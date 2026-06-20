U pripremi prekogranični plinovod: Nova mreža od hrvatskog primorja do susjeda

Strateški važan plan za infrastrukturu od 234 kilometra smanjio bi ovisnost o jednom ulazu u sustav iz Srbije te još bolje pozicionirao Hrvatsku.

U sklopu šireg investicijskog ciklusa razvoja plinske infrastrukture u Hrvatskoj, uz projekte vrijedne više od 530 milijuna eura, odvijaju se i postupci javne nabave te priprema projektne dokumentacije za ključne plinovodne pravce za bolju energetsku povezanost Hrvatske i regije.

Među njima je i javna nabava za izradu projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske i građevinske dozvole magistralnog plinovoda Zagvozd-Imotski-Posušje, u vrijednosti od 85.600,00 eura bez PDV-a. Posao je za taj iznos ugovoren s ponuditeljem Inženjering za naftu i plin, uz ugovornu obvezu dovršetka posla u roku od osam mjeseci.

Cijevi preko granice

Dok se u središtu poboljšanja položaja Hrvatske u mreži regionalne opskrbe plinom nalazi proširenje LNG terminala u Omišlju na Krku, čiji se kapacitet povećava s 2,9 na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje, mreža se širi i u drugim područjima. Tako se planira izgradnja plinovoda koji će omogućiti distribuciju i prema susjednim državama.

Radi se o realizaciji dijela sustava Južne interkonekcije plinskih transportnih sustava Hrvatske i Bosne i Hercegovine na pravcu Zagvozd-Imotski-Posušje-Tomislavgrad-Zenica, s odvojkom prema Mostaru. Hrvatski dio interkonekcije obuhvaća dionice Dugopolje-Zagvozd (52 kilometara) te Zagvozd-Imotski-granica BiH (22 kilometra), dok ukupna trasa u BiH iznosi 169 kilometara, a ugovor je dodijeljen za izradu projekata izmjenu i dopunu građevinske dozvole za drugi dio opisanog.

Predviđa se da bi kapacitet cjelokupne nove mreže iznosio bi 1,5 milijardi kubičnih metara plina godišnje. Projekt je važan zbog činjenice da BiH trenutno ovisi o jednom pravcu opskrbe iz Srbije, preko Republike Srpske, pa bi nova interkonekcija omogućila diversifikaciju izvora, uključujući LNG terminal na Krku, budući Jonsko-jadranski plinovod i druge pravce preko Hrvatske.

Ostali ključni pravci

Podsjetimo, od više ključnih dionica plinovodnog sustava, uključujući pravce Omišalj-Zlobin, Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac, Kozarac-Slobodnica te interkonekcije prema Sloveniji i Mađarskoj. Sustav se dodatno nadograđuje na više lokacija, među kojima su Zlobin-Bosiljevo, Bosiljevo-Sisak, Kozarac-Sisak te Zabok-Lučko, s ciljem jačanja sigurnosti opskrbe plinom u Hrvatskoj i širem području jugoistočne Europe.

Realizirani su radovi na dionici Zlobin-Bosiljevo, a ugovoreni su radovi za dionicu Kozarac-Sisak u vrijednosti od 35 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 43,73 milijuna eura s PDV-om. Posao je dodijeljen zajednici ponuditelja Monter-strojarske montaže, S.C.A.N. i Pico Flow Controls. Na natječaj su se javila tri ponuditelja, no turska i talijanska ponuda odbijene su zbog neusklađenosti s dokumentacijom i neispunjavanja propisanih kriterija.