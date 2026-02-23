Bageri ponovno na Braču: U tijeku nova runda rušenja bespravnih objekata

Na Braču su se ponovno pojavili bageri koji uklanjaju bespravne objekte, što je izazvalo veliku pažnju lokalne zajednice. Akcija obuhvaća kuće, vikendice i druge građevine podignute bez dozvola, osobito uz obalu i u zaštićenim zonama. Među prvim srušenim objektima bio je bazen u Pod staro, izgrađen bez ikakve dokumentacije, a očekuje se nastavak rušenja na više lokacija, uključujući uvalu Duboku kod Milne. Ova operacija dio je sustavne državne strategije suzbijanja ilegalne gradnje na jadranskim otocima.

U jeku pojačanih državnih mjera protiv bespravne gradnje, Brač se ponovno našao na udaru građevinske inspekcije. Bageri Državnog inspektorata započeli su novu fazu uklanjanja ilegalnih objekata na otoku, čime je nastavljen višegodišnji obračun s nelegalnom gradnjom duž Jadrana.

Riječ je o dijelu šire nacionalne akcije usmjerene na objekte podignute bez građevinske dozvole, osobito uz obalu i izvan građevinskih zona. Posebno je odjeknula vijest o rušenju objekata tik uz more, što je izazvalo interes javnosti i lokalne zajednice.

Prvi objekti već srušeni

Prema pisanju portala dalmacijadanas.hr bageri su na Brač stigli tijekom prošlog vikenda, a među prvim uklonjenim građevinama bio je ilegalni bazen na predjelu Pod staro između Sutivana i Miraca. Navodi se da je objekt bio u vlasništvu stranog investitora i izgrađen bez potrebnih dozvola, zbog čega je završio pod udarom inspekcije.

Dodatno, ističe se kako akcija neće stati na jednoj lokaciji, već se najavljuje nastavak rušenja na južnoj strani otoka. Posebno se spominje uvala Duboka kod Milne, gdje se nalazi veći broj spornih objekata koji bi također mogli biti uklonjeni.

Iz Državnog inspektorata zasad ne otkrivaju točan broj planiranih rušenja ni dinamiku radova. Unatoč tome, lokalni izvještaji sugeriraju da je riječ o sustavnoj operaciji, a ne o izoliranom slučaju.

Dio velikog plana

Tijekom prethodnih godina, Brač je bio jedna od žarišnih točaka u akcijama Državnog inspektorata protiv bespravne gradnje. Još 2022. i 2023. provodile su se intervencije na postojećim objektima izvan građevinskih zona. Rušile su se manje kuća i vikendica koje nisu imale nikakvu građevinsku dozvolu, često u područjima s turističkom namjenom ili u zaštićenim obalnim zonama.

U nekim slučajevima investitori su bili obavezani samostalno ukloniti objekte, dok su se kod drugih primjenjivale prisilne mjere inspektorata. Aktivnosti su tada bile dio šire kampanje protiv ilegalne gradnje na jadranskim otocima, s naglaskom na vraćanje zemljišta u prvobitno stanje i sprječavanje novih bespravnih zahvata.

Oštre nove mjere

Aktualna rušenja na Braču uklapaju se u širu državnu strategiju pooštravanja borbe protiv bespravne gradnje. Naime, Vlada je sredinom siječnja usvojila izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koje su upućene u daljnju saborsku proceduru.

Izmjenama zakona moći će se legalizirati zgrade izgrađene do 21. lipnja 2011. godine, ali trajno. Što znači da se svi objekti koji su izgrađeni bez potrebnih dozvola za gradnju nakon tog datuma neće moći legalizirati.

No, to nije sve. One koji se bez obzira na nove, strože pravne okvire, odluče okušati sreću s bespravnom gradnju čeka digitalni nadzor i visoke novčane kazne.