Lokacija nove ceste 'leži' na Hermanovim vinogradima: Ministarstvo na teren šalje arheologe

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
08. veljača 2026.
Osijek dobiva novu ulicu u dijelu grada koji se previše godina borio s blatnjavim putem koji nije bio pogodan za nikakva vozila. Nastavno na sklapanje okvirnog sporazuma za radove uređenja, ili bolje reći izgradnje Bistričke ulice u Osijeku, s Osijek-Kotekstom, tvrtkom koja se često odabire u projektima u Osijeku i Slavoniji – slijedi i obavijest o nezaobilaznim arheološkim radovima.
Prisjetimo se, nova cesta u Osijeku gradi se za ukupno 789.511,75 milijuna eura, što je mrvicu više u odnosu na procijenjeni iznos njene izvedbe. Izvođač je odabran početkom lipnja 2025., a ugovor s tvrtkom Osijek-Koteks potpisan je 30. lipnja te u žalbenom roku nije bilo žalbi. Stoga projekt može mirno dalje, no ipak postoji još jedan korak koji se mora riješiti, a to su arheološki radovi.
Kao za izvedbu nove gradske prometnice, i nabavu za arheološke istražne radove za potrebe izgradnje nerazvrstane ceste, točnije za spoj sjevernog i južnog dijela južne obilaznice (točnije, Bistričke ulice) raspisao je Grad. Dok sama izgradnja košta skoro 800 tisuća eura, ni ovaj postupak neće biti jeftin. Radi se o poslu procijenjene vrijednosti od 360 tisuća eura, bez uračunatog PDV-a, a rok za slanje ponuda je 24. veljače.
Naime, za gradnju Bistričke ulice iz područnog odjela za konzervatorske poslove dostavljeni su posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra. Kako je u dokumentu navedeno, navedena lokacija u sklopu je arheološkog nalazišta ‘Filipovica-Hermanov vinograd’, upisanog u Registar kulturnih dobara, na Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-4960.
Kako je dalje navedeno, prije izvođenja bilo kakvih zemljanih radova, prije bilo kakvih zemljanih radova propisuju provedbu zaštitnih arheoloških istraživanja. Nužno ih je izvesti po pravilima struke, a moguće ih je obaviti samo uz odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.
– Osigurana zaštitna arheološka istraživanja uvjet su za dobivanje potvrde glavnog projekta. Ugovor o arheološkom nadzoru mora biti sadržan u glavnom projektu uz posebne uvjete zaštite nepokretnog kulturnog dobra, a troškove arheološkog nadzora, odnosno istraživanja snosi investitor te je obvezan osigurati sve potrebne uvjete za njihovo neometano provođenje, navedeno je u Posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela.
U skladu s tim, sastavljen je i projektni zadatak arheoloških radova. Kako je navedeno u projektnom zadatku, planirana arheološka istraživanja na lokalitetu Hermanov vinograd, zbog njegove utvrđene arheološke vrijednosti i planirane izgradnje građevine na tom području. Lokalitet je poznat još od kraja 19. stoljeća, kada su provedena prva istraživanja, a kasnijim radovima utvrđeno je da se radi o neolitičkom naselju s više građevnih faza, datiranom u kraj 5. i sredinu 4. tisućljeća pr. Kr., koje pripada sopotskoj kulturi.
Tijekom desetljeća dio lokaliteta je uništen infrastrukturnim zahvatima, dok su novija zaštitna i sondažna istraživanja potvrdila očuvanost kulturnih slojeva, stambenih struktura i opkopa na preostalim dijelovima, piše u projektnom zadatku. Najopsežnija istraživanja provedena su 2013. godine na gotovo 3.900 četvornih metara, a sad treba izvesti zaštitna arheološka istraživanja na površini od 9.204 kvadrata, koja će obuhvatiti cijelu zonu buduće gradnje. Prije početka istraživanja teren će urediti investitor, a sami radovi provodit će se u skladu s važećim propisima te se procjenjuje da će trajati 150 dana.
Prisjetimo se da sam projekt izvedbe nove ceste uključuje izgradnju 390 metara prometnice s dva kolnička traka, pješačko-biciklističkom stazom, javnom rasvjetom te sustavima oborinske i mješovite odvodnje otpadnih voda, kao i izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda. Trasa Bistričke ulice povezivat će Filipovicu s izlazom prema Vinkovačkoj ulici i dalje prema središtu grada, dok će s druge strane, preko industrijske zone, voditi prema Mandićevoj ulici. Ulica će prolaziti ispod južne obilaznice i presijecati željezničku prugu.
Vrijednost radova procjenjuje se na oko 700 tisuća eura, odnosno nešto manje od milijun eura, a posao je na koncu pripao tvrtki Osijek-Koteks, za nešto veći iznos. Projekt se provodi u suradnji s Vodovodom Osijek, a završetak radova izvorno se očekivao do svibnja 2026. godine, no uslijed planova o arheološkim istraživanjima nameće se i pitanje hoće li to ‘pogurati’ zadani rok realizacije nove ceste.
Galerija: Susjedi grade najdublji lukobran u Europi, postavili su keson velik poput zgrade
U Italiji se gradi najdublji lukobran u Europi. Sada je postavljen i 16. keson na morsko dno uz obalu Ligurije.
12:14 16 h 26.02.2026
Korak bliže 'zaboravljenom' imotskom projektu: Uskoro kreće sanacije brane i veliko navodnjavanje
Imotsko polje već dugi niz godina čeka na 'vodu'. Za veliki projekt navodnjavanja, najprije je potrebno sanirati branu Ričice.
14:00 1 d 25.02.2026
Novi hrvatski tunel bit će probijen u travnju, Dalmacija željno čeka rasterećenje prometa
Preostalo je još tek nekoliko stotina metara i tunel Kozjak će biti probijen u travnju. Time će se projekt, čija je ukupna vrijednost nešto viša od 100 milijuna eura, privesti kraju.
08:25 1 d 25.02.2026
Video: Gradilište 'Kranjče' kao u mravinjaku, prvi obrisi su tu, tempo se ubrzava
Šest mjeseci nakon početka radova na prvom novom stadionu u Zagrebu u posljednjih 50 godina, radovi na Kranjči snažno napreduju.
14:54 139 d 10.10.2025