Lokacija nove ceste 'leži' na Hermanovim vinogradima: Ministarstvo na teren šalje arheologe

Bageri su već izašli na teren radi pripreme gradilišta za izgradnju nove prometnice u Osijeku, a onda je sve stalo. Kako to nekad biva, i u projekt nove Bistričke ulice uplelo se važno arheološko nalazište, zbog kojeg je nadležni konzervatorski odjel za ovo gradilište propisao posebne uvjete. Sada se ništa ne smije graditi ako nije pod budnim okom konzervatora, a glavno pitanje je hoće li to pomaknuti rok završetka radova. Inače, mjesto na kojemu bi uskoro trebao niknuti spoj dvaju dijelova osječke južne obilaznice smješteno je pored poznatih Hermanovih vinograda, a arheološka istraživanja na tom području od preko 9 tisuća kvadrata mogla bi koštati i do 360 tisuća eura.

Osijek dobiva novu ulicu u dijelu grada koji se previše godina borio s blatnjavim putem koji nije bio pogodan za nikakva vozila. Nastavno na sklapanje okvirnog sporazuma za radove uređenja, ili bolje reći izgradnje Bistričke ulice u Osijeku, s Osijek-Kotekstom, tvrtkom koja se često odabire u projektima u Osijeku i Slavoniji – slijedi i obavijest o nezaobilaznim arheološkim radovima.

Izdvojeni članak Gradi se nova ulica na top lokaciji uz Dravu, zaboravili su ju svi osim onih koji već dižu zgrade umjesto starih kućeraka

Prometnica od skoro milijun eura

Prisjetimo se, nova cesta u Osijeku gradi se za ukupno 789.511,75 milijuna eura, što je mrvicu više u odnosu na procijenjeni iznos njene izvedbe. Izvođač je odabran početkom lipnja 2025., a ugovor s tvrtkom Osijek-Koteks potpisan je 30. lipnja te u žalbenom roku nije bilo žalbi. Stoga projekt može mirno dalje, no ipak postoji još jedan korak koji se mora riješiti, a to su arheološki radovi.

Kao za izvedbu nove gradske prometnice, i nabavu za arheološke istražne radove za potrebe izgradnje nerazvrstane ceste, točnije za spoj sjevernog i južnog dijela južne obilaznice (točnije, Bistričke ulice) raspisao je Grad. Dok sama izgradnja košta skoro 800 tisuća eura, ni ovaj postupak neće biti jeftin. Radi se o poslu procijenjene vrijednosti od 360 tisuća eura, bez uračunatog PDV-a, a rok za slanje ponuda je 24. veljače.

Na važnom arheološkom nalazištu

Naime, za gradnju Bistričke ulice iz područnog odjela za konzervatorske poslove dostavljeni su posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra. Kako je u dokumentu navedeno, navedena lokacija u sklopu je arheološkog nalazišta ‘Filipovica-Hermanov vinograd’, upisanog u Registar kulturnih dobara, na Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-4960.

Kako je dalje navedeno, prije izvođenja bilo kakvih zemljanih radova, prije bilo kakvih zemljanih radova propisuju provedbu zaštitnih arheoloških istraživanja. Nužno ih je izvesti po pravilima struke, a moguće ih je obaviti samo uz odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

– Osigurana zaštitna arheološka istraživanja uvjet su za dobivanje potvrde glavnog projekta. Ugovor o arheološkom nadzoru mora biti sadržan u glavnom projektu uz posebne uvjete zaštite nepokretnog kulturnog dobra, a troškove arheološkog nadzora, odnosno istraživanja snosi investitor te je obvezan osigurati sve potrebne uvjete za njihovo neometano provođenje, navedeno je u Posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela.

Arheolozi stižu na preko 9.000 kvadrata

U skladu s tim, sastavljen je i projektni zadatak arheoloških radova. Kako je navedeno u projektnom zadatku, planirana arheološka istraživanja na lokalitetu Hermanov vinograd, zbog njegove utvrđene arheološke vrijednosti i planirane izgradnje građevine na tom području. Lokalitet je poznat još od kraja 19. stoljeća, kada su provedena prva istraživanja, a kasnijim radovima utvrđeno je da se radi o neolitičkom naselju s više građevnih faza, datiranom u kraj 5. i sredinu 4. tisućljeća pr. Kr., koje pripada sopotskoj kulturi.

Tijekom desetljeća dio lokaliteta je uništen infrastrukturnim zahvatima, dok su novija zaštitna i sondažna istraživanja potvrdila očuvanost kulturnih slojeva, stambenih struktura i opkopa na preostalim dijelovima, piše u projektnom zadatku. Najopsežnija istraživanja provedena su 2013. godine na gotovo 3.900 četvornih metara, a sad treba izvesti zaštitna arheološka istraživanja na površini od 9.204 kvadrata, koja će obuhvatiti cijelu zonu buduće gradnje. Prije početka istraživanja teren će urediti investitor, a sami radovi provodit će se u skladu s važećim propisima te se procjenjuje da će trajati 150 dana.

Nova dvotračna cesta

Prisjetimo se da sam projekt izvedbe nove ceste uključuje izgradnju 390 metara prometnice s dva kolnička traka, pješačko-biciklističkom stazom, javnom rasvjetom te sustavima oborinske i mješovite odvodnje otpadnih voda, kao i izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda. Trasa Bistričke ulice povezivat će Filipovicu s izlazom prema Vinkovačkoj ulici i dalje prema središtu grada, dok će s druge strane, preko industrijske zone, voditi prema Mandićevoj ulici. Ulica će prolaziti ispod južne obilaznice i presijecati željezničku prugu.

Vrijednost radova procjenjuje se na oko 700 tisuća eura, odnosno nešto manje od milijun eura, a posao je na koncu pripao tvrtki Osijek-Koteks, za nešto veći iznos. Projekt se provodi u suradnji s Vodovodom Osijek, a završetak radova izvorno se očekivao do svibnja 2026. godine, no uslijed planova o arheološkim istraživanjima nameće se i pitanje hoće li to ‘pogurati’ zadani rok realizacije nove ceste.