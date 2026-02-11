Čak 900 kvadrata i 200 godina povijesti ide u rekonstrukciju, Legendarna palača u srcu Zagreba došla je na red

Palača Dverce, povijesni simbol Zagreba na Trgu Katarine Zrinske, kreće u temeljitu obnovu vrijednu 1,5 milijuna eura. Kao zaštićeno kulturno dobro i gradska rezidencija, zgrada zahtijeva opsežne zahvate na pročelju, krovu i stolariji, uz zadržavanje izvornih arhitektonskih elemenata. Obnova uključuje uklanjanje dotrajale žbuke, restauraciju kamenih i drvenih dijelova, te rekonstrukciju ukrasa i zamjenu krovišta, sve prema strogim konzervatorskim uvjetima.

U srcu Zagreba, na Trgu Katarine Zrinske, smjestila se palača Dverce, jedan od dragulja zagrebačke povijesne baštine. Od 18. stoljeća ponosno nadzire Gornji grad, no zub vremena ostavio je tragove na njenom pročelju, stolariji i krovu. Upravo zato sada kreće velika sanacija, koju će za 1,5 milijuna eura obaviti kompanija Euro Lim Matija.

Palača je upisana u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-626, kao nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Nalazi se i unutar granica Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba (reg. br. Z-1525), pa se na nju primjenjuju svi zakoni i odredbe o zaštiti kulturne baštine. Nekoć se čak razmatralo da postane novi ured predsjednika Republike Hrvatske, no ta ideja nije zaživjela, a Pantovčak je ostao glavno sjedište.

Od barokne palače do gradske rezidencije

Dverce, poznata i kao palača Buratti, u vlasništvu je Grada Zagreba i koristi se za svečane prijeme te protokolarne događaje Gradske skupštine i gradonačelnika. Zgrada se oslanja na gradski bedem, čiji se ostaci i danas mogu vidjeti u podrumskim prostorima. Današnji izgled duguje adaptacijama iz 19. stoljeća koje je vodio arhitekt Kuno Waidmann.

Građevina je trokrilna, u tlocrtu oblikovana kao slovo ‘U’, a izvorno je nastala nadogradnjom barokne zgrade sagrađene na bedemu oko sredine 18. stoljeća. Godine 1912., kontesa Klotilda Buratti, kći Ambroza baruna Vranyczanyja-Dobrinovića, oporučno ju je ostavila Gradu Zagrebu – upravo za reprezentativne svrhe.

Značajna obnova provedena je od 1981. do 1985. godine. Tom prilikom pažljivo su očuvani svi vanjski gabariti i neorenesansni detalji pročelja iz 19. stoljeća. Dodatno je dograđen novi stubišni prostor, čime je formiran reprezentativni ulaz i svečano stubište. Istočno krilo potpuno je rekonstruirano zbog statičkih problema, dok su ostali dijelovi zadržali autentičnu strukturu. Kaljeve peći ostale su sačuvane, a ugrađen je novi sustav grijanja.

Postojeće stanje

Grad Zagreb je vlasnik i jedini korisnik zgrade na adresi Trg Katarine Zrinske 6. Objekt zauzima površinu od 861 kvadrata, od čega se 676 kvadrata odnosi na kuću, a ostatak na dvorište. Palača se istočnim krilom naslanja na zgradu gimnazije, dok južnim dijelom leži na ostatcima gradskog bedema. Zapadno krilo izlazi na ulicu Dverce, a sjeverno pročelje, ono najvidljivije s trga, zatvoreno je portalom s obiteljskim grbom.

Pročelja palače su u različitim stanjima očuvanosti. Sjeverno pročelje najviše je stradalo – žbuka je mjestimično potpuno otpala, a na kamenim dijelovima vidljiva su oštećenja. Potres je dodatno narušio stabilnost, posebno na vrhu ugaonog pilastra. Pročelja su bogato ukrašena rustikom, pilastrima, vijencima, profiliranim okvirima i ornamentima. Posebnu pažnju privlače prozori na prvom katu, koji su znatno veći i raskošnije oblikovani od prizemnih.

Portal na sjevernoj strani impozantno je izveden – s dvokrilnim kolnim vratima i simetrično postavljenim pješačkim ulazima. Centralni dio ukrašen je obiteljskim grbom, floralnim elementima i rustikom.

Ostala pročelja također variraju u izgledu, od rustikalnih elemenata ugrađenog bedema, preko dekorativne žbuke koja imitira kamenu gradnju, do drvenih ganjaka i jednostavnijih servisnih dijelova. Južno i dvorišna pročelja zadržala su brojne izvorne detalje koji upotpunjuju bogatstvo arhitektonske cjeline.

Stolarija i krov

Stolarija je različite starosti i očuvanosti. Dio vanjskih prozorskih krila, osobito na sjevernom i istočnom pročelju, znatno je oštećen, dok su unutarnja krila uglavnom u dobrom stanju. Većina okova treba popravak, a prozorska krila zahtijevaju precizno namještanje.

Krov je prekriven biber crijepom, osim dijela iznad stubišta koji je limeni. Krovište je drvene konstrukcije, a limarija bakrena. Objekt ima i postojeći sustav gromobranske zaštite.

Planirana obnova

Predviđena obnova uključuje uklanjanje postojeće žbuke i izvođenje nove, oblikovane prema izvornim uzorcima. Prije radova izradit će se šablone profilacija, a dodatne konzervatorske sonde omogućit će detaljno istraživanje. Boja žbuke bit će usklađena s izvorima pronađenim konzervatorskim istraživanjem.

Kameni sokl i bedemi bit će restaurirani, oštećenja popravljena kamenom žbukom, a svi gipsani ukrasi obnovljeni i po potrebi rekonstruirani. Ukrasni elementi dodatno će se učvrstiti inox sidrima.

Stolarija će se temeljito pregledati, vanjska krila zamijeniti novima identične izvedbe, a oštećeni dijelovi zamijeniti novim drvom. Vrata će biti restaurirana, krovni prozori zamijenjeni, a krov u cijelosti prekriven novim biber crijepom i falcanim limom. Bakrena limarija i gromobran također će biti zamijenjeni. Kako bi se spriječila kapilarna vlaga, zidovi će se prije žbukanja injektirati.