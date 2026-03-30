Razbija se kamen u hercegovačkom kršu: Milijunska brza cesta i novi most preko Neretve do granice s RH

Brza cesta koja će spojiti Hercegovinu s Hrvatskom ukupne je duljine oko 60,7 kilometara, a vizura prve dionice već je vidljiva iz zraka.

Radovi na brzoj cesti Mostar – Široki Brijeg – Grude – granica Republike Hrvatske ušli su u aktivnu fazu čime je jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Hercegovini konačno prešao s papira u stvarnost. Razbija se kamen u hercegovačkom kršu, a iz zraka već se vidi početna trasa prometnice o kojoj se desetljećima samo sanjalo.

Investitor projekta su JP Autoceste Federacije BiH, dok radove izvodi konzorcij domaćih građevinskih tvrtki Hering Široki Brijeg i KTM Brina Posušje, što je potvrđeno nakon potpisivanja ugovora vrijednog više od 50 milijuna eura.

Trasa započinje na čvorištu Mostar sjever na Koridoru Vc, prelazi rijeku Neretvu mostom, zatim magistralnu cestu M17 i željezničku prugu, čime se jasno pokazuje njezina funkcija integracije u postojeći prometni sustav. Cesta je projektirana kao moderna brza prometnica s visokim sigurnosnim standardima, prilagođena zahtjevnom terenu Hercegovine, uz naglasak na protočnost i sigurnost prometa. gradilište brze ceste | foto: screen shot you tube

Aktivno gradilište i izvođači radova

Na terenu su trenutno vidljivi intenzivni radovi na prvim dionicama, posebno na području između Širokog Brijega i Gruda, gdje se probija trasa kroz zahtjevan krški teren. Izvođač radova, konzorcij Hering – KTM Brina, već je angažirao tešku mehanizaciju za zemljane radove, iskope i pripremu trase, što uključuje uklanjanje stijenskih masa i formiranje nasipa.

Prema navodima iz JP Autocesta FBiH, trenutno se radi na sekciji Podledinac – Grude Istok, duljine 6,36 kilometara. Ta dionica uključuje dvije petlje s naplatnim mjestima i spojnim cestama, dva natputnjaka, jedan potputnjak te vijadukt Krštelica, što potvrđuje da se radi o infrastrukturno vrlo zahtjevnom zahvatu.

Radovi su započeli upravo na tim tehnički kompleksnim dijelovima trase, što je česta praksa kod velikih prometnih projekata kako bi se najzahtjevniji objekti izveli u ranoj fazi. Istodobno, na drugim poddionicama provode se pripremni radovi i rješavanje preostalih administrativnih procedura. Prema planovima investitora, gradnja će se širiti i na ostale segmente trase kako se budu zatvarali imovinsko-pravni i projektni uvjeti. gradilište brze ceste | foto: screen shot you tube

Tehničke specifikacije i trasa

Projekt brze ceste Mostar Sjever – Široki Brijeg – granica Republike Hrvatske ukupne je duljine oko 60,7 kilometara i podijeljen je na dvije osnovne dionice: Mostar Sjever – Polog u duljini od 20,3 kilometra te Polog – granica RH u duljini od 40,4 kilometra. Trasa je dodatno razrađena kroz više poddionica, među kojima se ističu Polog – Polugrno (15,8 km) i Polugrno – granica RH (24,6 km), koje obuhvaćaju najzahtjevnije građevinske zahvate.

Na planiranoj trasi predviđen je čitav niz infrastrukturnih objekata, uključujući deset podvožnjaka, više mostova i nadvožnjaka, kao i veći broj vijadukata duljine od nekoliko desetaka do gotovo 200 metara. Projekt uključuje i izgradnju čvorišta poput Podledinca i Polugrna, koja će omogućiti kvalitetno povezivanje lokalne i regionalne prometne mreže. Posebno je značajno i planirano odmorište Gradina koje će biti izvedeno kao dvostrano odmorište s pratećim sadržajima. gradilište brze ceste | foto: screen shot you tube

Značaj projekta i daljnji razvoj

Izgradnja ove brze ceste predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih zahvata u zapadnoj Hercegovini i ima višestruki značaj za prometni i gospodarski razvoj regije. Povezivanjem Mostara, Širokog Brijega i Gruda s granicom Republike Hrvatske stvara se brza i učinkovita prometna veza prema europskoj mreži, što je posebno važno za teretni promet i izvozno orijentirano gospodarstvo. Očekuje se da će nova prometnica značajno rasteretiti postojeće magistralne ceste, smanjiti vrijeme putovanja te povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

Uz prometni aspekt, projekt otvara prostor za razvoj industrijskih zona, logističkih centara i turizma, osobito u područjima uz samu trasu. Bolja povezanost potaknut će investicije i olakšati prekograničnu suradnju s Republikom Hrvatskom, čime ova cesta dobiva i širi regionalni značaj. Dugoročno gledano, riječ je o projektu koji bi mogao promijeniti prometnu i gospodarsku sliku zapadne Hercegovine, pretvarajući je u važan prometni koridor između unutrašnjosti Bosne i Hercegovine i jadranske obale.