Niski start za brzu cestu koja će približiti Sarajevo i Beograd, veliki tunel bit će najteži zahvat

Srbija je započela pripreme za izgradnju brze ceste koja će povezati Požegu i Užice, a projekt uključuje i izgradnju tunela ispod Kadinjače, jedne od zahtjevnijih dionica trase, najavio je to predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić. Ova prometnica dio je šire strategije unapređenja prometne infrastrukture i jačanja regionalne povezanosti zapadnog Balkana.

Nova cesta trebala bi znatno skratiti vrijeme putovanja između zapadne Srbije i granice s Bosnom i Hercegovinom. Time se otvara prostor za učinkovitije povezivanje Sarajeva i Beograda kroz modernu cestovnu mrežu. Projekt se uklapa u dugoročnu viziju razvoja dvaju ključnih koridora koji će povezivati ove gradove. Osim prometne funkcije, očekuje se i snažan gospodarski učinak na regije kroz koje cesta prolazi.

Nova prometna osovina prema

Planirana brza cesta predstavlja nastavak razvoja zapadne prometne osi koja se nadovezuje na već izgrađene dionice autoceste Miloš Veliki. Požega bi tako postala važno prometno čvorište iz kojeg će se promet granati prema Užicu, ali i dalje prema granici s Bosnom i Hercegovinom, odnosno prema Sarajevu.

Nova prometnica trebala bi rasteretiti postojeće magistralne ceste koje su često opterećene prometom i prolaze kroz zahtjevan planinski teren. Brža povezanost zapadne Srbije s ostatkom zemlje i regije mogla bi potaknuti nova ulaganja i razvoj lokalnih zajednica.

Prema jvano dostupnim informacijama, projekat obuhvaća povezivanje više naselja i važnih točaka u ovom dijelu Srbije, uključujući Požegu, Užice, Gorjane, Zlakusu i Sevojno. Istovremeno, planirano je i povezivanje preko tunela ispod Kadinjače prema Bajinoj Bašti, ali i dalje prema Kremnima, Tari, Kotromanu i graničnom prijelazu ka Višegradu, čime bi se značajno unaprijedila regionalna prometna mreža.

Tunel ispod Kadinjače

Jedan od ključnih elemenata trase bit će tunel ispod Kadinjača, koji predstavlja tehnički najzahtjevniji dio projekta. Riječ je o dionici koja zahtijeva složene inženjerske zahvate zbog konfiguracije terena i potrebe očuvanja okoliša i memorijalnog područja. Upravo će taj tunel omogućiti izravniju i sigurniju vezu između Požege i Užica, izbjegavajući postojeće prometno rizične dionice.

Prema javno dostupnim informacijama, planiranje uključuje primjenu suvremenih građevinskih standarda kako bi se osigurala dugoročna stabilnost i sigurnost prometnice. Stoga se očekuje da će izgradnja ove dionice zahtijevati značajna ulaganja, ali s višestrukim povratom kroz gospodarski razvoj i povećanu mobilnost stanovništva.