Split dobiva novu javnu garažu od 600 mjesta: Četiri etaže gradi se za 14 milijuna eura

Nova garaža trebala bi rasteretiti okolne ulice od nepropisno parkiranih vozila te istodobno donijeti nove sadržaje stanovnicima Sućidra.

Nastavlja se veliki plan povećanja broja parkirališnih mjesta u našem najvećem dalmatinskom gradu. Gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta i predsjednik Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvoje Čuvalo potpisali su Ugovor o kreditu iz programa Urbani razvojni fond (UDF) za projekt izgradnje javne garaže na Sućidru – Perivoj Ana Roje. Projektu je to kojim će se unaprijediti komunalna infrastruktura, prometna dostupnost, kvaliteta života građana te riješiti dugogodišnji problem nedostatka parkirališnih mjesta na području gradskog kotara Sućidar.

Ovo je prvi projekt Grada Splita koji se financira kroz Urbani razvojni fond, financijski instrument koji omogućuje povoljnije korištenje europskih sredstava za realizaciju razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave. Riječ je o kombinaciji zajma i bespovratnih sredstava EU, pa je tako javna garaža na Sućidru prva za koja su osigurana bespovratna sredstva.

Ukupna vrijednost investicije je oko 14 milijuna, dok je visina zajma 9,5 milijuna eura. Na rok otplate od 25 godina, Grad će uštedjeti oko 3 milijuna eura u odnosu na klasični kredit, potvrđujući važnost kvalitetnog korištenja europskih financijskih instrumenata za realizaciju projekata od interesa za građane.

600 parkirališnih mjesta

Kako je poručio gradonačelnik Šuta, ovo je prvi projekt Grada Splita financiran kroz ovakav financijski instrument koji omogućuje značajne uštede i manji pritisak na gradski proračun.

- Očekujemo uštedu od oko tri milijuna eura, a istodobno osiguravamo realizaciju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Sućidar, s oko 600 novih parkirališnih mjesta. Očekujemo da do početka 2027. bude sve gotovo. Zahvaljujemo HBOR-u na suradnji i želimo još ovakvih projekata kako bismo dodatno rasteretili proračun, rekao je Šuta.

Predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo osvrnuo se pak na projekt u kontekstu razvojnih prilika vezanih uz europska sredstva.

- Riječ je o suvremenom infrastrukturnom projektu koji će građanima donijeti više od same garaže. Uključuje i dodatne javne sadržaje poput dječjeg igrališta, tržnice i sportskih terena te podiže kvalitetu života. Ovaj projekt pokazuje kako se europska sredstva i financijski instrumenti mogu uspješno koristiti za realizaciju važnih gradskih infrastrukturnih projekata, rekao je Čuvalo.

garaža na Sućidru | foto: Grad Split

Dodatni javni sadržaji

Nakon svečanog potpisivanja ugovora predstavnici Grada Splita i HBOR-a obišli su lokaciju buduće garaže na Sućidru, gdje su predstavljene aktivnosti projekta. Projekt uključuje i dodatne javne sadržaje, poput prostora za tržnicu i reciklažni centar u prizemlju te sportskih sadržaja i dječjeg igrališta na krovu objekta.

Garaža će imati oko 608 parkirnih mjesta raspoređenih na četiri etaže, uz predviđena mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, motocikle i punionice za električna vozila. Za izgradnju je već izdana građevinska dozvola.