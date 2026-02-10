Saniraju se derutni platoi: Nakon onog u Travnom, na redu još 2 južno i jedan sjeverno od Save

Koliko su simbol pojedinih zagrebačkih naselja, platoi uz zgrade iz 1970-ih i 1980-ih ujedno su i znak prolaska vremena. Iako su ove armiranobetonske konstrukcije zamišljene kao praktični građevinski dodatak – zamjena garaža s važnom društvenom funkcijom, i nisu najbolje preživjeli tekst vremena. Danas su većinski dotrajali zbog nakupljanja vode, pritiska vozila, ili jednostavno zbog višegodišnje izloženosti atmosferilijama. Budući da su su neodvojivi elementi zgrada s kojima su građeni, Grad Zagreb je u 2023. donio odluku o njihovoj cjelovitoj obnovi koja obuhvaća svih 30 platoa. Svake godine, trebao bi se obnavljati po jedan ili dva, ovisno o tome koliko treba izdvojiti iz gradskog proračuna, a nakon prve obnove, kreću radovi na još tri.

Nakon obnove mega platoa u Dugavama, nastavlja se uređivanje platoa u Novom Zagrebu, ali i sjeverno od Save. Platoi su osobitost zgrada iz 1970-ih i 1980-ih godina, a prije svega su osmišljeni zbog praktičnosti. Ispod njih se često nalaze prostrana parkirališta, a na njima bi se prema izvornoj zamisli trebao odvijati društveni život. No, teško je reći je li ijedan uspješno izdržao test vremena, budući da Grad Zagreb sprema obnovu svih 30 u naseljima diljem grada, a zna se koji su idući na redu.

Ukupno ih je 30

Grad Zagreb obnavlja svoje platoe. Još u prosincu 2023. godine Gradska skupština donijela je Odluku o financiranju njihova održavanja, iako isprve nije bilo jasno kome pripadaju i jesu li odgovornost suvlasnika ili su javna površina. Na kraju odgovornost prihvaća Grad koji je sukladno svojoj Odluci imenovao povjerenstvo koje se bavi analizom platoa i bodovanjem, prema unaprijed određenim kriterijima, kako bi se znalo kojim će se redom obnavljati. Tako je od ukupno 30 platoa u gradu odlučeno da će prvi u obnovu onaj u Ulici svetog Mateja u Dugavama, a koja je završena u lipnju 2025..

Potom su najavljene još dvije obnove – platoa u Ulici Božidara Magovca 147-167, uz zgradu naširoko poznatu kao ‘Kineski zid’, u naselju Travno, te platoa u Miramarskoj. I jedan i drugi obnavljat će poznata građevinska tvrtka Mar, u prvom slučaju za 750 tisuća eura, a u drugom za 557 tisuća eura. Najnovija najava obnove tiče se platoa u Freudovoj ulici. Kako je riječ o platou prilično velike površine, ne čudi da bi obnova mogla doseći vrijednost od 1,5 milijuna eura.

Kako je to opisano u sustavu javne nabave, spremaju se radovi redovnog održavanja armirano-betonskog platoa, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Troškovnik detaljnije opisuje planirane zahvate – a kako je u njima navedeno, temeljem provedenih istražnih radova, na armirano-betonskoj konstrukciji platoa su utvrđena oštećenja zbog kojih se unaprijed ne može sa stopostotnom preciznošću procijeniti količine sanacijskih radova. Točne količine, navode, utvrdit će se nakon otvaranja konstrukcije.

Radovi na svim elementima

U svakom slučaju, popravcima će prethoditi ispitivanja radi utvrđivanja sastava i potrebnih svojstava sanacijskih betona i polimer-cementnih mortova koje će se koristiti na konstrukciji platoa. Radovi će započeti strojnim uklanjanjem asfalta, opločenja i hidroizolacije s gornje površine ploče te okolnih pješačkih površina. Da bi se konstrukciji vratila prvobitna svojstva, predviđa se uklanjanje slojeva debljine 5 centimetara, uz rezanje u pravokutne ploče, njihov utovar i odvoz na deponij. K tome će se rezati do razine padnog betona, a obračun se vrši po kvadratnom metru uklonjenih slojeva.

Nadalje, ugrađivat će se novi lijevano-željezni slivnici, koji će se vodonepropusno priključiti na sustav oborinske odvodnje, a ugradit će se polimer-cementnim mortom klase R4. Uz to će se izvesti i nova hidroizolacija od zavarene ljepenke debljine jednog centimetra, uz posebnu obradu slivnika i dilatacija. Uslijedit će ugradnja armiranog estriha, s ugrađenom pumpom i zbijenog laganim vibratorima.

Sanacija nosivih elemenata obuhvatit će hidrodemoliranje oštećenog betona na podvlakama i stupovima, njihovu sanaciju torkret postupkom te hidrodinamičko čišćenje armature. Na donjoj strani ploče uklanjat se oštećeni beton na dijelu površine, podgled reprofilirati unaprijed određenom kvalitetom morta, a uz donju i gornju plohu platoa, radit će se i na ostalim konstrukcijskim elementima. Posao od milijun i pol trebao bi potrajati osam mjeseci, piše u predmetu nabave u Elektroničkom oglasniku (EOJN). Sve o stanju platoa u Zagrebu pročitajte u našoj reportaži ovdje.