Nadbiskupiji u Slavoniji preko 16 milijuna eura vrijednih zemljišta: Zamjena za 2.500 izgubljenih hektara

Jedna nadbiskupija u Slavoniji ostala je bez 13.000 hektara zemlje, šuma i zgrada. Vlada RH upravo je donijela odluku o zamjenskim kvadratima.

Na 162. sjednici Vlade RH održanoj 23. travnja 2026. godine, na Prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva odlučeno je o dodjeli zamjenskih nekretnina Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Nadbiskupija dobiva zemljišta u zamjenu 'za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije'. Sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, 'crkvi' se dodjeljuje 337 katastarskih čestica ukupne vrijednosti 16,37 milijuna eura u zamjenu za izgubljene kvadrate.

U odnosu na zamjenske, vrijednost oduzetih nekretnina za koje 'povrat u naravi nije bio moguć' utvrđena u znatno većem iznosu od 25,55 milijuna eura. Procjenu i usporedbu vrijednosti šuma i šumskih zemljišta oduzetih nadbiskupiji, a koje nije bilo moguće vratiti izvršilo je društvo Hrvatske šume.

Ostali bez 13.000 hektara

Prema obrazloženju Odluke koju je netom donijela Vlada Republike Hrvatske, u postupku vođenom od 1997. godine utvrđeno je da je Nadbiskupiji oduzeta opsežna imovina. Radi se o 1.831 hektar poljoprivrednog zemljišta, 11.642 hektara šuma i šumskog zemljišta, kao i 65 hektara zgrada i građevinskog zemljišta.

U obrazloženju stoji da je oduzimanje provedeno nizom odluka i rješenja državnih i lokalnih tijela u razdoblju između 1946. i 1979. godine. Nadležni ured donio je ukupno 35 djelomičnih rješenja o pravu na povrat, pri čemu je za šume utvrđeno da se 9.400 hektara može vratiti u naravi, dok za preostalih 2.240 hektara to nije moguće, već je potrebna zamjena.

Đakovačko-osječka nadbiskupija je 2017. godine podnijela prijedlog Vladi Republike Hrvatske radi dodjele zamjenskih nekretnina kao naknade za imovinu oduzetu tijekom jugoslavenske komunističke vladavine, za koju je pravomoćno utvrđeno pravo na povrat, ali bez mogućnosti vraćanja u naravi. Uz prijedlog su dostavljena odgovarajuća rješenja nadležnih tijela te je predloženo sklapanje ugovora kojim bi se pravo na naknadu realiziralo, a Odluka o zamjenskim zemljištima sada je i donesena.

Dobili šume 'slabije kvalitete'

Procjenom je utvrđeno da vrijednost oduzetih šuma iznosi 25.550.667 eura, dok vrijednost zamjenskih nekretnina iznosi 16.371.429 eura, s čime se Nadbiskupija usuglasila. Predviđena je i dopuna zemljišnih knjiga za određene čestice.

Uvažena je i spremnost Nadbiskupije da prihvati šume slabije kvalitete, pod uvjetom njihove prostorne povezanosti s već vraćenim površinama radi učinkovitijeg gospodarenja. Provedena je detaljna identifikacija svih nekretnina, uključujući ažuriranje katastarskih podataka i izradu stručnih izvješća, što je bio preduvjet za procjenu vrijednosti.

Zaključno, obrazloženje ističe da će Republika Hrvatska prijenosom zamjenskih nekretnina ispuniti međunarodnu obvezu povrata imovine Katoličkoj Crkvi. Nadbiskupija planira gospodarske koristi usmjeriti u razvoj katoličkog školstva, a provedbom odluke neće nastati dodatne financijske obveze države, stoji u obrazloženju.