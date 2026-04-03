Još jedna važna obilaznica: Skoro 9 kilometara prometnice u šumskom području, neće biti lako

Obilaznica bi se spojila s drugom, postojećom i presijecala aktualne pravce. Projekt stoga uključuje i nove spojne ceste, a važna tema je okoliš.

U travnju 2025. objavljena je Studija o utjecaju na okoliš nove istočne obilaznice Kutine. Riječ je o prometnici duljine od oko 8,735 kilometara na području tog grada. Kao kod svake obilaznice, i u ovom slučaju zahvat se planira u svrhu izmještanja tranzitnog prometa iz središta grada, a Kutinu trenutno najviše opterećuje 'teret' iz smjera Garešnice, Daruvara i Virovitice, koji skreće u centar. To uzrokuje prometne gužve, povećanu buku, onečišćenje zraka i smanjenu sigurnost, te ograničava razvoj urbanih sadržaja.

Povezivanje s južnom obilaznicom

Planirana istočna obilaznica zamišljena je povezana s južnom obilaznicom u jedinstvenu prometnu cjelinu, čime će se tranzitni promet preusmjeriti izvan grada. Time se očekuje rasterećenje postojećih prometnica, povećanje sigurnosti i poboljšanje kvalitete života stanovnika.

Trasa obilaznice proteže se smjerom jug-sjever, od županijske ceste ŽC3124 između Kutine i Ilove do spoja na državnu cestu DC45 između Brinjana i Šartovca. Cijelom duljinom gradila bi se nova prometnica koja bi presijecala postojeće lokalne i nekategorizirane ceste, ali će svi prekinuti pravci biti nadomješteni spojnim cestama.

U izgradnji su predviđena i tri kružna raskrižja, pri čemu trasa prelazi i vodotok Batinski jarak te brdovita područja poput Husainca i Strmog Brijega. Projektirana je za brzinu od 80 kilometara na sat, uz kolnik širine 7,10 metara, a kako je zacrtama na trasi prirodnih područja, trebalo je prosuditi može li njena izgradnja predstavljati rizik za okoliš. U planu su i nove spojne ceste | foto: SUO

Ograničeni zahvati u šumskom području

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u ožujku 2026. ocijenilo je zahvat prihvatljivim, ali su propisali i nužnu primjenu mjera zaštite okoliša i praćenje stanja. Kako stoji u Rješenju Ministarstva, za zahvat treba izraditi Elaborat koji će opisati koje mjere zaštite treba uključiti u glavni projekt te kako sukladno organizirati gradilište.

Traži se i osiguranje privremene regulacije prometa i zamjenskih puteva za sve prekinute komunikacije, zaštita voda kroz izgradnju propusta te kontrolirano odvodnjavanje oborinskih voda. Uz to, ograničit će se zahvati u šumskim područjima uz što se traži obnova šumskog reda i suradnja s nadležnim službama. Prilikom gradnje, morat će se očuvati bioraznolikost kroz izgradnju prolaza za životinje i zadržavanje planiranih vijadukata

Iz obrazloženja Ministarstva s druge strane proizlazi da je projekt usklađen s prostornim planovima i prihvatljiv za ekološku mrežu. Tijekom postupka Studija je više puta dopunjavana, a nakon javne rasprave uvažene su primjedbe o utjecaju na stanovništvo, uključujući dodatne mjere zaštite od buke i uklanjanje pojedinih objekata radi sigurnosti i preglednosti trase, stoji u Rješenju Ministarstva.