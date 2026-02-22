Na Vukovarskoj napreduje luksuzni poslovnjak na 4.500 kvadrata: Kreće nova faza radova

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
22. veljača 2026.
Park Avenue jedan je od najvažnijih i najvećih projekata izgradnje poslovnih objekata uz Ulicu Grada Vukovara u posljednjem desetljeću. Djelo je ARHIV studija čijim će inovativnim dizajnom novi objekt bez sumnje oplemeniti prostor Vukovarske, ali i poslovnu zonu u Radničkoj.
Po završetku radova imat će tri vertikalne jezgre koje prolaze kroz cijelu strukturu, a komunikaciju će omogućavati čak 13 brzih dizala. I dalje u fazi podzemnih radova, izvođač Kamgrad pohvalio se napretkom radova.
Radimo na još jednom velikom projektu – Park Avenue, luksuznom stambeno-poslovnom kompleksu bruto površine 51.500 četvorna metra, smještenom na jednoj od najatraktivnijih gradskih lokacija – raskrižju Radničke ceste i Ulice grada Vukovara, napisali su u svojoj posljednjoj objavi na LinkedInu. Uslijedile su i tehničke informacije inženjera iz tvrtke, koji su u kratkoj šetnji gradilištem opisali kako napreduju radovi.
– Inače, gradnja ovog objekta, a radi se o poslovnoj zgradi, podijeljena je u nekoliko faza. Prva faza je završena, a radilo se o iskopu i zaštiti građevinske jame. Specifičnost ovog objekta je da se dvije donje etaže nalaze ispod razine podzemne vode. To je bio najteži dio gradnje, no ti izazovi su iza nas i to je završeno. Tako da smo trenutno u fazi izgradnje same konstrukcije, poručio je voditelj gradilišta, Tomislav Bogdan.
S informacijama o samoj konstrukciji nadovezao se inženjer na gradilištu, Dobrislav. Kako je pojasnio, nakon zaštite iskopa i građevne jame, iliti završetka prve faze radova, pristupilo se fazi četiri to jest izvedbi AB konstrukcije. Sama konstrukcija sastoji se od četiri podzemne i devet nadzemnih etaža, tlocrtne površine od oko 4.500 kvadrata, rekao je, dodajući kako se sama konstrukcija sastoji od obodnih zidova, s vanjske strane omeđenih hidroizolacijom kao i toplinskom izolacijom stupova, jezgri i rampa vozila.
Galerija: Susjedi grade najdublji lukobran u Europi, postavili su keson velik poput zgrade
U Italiji se gradi najdublji lukobran u Europi. Sada je postavljen i 16. keson na morsko dno uz obalu Ligurije.
12:14 16 h 26.02.2026
Korak bliže 'zaboravljenom' imotskom projektu: Uskoro kreće sanacije brane i veliko navodnjavanje
Imotsko polje već dugi niz godina čeka na 'vodu'. Za veliki projekt navodnjavanja, najprije je potrebno sanirati branu Ričice.
14:00 1 d 25.02.2026
Novi hrvatski tunel bit će probijen u travnju, Dalmacija željno čeka rasterećenje prometa
Preostalo je još tek nekoliko stotina metara i tunel Kozjak će biti probijen u travnju. Time će se projekt, čija je ukupna vrijednost nešto viša od 100 milijuna eura, privesti kraju.
08:25 1 d 25.02.2026
Video: Gradilište 'Kranjče' kao u mravinjaku, prvi obrisi su tu, tempo se ubrzava
Šest mjeseci nakon početka radova na prvom novom stadionu u Zagrebu u posljednjih 50 godina, radovi na Kranjči snažno napreduju.
14:54 139 d 10.10.2025