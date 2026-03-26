Švicarska preciznost na djelu: Kvart uz jezero koji spaja luksuz, prirodu i održivost

Ne kaže se bez razloga da je nešto precizno poput švicarskog sata. Upravo takva preciznost i dosljednost obilježavaju i švicarsku građevinsku praksu - gradnja se odvija prema strogim pravilima, kvaliteta ima prednost pred kvantitetom, a infrastruktura je među najuređenijima na svijetu. U takvom okruženju ističu se i stručnjaci iz kompanije Implenia, koja je osigurala niz novih velikih projekata.

Zeleni kvart uz Ženevsko jezero

U švicarskom Veveyju, na atraktivnoj lokaciji uz Ženevsko jezero, Implenia kao glavni izvođač gradi novi kvart Jardins en Ville. Projekt obuhvaća 182 stambene jedinice, poslovne prostore i dvoetažnu garažu, a cijeli kompleks organiziran je oko prostranog zelenog prostora osmišljenog za ugodan i kvalitetan život.

Stanari će imati pristup krovnoj terasi s parkom te vrtovima za uzgoj voća i povrća, čime se dodatno naglašava održivi karakter projekta. U gradnji se koristi PEFC/FSC certificirano drvo, a kompleks je projektiran prema standardima Minergie-Eco i CECB A/B, koji jamče visoku energetsku učinkovitost i ekološku prihvatljivost.

Održiva stanogradnja u Njemačkoj i Švicarskoj

Implenia paralelno razvija niz stambenih projekata diljem Njemačke i Švicarske. U Mannheimu, unutar BUGA parka, primjenjuje drveno-hibridnu gradnju za naselje ključ u ruke s ukupno 225 stanova. Posebno se ističe naselje Spinelli, prvi projekt čiji je cjelokupni razvoj certificiran od strane Njemačkog vijeća za održivu gradnju (DGNB).

U Frankfurtu nastaje dvanaest energetski učinkovitih zgrada s oko 160 stanova prema Passivhaus standardu, u prvom gradskom kvartu klimatske zaštite. U Münchenu se realizira stambena zgrada sa 186 stanova i poslovnim sadržajima.

U Nürnbergu se gradi kompleks s tri zgrade, 76 stanova za najam, dječjim vrtićem, poslovnim prostorima i podzemnom garažom. Projekti se šire i na Jenu, dok u švicarskom Payerneu nastaje osam Minergie certificiranih zgrada s ukupno 107 stanova. projekt švicarske Implenije | Foto: Implenia

Kompleksni infrastrukturni i javni projekti

Osim stanogradnje, Implenia sudjeluje i u zahtjevnim infrastrukturnim projektima. U Siegburgu gradi nove objekte unutar zatvorskog kompleksa, uz integrirani pristup projektiranju i izvedbi te razvoj naprednih sigurnosnih rješenja.

Na Sveučilištu primijenjenih znanosti u Flensburgu izvodi proširene roh-bau radove za drveni uredski objekt, čime potvrđuje svoju stručnost u segmentu obrazovne infrastrukture i održive gradnje. projekt švicarske Implenije | Foto: Implenia

Razvoj urbanih zona i visokotehnološki projekti

U švicarskom njemačkom govornom području kompanija sudjeluje u transformaciji bivših industrijskih zona u moderne urbane cjeline. Istodobno je angažirana na kompleksnim projektima u farmaceutskoj industriji, gdje su standardi kvalitete i preciznosti iznimno visoki.

Knjiga narudžbi dodatno je ojačana nizom projektantskih mandata i projekata fasadne tehnologije. Sve to potvrđuje stabilan rast kompanije i njezinu snažnu tržišnu poziciju. Novi ugovori jasno pokazuju stratešku usmjerenost Implenie prema održivoj, tehnološki naprednoj i dugoročno vrijednoj gradnji, kao i njezinu važnu ulogu u oblikovanju prostora za život i rad budućih generacija.