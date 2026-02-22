Na Vukovarskoj napreduje luksuzni poslovnjak na 4.500 kvadrata: Kreće nova faza radova

S drugačijom fasadom od tamnozelenih terakotnih elemenata i etažama visine preko tri metra, nova poslovna zgrada uz Vukovarsku odisat će luksuzom. Bit će dodatak poslovnoj zoni pored kojega, sigurni smo, nećete samo tako proći bez da vam skrene pažnju. No, u skladu s ozbiljnim i slojevitim projektom, izvedba se neće završiti preko noći, a ni bez izazova. Dva upućena stručnjaka, voditelj gradilišta i inženjer izvođača Kamgrada na terenu su objasnili koje faze su prevazišli i kako nastavlja gradnja ove posebne zgrade u zagrebačkom ‘Cityju’.

Park Avenue jedan je od najvažnijih i najvećih projekata izgradnje poslovnih objekata uz Ulicu Grada Vukovara u posljednjem desetljeću. Djelo je ARHIV studija čijim će inovativnim dizajnom novi objekt bez sumnje oplemeniti prostor Vukovarske, ali i poslovnu zonu u Radničkoj.

Po završetku radova imat će tri vertikalne jezgre koje prolaze kroz cijelu strukturu, a komunikaciju će omogućavati čak 13 brzih dizala. I dalje u fazi podzemnih radova, izvođač Kamgrad pohvalio se napretkom radova.

Prva faza gotova, radi se četvrta

Radimo na još jednom velikom projektu – Park Avenue, luksuznom stambeno-poslovnom kompleksu bruto površine 51.500 četvorna metra, smještenom na jednoj od najatraktivnijih gradskih lokacija – raskrižju Radničke ceste i Ulice grada Vukovara, napisali su u svojoj posljednjoj objavi na LinkedInu. Uslijedile su i tehničke informacije inženjera iz tvrtke, koji su u kratkoj šetnji gradilištem opisali kako napreduju radovi.

– Inače, gradnja ovog objekta, a radi se o poslovnoj zgradi, podijeljena je u nekoliko faza. Prva faza je završena, a radilo se o iskopu i zaštiti građevinske jame. Specifičnost ovog objekta je da se dvije donje etaže nalaze ispod razine podzemne vode. To je bio najteži dio gradnje, no ti izazovi su iza nas i to je završeno. Tako da smo trenutno u fazi izgradnje same konstrukcije, poručio je voditelj gradilišta, Tomislav Bogdan.

S informacijama o samoj konstrukciji nadovezao se inženjer na gradilištu, Dobrislav. Kako je pojasnio, nakon zaštite iskopa i građevne jame, iliti završetka prve faze radova, pristupilo se fazi četiri to jest izvedbi AB konstrukcije. Sama konstrukcija sastoji se od četiri podzemne i devet nadzemnih etaža, tlocrtne površine od oko 4.500 kvadrata, rekao je, dodajući kako se sama konstrukcija sastoji od obodnih zidova, s vanjske strane omeđenih hidroizolacijom kao i toplinskom izolacijom stupova, jezgri i rampa vozila.

Fasada će biti pravi luksuz