Zabavne plutajuće sprave stižu u netaknutu dalmatinsku uvalu: Neće biti rizika za prirodu

Da novi aquapark u Šibensko-kninskoj neće predstavljati rizik za prirodni okoliš, netom je potvrdilo Ministarstvo. Bilo je rizika, ali su odbačeni.

Za projekt izrade novog privezišta i aquaparka u uvali Lovišća, u Šibensko-kninskoj županiji, u studenom 2025. godine objavljen je Elaborat zaštite okoliša. Ovaj elaborat, bio je nužan da bi se pokazalo hoće li se i kako izgradnja privezišta i aquaparka odraziti na okoliš.

Dva gata i vodeni park na 25.000 kvadrata

Na odabranoj lokaciji u dosad 'netaknutoj' uvali planiraju se privezište i postavljanje aquaparka u uvali Lovišća, u naselju Jezera na području Općine Tisno. S jedne strane, zahvat uključuje dva plutajuća gata duljine po 135 metara, izvedena od pontona dimenzija 2,4 sa 15 metara. Gatovi će biti valobranskog tipa i služit će za privez brodova posjetitelja, s ukupno oko 45 vezova. Pontoni će biti povezani s postojećim molom i sidreni pomoću 140 blokova dimenzija 2x2 metra.

S druge strane, planira se postavljanje plutajućeg aquaparka dimenzija 39x23 metra, kapaciteta 90 do 140 korisnika, sidrenog s 32 betonska bloka dimenzija 1 sa1 metar. Ukupna površina zahvata iznosi oko 25.300 četvorna metra, od čega pontoni zauzimaju najveći dio, a aquapark je planiran na 1.300 četvorna metra.

Zahvat je predviđen u akvatoriju dubine od 3,3 do 8,3 metra bez potrebe za produbljivanjem dna. Nisu predviđene instalacije koje bi bile potrebne za provođenje vode, struje ili za potrebu odvodnje, kao niti ispuštanje tvari ili značajni izvori buke. Namjena zahvata je turistička, unutar zone predviđene za privezišta i kupališta. Ministarstvo je svejedno trebalo utvrditi mogućnost utjecaja zahvata na okoliš. Uvala u mjestu | foto: Projektna dokumentacija (MZOZT) Plan postavljanja sprava | foto: Projektna dokumentacija (MZOZT)

U zoni turističke namjene

U Rješenju donesenom 20. ožujka 2026. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije utvrdilo je da za planirani zahvat postupak procjene utjecaja na okoliš nije potrebno provesti. Ne treba ni glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Postupak je proveden temeljem zahtjeva nositelja zahvata podnesenog 12. kolovoza 2025. godine, uz priložen Elaborat zaštite okoliša. Ministarstvo je tijekom postupka zatražilo mišljenja nadležnih tijela, a informacija o zahtjevu objavljena je javnosti u studenome 2025. godine.

Kako stoji u rješenju, zahvat se nalazi izvan zaštićenih područja i područja ekološke mreže te je planiran u zoni turističke namjene. Prihvatljivost zahvata temelji se na procjeni da nema ispuštanja tvari, značajne buke niti potrebe za zahvatima na morskom dnu. Razmatrani rizici uključivali su utjecaj na more i ekosustav te moguće onečišćenje, no zaključeno je da su utjecaji zanemarivi zbog načina izvedbe i lokacije zahvata.

No, Rješenjem je također propisano da ono prestaje važiti ako se u roku od dvije godine ne zatraži lokacijska dozvola, uz mogućnost jednokratnog produljenja za dodatne dvije godine ako se uvjeti ne promijene. Isto vrijedi i kod drugih ovakvih rješenja.