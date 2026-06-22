Ovaj asimetrični stambenjak ima stan za svakoga, a tu su i zajedničke terase za vrtove i druženje

Na vrhu triju od sedam zgrada nalaze se otvorene krovne terase okružene rešetkastim konstrukcijama s ostakljenim zaštitnim ogradama.

MVRDV je u Eindhovenu dovršio kompleks od sedam zgrada s kosim zelenim krovovima i 237 stanova različitih tipologija. Skup stambenih blokova s nazubljenim krovovima prekrivenima travom čini Nieuw Bergen, stambeni kompleks koji je dovršio nizozemski arhitektonski studio MVRDV u Eindhovenu.

Sastavljen od sedam zgrada, ovaj projekt mješovitog stambenog karaktera sadrži 237 stanova, uključujući luksuzne penthousee, smještene u pet novih blokova i dvije obnovljene gradske zgrade iz 20. stoljeća.

Nieuw Bergen | foto: MVRDV / Ossip van Duivenbode

Kaskadni ustroj

MVRDV je projektirao blokove tako da se postupno povećavaju po visini kako bi djelovali manje nametljivo u odnosu na okolno niskoizgrađeno naselje, dok su njihovi zeleni krovovi nagnuti radi optimalnog iskorištavanja dnevnog svjetla.

- Projekt pokazuje kako pažljivo osmišljeno projektiranje može povećati gustoću izgradnje uz zadržavanje osjećaja otvorenosti, karaktera i urbanog identiteta. Sedam zgrada – nazvanih Indigo, Violet, Bleu, Rouge, Orange, Jaune i Vert – izražavaju postupan prijelaz u mjerilu koji omogućuje da se gusto izgrađeni novi kompleks skladno uklopi u nisku, povijesnu arhitekturu četvrti Bergen, stoji u priopćenju studija.

Crvena opeka

Na razini ulice obnovljene su postojeće zgrade od crvene opeke. Nova fasada, dodana kako bi povezala te dvije zgrade, ponovno stvara simetrično pročelje bloka koji se nekada nalazio na toj parceli.

Iza njih kompleks se uzdiže do šestokatne zgrade Orange, u kojoj se nalazi 48 stanova socijalnog stanovanja. Najviša među zgradama je 17-katna zgrada Indigo, prepoznatljiva po fasadi od bijelog kamena.

- Rezultat je niz nenametljivih, ali istodobno radikalnih zgrada s uzbudljivom siluetom koja podsjeća na planinski krajolik, rekao je Jacob van Rijs, suosnivač studija, Starr Charlesu za dezeen.com.

Nieuw Bergen | foto: MVRDV / Ossip van Duivenbode

Krovne terase

Na vrhu triju od sedam zgrada nalaze se otvorene krovne terase okružene rešetkastim konstrukcijama s ostakljenim zaštitnim ogradama. Ove terase služe i kao zajednički prostori na tornjevima Rouge i Bleu, pri čemu Bleu također uključuje staklenik za zajedničko vrtlarenje.

- Takve prilike za stanare da se okupljaju, organiziraju događanja i uzgajaju vrtove pomažu u jačanju društvene povezanosti među stanovnicima, kažu arhitekti.

Nieuw Bergen | foto: MVRDV / Ossip van Duivenbode

Kosa konstrukcija

Unutar tornjeva rasporedi penthouse stanova oblikovani su prema kosim krovovima te su osvijetljeni kroz njihove nagnute otvore. Na krovove su također postavljeni fotonaponski paneli kako bi se smanjile emisije nastale tijekom korištenja zgrada.