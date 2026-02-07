Vrući krumpir: Blok od 16 zgrada u centru Zagreba opet traži izvođača obnove

U samom centru Zagreba po modelu usvojenom u 2024., sprema se obnova čak 16 zgrada. Riječ je o objektima omeđenih Ilicom, Klaićevom, Medulićevom i Kačićevom, za koje se u trenutnoj fazi traži izrađivač projektne dokumentacije za obnovu. Jedan postupak pokrenut u travnju prošle godine poništen je iako je bilo ponuditelja, jer su ponude bile ili preskupe ili neprihvatljive. Kako će proći ‘druga sreća’ trebalo bi se znati krajem veljače, budući da je datum za dostavu za koja dva tjedna.

Nakon što je pred kraj listopada 2025. poništen postupak nabave za izradu projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom i izvođenje radova obnove potresom oštećenih 16 zgrada u Bloku Medulić, sad kreće ispočetka. Postupak je poništen budući da na natječaj nije pristigla nijedna valjana ponuda, ali procijenjena vrijednost ostaje ista. Rok za dostavu ponuda ovaj put je 20. veljače ove godine.

Bili preskupi ili poslali ‘krivo’

Već je propao jedan pokušaj obnove 16 potresom oštećenih zgrada u centru Zagreba, smještenih u Bloku Medulić. Obnova od 4,2 milijuna eura raspisana je u travnju prošle godine, a nije da se nitko nije odazvao. U Zapisniku o ocjeni pristiglih ponuda vidi se da su dostavljene četiri ponude, Texo Moliora u iznosu od 8,76 milijuna eura bez uključenog PDV-a, tvrtke Gradis u vrijednosti od 7,53 milijuna, ponuda zajednice ponuditelja Bonus Felix, Lovreković, TransConsulta, H&H studija za projektiranje u vrijednosti od 3,9 milijuna eura, te ponuda zajednice Termogradnje Baković i T2O graditeljstva, ‘teška’ 3,9 milijuna eura bez uključenog PDV-a. No, nijedna ponuda nije u potpunosti zadovoljila kriterije javne nabave.

Stoga cijeli postupak sad kreće od nule, a rok za dostavu ponuda je nešto više od dva tjedna. U pitanju je još jedna ‘blokovska obnova’ koja ide po konceptu koje je uvelo ministarstvo u 2024. godini.

Takav postupak specifičan je jer se kroz njega odjednom, točnije u jednom natječaju pronalazi projektant, izvođač ili nadzor za više zgrada unutar geografski definiranog obuhvata, a odjednom se može raditi i o više različitih postupaka. Dakle, ne mora sve biti isti tip obnove, već se za dio građevina može graditi zamjenska zgrada, u jednom dijelu rušenje, a u trećem, primjerice – konstrukcijska, ili nekonstrukcijska obnova. U ovom slučaju, kako je i spomenuto, zahvat će obuhvatiti velik broj zgrada starog bloka u samom centru Zagreba.

Više je konstrukcijskih obnova

Blok Medulić uključuje zgrade koje se nalaze u obuhvatu Ilice, Medulićeve, Klaićeve i Kačićeve ulice u Zagrebu, a od svih uključenih zgrada 10 će zahvatiti konstrukcijska, a ostale nekonstrukcijska obnova. Inače, radovi će pokriti obnovu oko 150 posebnih jedinica. Nešto više detalja nalazi se u opisu javne nabave, a razlika je što u odnosu na prethodni, poništeni postupak, ovaj novi uključuje jedan objekt manje.

Za zgrade dakle treba izraditi projektnu dokumentaciju, koja će uključivati plan izvođenja radova, a kad bude proveden i postupak za izvođača, koordinator će biti dužan prilagoditi plan izvođenja radova na gradilištu. Što se tiče smjernica za izradu Projekta obnove konstrukcije zgrade, definirane su točkom 8.4. Programa mjera.

Postoje pravila izrade projekata

Pravila kažu da će se projekt konstrukcije izrađivati za zgradu kao jedinstvenu konstrukcijsku cjelinu. No, ako se građevinskim projektom dokaže da će se tako postići propisana razina konstrukcijske obnove cijele zgrade, moć će obuhvatiti i neki dodatni funkcionalni dio.

Ako je zgrada konstrukcijski povezana sa susjednom zgradom, projekt mora dokazati da planirana obnova nema negativan utjecaj na mehaničku otpornost i stabilnost susjedne konstrukcije. Projekt obnove mora biti izrađen sukladno Pravilniku o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove te obavezno sadržavati građevinski projekt kao prvu mapu, uz druge potrebne mape struka radi cjelovitog tehničkog rješenja i dokazivanja mehaničke otpornosti i stabilnosti prema važećem tehničkom propisu.

Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije može biti zasebna mapa te mora uključivati snimak postojećeg stanja i oštećenja. Snimak izrađuje ugovaratelj i uključen je u ukupnu cijenu projekta, kao i pribavljanje potrebne arhivske dokumentacije, piše u tehničkom opisu.