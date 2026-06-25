Velika promjena u najvišoj ulici u centru Zagreba: Konačno izabrano tko će ju transformirati

Sprema se preobrazba najviše ulice u centru. Prvi korak je projekt obnove, a onda kreću radovi. Dio će biti nekonstrukcijska, a dio cjelovita obnova.

Pet adresa, i šest godina nakon zagrebačkog potresa. Ukupno 2.659,15 četvorna metara građevinske bruto površine u najvišoj gornjogradskoj ulici konačno će u obnovu.

Više od pola godine nakon objave natječaja za izradu projektne dokumentacije, s projektantskim nadzorom, te izvedbu obnove potresom oštećenih zgrada u Visokoj ulici. Cijena ugovorenog posla je 3 milijuna eura.

Posao u centru Zagreba

Koledić projekt dobio je milijunski posao na projektiranju i provedbi obnove potresom oštećenih zgrada u najvišoj ulici na Gornjem gradu. Natječaj je otvoren sredinom studenog 2025. godine, kad je nabava procjenjena na iznos od 2,75 milijuna eura.

Odluka o odabiru donesena je u travnju ove godine, kad je odabrana tvrtka Koledić projekt. S istim ponuditeljem 10. lipnja sklopljen je ugovor od 3,08 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. Radovi će trajati 18 mjeseci od uvođenja u posao, a nakon tog razdoblja najviša ulica u centru Zagreba trebala bi izgledati 'kao nova'.

Nešto više od 2.500 kvadrata

Prema informacijama iz javne nabave, radovi neće zahvatiti sve objekte u Visokoj, a obnova se planira u sklopu Bloka Visoka - u skladu sa Zakonom o obnovi, Programom mjera i drugim vezanim propisima koje određuje obnova. Šest godina nakon potresa, zna se na kojim adresama će se obnavljati.

Radit će se zgrade u Visokoj ulici 10, Visokoj 10/1, Visokoj 11, 12 kao i u Visokoj ulici 12/1. Za tri zgrade predviđeno je projektiranje s projektantskim nadzorom i izvođenje radova popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade i za tri adrese projektiranje s projektantskim nadzorom i izvođenje radova cjelovite obnove. Ukupno, radovi bi trebali ‘pokriti’ 2.659,15 četvorna metra građevinske bruto površine.

Ništa bez konzervatorskog elaborata

Radit će se na kućama Plepelić i Brigljević, također stoji u dokumentaciji. U svrhu dobivanja optimalne projektne dokumentacije za obnovu Visoke ulice 12 i 12/1 te popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade Visoka ulica 10, tijekom izrade projektne dokumentacije, potrebno je surađivati s predstavnicima Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode te ishoditi prethodno odobrenje, posebne uvjete i suglasnost.

- Ponudom je potrebno obuhvatiti izradu Konzervatorskog elaborata s elaboratom konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova za zgrade Visoka ulica 12 i Visoka ulica 12/1 te prevođenje arheološkog nadzora, a po potrebi zaštitno arheološko istraživanje za sve lokacije prilikom izvođenja radova kojima se zadire u tlo, piše u projektu.