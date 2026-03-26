Švicarska preciznost na djelu: Kvart uz jezero koji spaja luksuz, prirodu i održivost
26. ožujak 2026.
Švicarska građevinska preciznost ponovno dolazi do izražaja kroz nove projekte kompanije Implenia.
Ne kaže se bez razloga da je nešto precizno poput švicarskog sata. Upravo takva preciznost i dosljednost obilježavaju i švicarsku građevinsku praksu - gradnja se odvija prema strogim pravilima, kvaliteta ima prednost pred kvantitetom, a infrastruktura je među najuređenijima na svijetu. U takvom okruženju ističu se i stručnjaci iz kompanije Implenia, koja je osigurala niz novih velikih projekata.
Zeleni kvart uz Ženevsko jezero
U švicarskom Veveyju, na atraktivnoj lokaciji uz Ženevsko jezero, Implenia kao glavni izvođač gradi novi kvart Jardins en Ville. Projekt obuhvaća 182 stambene jedinice, poslovne prostore i dvoetažnu garažu, a cijeli kompleks organiziran je oko prostranog zelenog prostora osmišljenog za ugodan i kvalitetan život.
Stanari će imati pristup krovnoj terasi s parkom te vrtovima za uzgoj voća i povrća, čime se dodatno naglašava održivi karakter projekta. U gradnji se koristi PEFC/FSC certificirano drvo, a kompleks je projektiran prema standardima Minergie-Eco i CECB A/B, koji jamče visoku energetsku učinkovitost i ekološku prihvatljivost.
Održiva stanogradnja u Njemačkoj i Švicarskoj
Implenia paralelno razvija niz stambenih projekata diljem Njemačke i Švicarske. U Mannheimu, unutar BUGA parka, primjenjuje drveno-hibridnu gradnju za naselje ključ u ruke s ukupno 225 stanova. Posebno se ističe naselje Spinelli, prvi projekt čiji je cjelokupni razvoj certificiran od strane Njemačkog vijeća za održivu gradnju (DGNB).
U Frankfurtu nastaje dvanaest energetski učinkovitih zgrada s oko 160 stanova prema Passivhaus standardu, u prvom gradskom kvartu klimatske zaštite. U Münchenu se realizira stambena zgrada sa 186 stanova i poslovnim sadržajima.
U Nürnbergu se gradi kompleks s tri zgrade, 76 stanova za najam, dječjim vrtićem, poslovnim prostorima i podzemnom garažom. Projekti se šire i na Jenu, dok u švicarskom Payerneu nastaje osam Minergie certificiranih zgrada s ukupno 107 stanova.
Kompleksni infrastrukturni i javni projekti
Osim stanogradnje, Implenia sudjeluje i u zahtjevnim infrastrukturnim projektima. U Siegburgu gradi nove objekte unutar zatvorskog kompleksa, uz integrirani pristup projektiranju i izvedbi te razvoj naprednih sigurnosnih rješenja.
Na Sveučilištu primijenjenih znanosti u Flensburgu izvodi proširene roh-bau radove za drveni uredski objekt, čime potvrđuje svoju stručnost u segmentu obrazovne infrastrukture i održive gradnje.
Razvoj urbanih zona i visokotehnološki projekti
U švicarskom njemačkom govornom području kompanija sudjeluje u transformaciji bivših industrijskih zona u moderne urbane cjeline. Istodobno je angažirana na kompleksnim projektima u farmaceutskoj industriji, gdje su standardi kvalitete i preciznosti iznimno visoki.
Knjiga narudžbi dodatno je ojačana nizom projektantskih mandata i projekata fasadne tehnologije. Sve to potvrđuje stabilan rast kompanije i njezinu snažnu tržišnu poziciju. Novi ugovori jasno pokazuju stratešku usmjerenost Implenie prema održivoj, tehnološki naprednoj i dugoročno vrijednoj gradnji, kao i njezinu važnu ulogu u oblikovanju prostora za život i rad budućih generacija.