgradnje poslovnih objekata uz Ulicu Grada Vukovara u posljednjem desetljeću. Djelo je ARHIV studija čijim će inovativnim dizajnom novi objekt bez sumnje oplemeniti prostor Vukovarske, ali i poslovnu zonu u Radničkoj.

Po završetku radova imat će tri vertikalne jezgre koje prolaze kroz cijelu strukturu, a komunikaciju će omogućavati čak 13 brzih dizala. I dalje u fazi podzemnih radova, izvođač Kamgrad pohvalio se napretkom radova.

Prva faza gotova, radi se četvrta

Radimo na još jednom velikom projektu – Park Avenue, luksuznom stambeno-poslovnom kompleksu bruto površine 51.500 četvorna metra, smještenom na jednoj od najatraktivnijih gradskih lokacija – raskrižju Radničke ceste i Ulice grada Vukovara, napisali su u svojoj posljednjoj objavi na LinkedInu. Uslijedile su i tehničke informacije inženjera iz tvrtke, koji su u kratkoj šetnji gradilištem opisali kako napreduju radovi.

– Inače, gradnja ovog objekta, a radi se o poslovnoj zgradi, podijeljena je u nekoliko faza. Prva faza je završena, a radilo se o iskopu i zaštiti građevinske jame. Specifičnost ovog objekta je da se dvije donje etaže nalaze ispod razine podzemne vode. To je bio najteži dio gradnje, no ti izazovi su iza nas i to je završeno. Tako da smo trenutno u fazi izgradnje same konstrukcije, poručio je voditelj gradilišta, Tomislav Bogdan.

S informacijama o samoj konstrukciji nadovezao se inženjer na gradilištu, Dobrislav. Kako je pojasnio, nakon zaštite iskopa i građevne jame, iliti završetka prve faze radova, pristupilo se fazi četiri to jest izvedbi AB konstrukcije. Sama konstrukcija sastoji se od četiri podzemne i devet nadzemnih etaža, tlocrtne površine od oko 4.500 kvadrata, rekao je, dodajući kako se sama konstrukcija sastoji od obodnih zidova, s vanjske strane omeđenih hidroizolacijom kao i toplinskom izolacijom stupova, jezgri i rampa vozila.

Fasada će biti pravi luksuz

Inače, nova poslovna zgrada suvremenog arhitektonskog izričaja potpisuje ARHIV Studio pod vodstvom arhitekta Pere Vukovića. Riječ je o modernoj poslovnoj zgradi s osam nadzemnih etaža i ukupno devet razina, pri čemu svaka etaža ima vlastitu terasu i visinu od oko 3,30 metara, što će osigurati prostrane i fleksibilne uredske prostore.

U podzemlju se gradi velika garaža na četiri etaže, površine na preko 4.000 četvornih metara po razini, s ukupno oko 580 parkirnih mjesta. Zgrada je organizirana oko tri vertikalne jezgre koje prolaze kroz cijelu strukturu, a komunikaciju će omogućavati 13 brzih dizala, a posve poseban element projekta je otvoreni pasaž širine osam metara koji prolazi kroz prizemlje i omogućuje natkriveno kretanje oko objekta, dok će u prizemlju biti smješteni javni sadržaji poput banke, restorana, trgovine i kafića.

O svemu smo i razgovarali s arhitektom Vukovićem, koji nam je otkrio da mu je osnovna ideja s projektom bilo stvoriti složenu siluetu sastavljenu od četiri volumena spojena u zajedničku cjelinu. Time je, pojasnio je, dobiven dojam guste urbane strukture.

Poseban dio projekta bez sumnje je fasada od tamnozelenih terakotnih elemenata različitih profilacija, uz dijelove obložene travertinom. Prema riječima arhitekta, cilj investitora bio je izgraditi reprezentativnu, dugotrajnu i suvremenu poslovnu zgradu, više nalik ‘urbanoj kući’ nego klasičnom neboderu, s naglaskom na kvalitetu prostora, održivost i humaniji radni ambijent, a o tome i drugim detaljima pročitajte u našem članku nakon razgovora s arhitektom ovdje.

Poslovna zgrada, Radnička cesta, Zagreb | Foto: ARHIV Studio

