Stručnjaci otkrivaju zašto je temelj najvažniji dio kuće: Jedna greška kasnije može skupo stajati

Temelji su najvažniji dio svake gradnje, a stručnjaci objašnjavaju zašto pogreške u ovoj fazi mogu biti skupe.

Kod gradnje kuće, stambene zgrade ili objekta druge namjene, temelj je jedan od najvažnijih dijelova cijelog projekta. O njemu ovisi stabilnost građevine, sigurnost konstrukcije i dugoročna otpornost objekta na slijeganje, vlagu i druga opterećenja iz tla.

Temelji su konstrukcijski dijelovi koji se nalaze ispod površine tla i prenose opterećenje građevine na podlogu. Njihova je uloga da težinu objekta pravilno rasporede na tlo i spriječe neravnomjerno slijeganje, koje može dovesti do pukotina i ozbiljnih konstrukcijskih problema.

Sve o temeljima na svojoj su službenoj stranici objasnili stručnjaci kompanije Sim 2002, koji ističu da se temelji moraju projektirati i izvoditi stručno, jer upravo oni osiguravaju čvrstoću i stabilnost građevine.

Sve počinje analizom tla

Prije same izgradnje potrebno je analizirati tlo na kojem će se objekt graditi. Nije svako tlo jednako nosivo, pa se upravo na temelju njegovih karakteristika određuje kakva će se vrsta temelja izvesti.

Nosivost tla jedna je od ključnih stavki u daljnjem planiranju gradnje. Ovisno o čvrstoći, sastavu i otpornosti tla, projektanti odlučuju hoće li se izvesti klasični temelji, trakasti temelji, temeljna ploča ili neko drugo rješenje.

- Kod temelja je bitno da prenesu i ravnomjerno raspodijele opterećenje građevinskog objekta na podlogu, objašnjavaju stručnjaci kompanije Sim 2002.

Temeljna ploča, primjerice, preuzima dio opterećenja koje objekt prenosi na tlo i često se koristi kada je tlo slabije nosivosti ili kada je potrebno smanjiti neravnomjerno slijeganje građevine. Geotehnika, ilustracija | Foto: Canva

Najčešće vrste plitkih temelja

Plitki temelji su temelji koji opterećenje s objekta prenose na tlo preko kontaktne površine. Primjenjuju se kod velikog broja građevina, a njihov odabir ovisi o vrsti konstrukcije, veličini opterećenja i osobinama tla.

Stručnjaci kompanije Sim 2002 pojašnjavaju da se, ovisno o konstrukciji i namjeni objekta, koriste različite vrste plitkih temelja. Masivni temelji najčešće se primjenjuju kod velikih i teških konstrukcija, poput mostovskih stupova, betonskih brana, tvorničkih dimnjaka ili temelja velikih strojeva.

Temelji samci koriste se za temeljenje stupova industrijskih i arhitektonskih objekata, dok se trakasti temelji u pravilu izvode ispod zidova. Kada je opterećenje duž zida približno jednako, a tlo ima slične karakteristike duž cijele trase, temeljna traka može imati iste dimenzije cijelom duljinom zida.

Temeljni nosači, odnosno kontragrede, koriste se kao zajednički temelj za više stupova u nizu. Temeljne ploče primjenjuju se kod zgrada na tlu slabije otpornosti, osobito kada su opterećenja velika ili kada se objekt nalazi u području podzemnih voda. U takvim slučajevima temeljna ploča pomaže i u zaštiti od vode te u smanjenju neravnomjernog slijeganja. Model kuće | foto: Freepik

Kako izgleda izrada temelja

Izrada temelja, odnosno postavljanje armiranobetonske ploče, odvija se kroz nekoliko povezanih faza. Najprije se izvodi iskop, nakon čega slijedi postavljanje potrebnih instalacija, zaštita od vlage, ugradnja oplate i armature te na kraju betoniranje.

Prije početka iskopa potrebno je odlučiti što će se napraviti s iskopanim materijalom i građevinskim otpadom. Ako se materijal zadržava na lokaciji, mora se odložiti na mjesto na kojem neće ometati nastavak gradnje. Ako se odvozi, potrebno je organizirati prijevoz kamionima do unaprijed određene i zakonski prihvatljive lokacije.

- Prije nego što počne kopanje, potrebno je odlučiti što s iskopanim materijalom, odnosno građevinskim otpadom, navode stručnjaci.

Na organizaciju radova utječu i udaljenost odlagališta, broj potrebnih kamiona te mogućnost održavanja kontinuiteta iskopa. Ako se beton ugrađuje pomoću pumpe, važno je osigurati čvrstu i stabilnu površinu za parkiranje kamiona i pumpe. Kada pristup objektu nije jednostavan ili kada se beton ne može istovarivati na više pogodnih mjesta oko građevine, korištenje pumpe često je praktičnije rješenje. Izgradnja kuće | foto: Unsplash

Armatura, beton i zaštita od vlage

Armatura je važan dio temelja jer betonskoj konstrukciji daje dodatnu nosivost i otpornost. U pravilu se sastoji od čelične mreže koja se postavlja u betonsku masu, a pojedini dijelovi mreže fiksiraju se i međusobno povezuju veznom žicom.

Kod temeljnih ploča često se izvodi i serklaž, koji dodatno povezuje konstrukciju i štiti podnu betonsku ploču od vanjskih utjecaja, uključujući niske temperature. Serklaž se najprije armira jer sadrži čelične elemente koji se povezuju s podnom armiranom pločom.

Kvalitetno izveden temelj nije samo početna faza gradnje, nego osnova cijelog objekta. Ako se u toj fazi naprave pogreške, posljedice se mogu pojaviti tek kasnije, kroz slijeganje, pukotine, vlagu ili narušenu stabilnost građevine. Zato stručnjaci upozoravaju da temelje uvijek treba projektirati i izvoditi prema pravilima struke, uz prethodnu analizu tla i odgovarajući nadzor.