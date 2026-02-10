Saniraju se derutni platoi: Nakon onog u Travnom, na redu još 2 južno i jedan sjeverno od Save

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
26.02.2026
10. veljača 2026.
Nakon obnove mega platoa u Dugavama, nastavlja se uređivanje platoa u Novom Zagrebu, ali i sjeverno od Save. Platoi su osobitost zgrada iz 1970-ih i 1980-ih godina, a prije svega su osmišljeni zbog praktičnosti. Ispod njih se često nalaze prostrana parkirališta, a na njima bi se prema izvornoj zamisli trebao odvijati društveni život. No, teško je reći je li ijedan uspješno izdržao test vremena, budući da Grad Zagreb sprema obnovu svih 30 u naseljima diljem grada, a zna se koji su idući na redu.
Grad Zagreb obnavlja svoje platoe. Još u prosincu 2023. godine Gradska skupština donijela je Odluku o financiranju njihova održavanja, iako isprve nije bilo jasno kome pripadaju i jesu li odgovornost suvlasnika ili su javna površina. Na kraju odgovornost prihvaća Grad koji je sukladno svojoj Odluci imenovao povjerenstvo koje se bavi analizom platoa i bodovanjem, prema unaprijed određenim kriterijima, kako bi se znalo kojim će se redom obnavljati. Tako je od ukupno 30 platoa u gradu odlučeno da će prvi u obnovu onaj u Ulici svetog Mateja u Dugavama, a koja je završena u lipnju 2025..
Potom su najavljene još dvije obnove – platoa u Ulici Božidara Magovca 147-167, uz zgradu naširoko poznatu kao ‘Kineski zid’, u naselju Travno, te platoa u Miramarskoj. I jedan i drugi obnavljat će poznata građevinska tvrtka Mar, u prvom slučaju za 750 tisuća eura, a u drugom za 557 tisuća eura. Najnovija najava obnove tiče se platoa u Freudovoj ulici. Kako je riječ o platou prilično velike površine, ne čudi da bi obnova mogla doseći vrijednost od 1,5 milijuna eura.
Kako je to opisano u sustavu javne nabave, spremaju se radovi redovnog održavanja armirano-betonskog platoa, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Troškovnik detaljnije opisuje planirane zahvate – a kako je u njima navedeno, temeljem provedenih istražnih radova, na armirano-betonskoj konstrukciji platoa su utvrđena oštećenja zbog kojih se unaprijed ne može sa stopostotnom preciznošću procijeniti količine sanacijskih radova. Točne količine, navode, utvrdit će se nakon otvaranja konstrukcije.
U svakom slučaju, popravcima će prethoditi ispitivanja radi utvrđivanja sastava i potrebnih svojstava sanacijskih betona i polimer-cementnih mortova koje će se koristiti na konstrukciji platoa. Radovi će započeti strojnim uklanjanjem asfalta, opločenja i hidroizolacije s gornje površine ploče te okolnih pješačkih površina. Da bi se konstrukciji vratila prvobitna svojstva, predviđa se uklanjanje slojeva debljine 5 centimetara, uz rezanje u pravokutne ploče, njihov utovar i odvoz na deponij. K tome će se rezati do razine padnog betona, a obračun se vrši po kvadratnom metru uklonjenih slojeva.
Nadalje, ugrađivat će se novi lijevano-željezni slivnici, koji će se vodonepropusno priključiti na sustav oborinske odvodnje, a ugradit će se polimer-cementnim mortom klase R4. Uz to će se izvesti i nova hidroizolacija od zavarene ljepenke debljine jednog centimetra, uz posebnu obradu slivnika i dilatacija. Uslijedit će ugradnja armiranog estriha, s ugrađenom pumpom i zbijenog laganim vibratorima.
Sanacija nosivih elemenata obuhvatit će hidrodemoliranje oštećenog betona na podvlakama i stupovima, njihovu sanaciju torkret postupkom te hidrodinamičko čišćenje armature. Na donjoj strani ploče uklanjat se oštećeni beton na dijelu površine, podgled reprofilirati unaprijed određenom kvalitetom morta, a uz donju i gornju plohu platoa, radit će se i na ostalim konstrukcijskim elementima. Posao od milijun i pol trebao bi potrajati osam mjeseci, piše u predmetu nabave u Elektroničkom oglasniku (EOJN). Sve o stanju platoa u Zagrebu pročitajte u našoj reportaži ovdje.
