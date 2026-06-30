Dario je s nula iskustva renovirao cijelu kuću: 'Osjećaj je neopisiv, ni za što ga ne bih mijenjao'

Ženina želja bila je da imamo kuću u gradu. Sve sam učio sam, a moje znanje o građevini bilo je 'nula', kaže Dario Klepić, sad već ozbiljan stručnjak.

'Kad se male ruke slože, sve se može' nije moto kojim se vodio Dario Klepić kad je započeo renovaciju stare kuće u centru Osijeka. Od početka, gotovo sve je radio sam - od rušenja i izgradnje nove krovne konstrukcije, do 'manjih' radova kao što su žbukanje, gletanje i keramičarski radovi.

Nakon 'vatrenog krštenja' s rušenjem zidova i devastiranog objekta ispred svoje kuće, završni radovi praktički su bili mačji kašalj, a njegova posvećenost trogodišnjoj renovaciji nagrađena je na našem Bosch nagradnom natječaju.

Kuća je cijela 'oguljena' izvana i unutra | foto: Privatna arhiva

'Kuća je bila u raspadu'

Dok priča o uređenju kuće koje je u cijelosti njegovih ruku djelo, u Klepićevom glasu osjeti se ponos. Ponos na koji itekako ima pravo jer - u renovaciji vlastitog stambenog prostora, u adaptaciji stare kuće koju je uredio za obitelj, gotovo sve je radio sam - od teških rušenja i izgradnje krova na početku, do završnih radova. Sve skupa trajalo je duge tri godine.

Po struci električar, u tom razdoblju zanat za renovaciju 'skupljao' je kako i gdje je stigao, preko YouTube videa, od poznanika, prijatelja, a nešto su mu savjetovali i članovi obitelji. Naravno, bilo je tu i puno učenja iz vlastitih grešaka, a početak svega bila je - kupnja nekretnine.

Klepić je s trudnom suprugom krenuo u potragu novog doma, a kuća u gradu bila je kompromis između doma van grada što je sam predlagao i gradskog stana za koji je navijala supruga.

- Našao sam krasnu kuću u Višnjevcu (prigradskom naselju u sastavu grada Osijeka), ali supruga je htjela da budemo u centru. Dugo smo tražili, oko šest mjeseci. I ona pronađe kuću, bože sačuvaj. Kuća je baš bila u raspadu. Ali, u tom trenutku nismo imali boljeg izbora. Kako sve volim raditi sam, supruga mi je rekla, 'možeš ti to', a nakon premišljanja, u jednom trenutku smo se složili - hajdemo probati, priča nam Klepić što je prethodilo ovom životnom projektu, dok još nije mogao znati koliko posla je pred njim.

'Krenuo sam sam, cijene su bile katastrofa'

Dodaje, od malena mu je bilo zanimljivo gledati kako 'kod nas' ljudi rade na svojoj kući i oduvijek ga je to privlačilo. No, kad su ušli u kuću, njegovo znanje o građevini, kaže, bilo je 'nula'. Vrlo kratko na samom početku, Dario Klepić imao je pomoć što mu je bilo 'vjetar u leđa'.

- Na početku, jedan poznanik je došao s mora kako bi mi pomagao. No, ostao je samo tri tjedna. U tom razdoblju smo samo rušili. Cijela kuća bila je u zidovima. Kako smo radili, on mi je davao savjete, priča Klepić.

No, vrlo brzo ostao je sam te je morao naučiti kako nastaviti. Majstori mu nisu bili opcija, prije svega da bi sa suprugom uštedio na ionako skupim radovima.

'Nijedan ekser mi se nije savio'

U mirnim trenucima, bilo za vrijeme pauze na radni dan, bilo nakon radnog vremena, Klepić bi uranjao u 'sam svoj majstor' svijet na YouTubeu. Dok je on učio, supruga je već počela gledati kuhinje tako da nije bilo mjesta za predah. Kako je isprva bilo toliko toga za napraviti, Klepić dodaje da mu je bilo izazovno usmjeriti se na jedan posao i držati ga se, ali nije bilo druge.

- Nismo imali ništa. Ni odvod i dovod vode, ni podove, strop, a ni zidove. Sve nam je bilo problem jer sam htio sve novo, prisjeća se sugovornik.

No, nakon rušenja, kako kaže, brojnih zidova unutar kuće građene u tri navrata - u 1940-tima, 1960-tima te u 1980-tima - ipak je pod hitno trebalo riješiti krov kroz koji je ulazila kiša. Bio je to krov jedne kuće od dvije na parceli, one u kojoj je trebalo živjeti. Sve mu je bilo najgore, ali gradnja krova bilo je pravo vatreno krštenje, iako se na kraju dobro snašao.

- Sve je bilo najgore. Dvije kuće su bile spojene. Kod nevremena nam je curilo između tog spoja tako da sam krenuo od krova. Susjed koji je često pratio kroz prozor kako napreduju radovi, dao mi je dobar savjet za zakucavanje eksera u grede. Kad ga staviš na gredu, nema stajanja, rekao mi je. Odličan savjet, nijedan ekser mi se nije savio, priča Klepić.

Prvi puta spuštao stropove

Idući na redu bili su zidovi. Sa žbukanjem je pak nakon samostalnog rada opet imao pomoć, ovoga puta punčevu.

- Kad je dolazio u Hrvatsku pomagao bi kod žbukanja zidova. Stropove sam prvi puta sam spuštao, a kolega mi je dodavao alat i gips ploče, prisjeća se Klepić i ovog koraka.

Trebalo je i odlučiti što će biti s 'prednjom' kućom u kojoj se nije stanovalo. Prvo, Klepić i supruga razmišljali su ondje otvoriti proizvodno-trgovačku djelatnost, no kako je građevina bila u jako lošem stanju, ipak se rušilo. Tako je, govori, ova parcela jedina ostala sa stambenim objektom u 'stražnjem' dijelu dvorišta, dok je s prednje strane vrt u kojemu se danas uživa u obiteljskim aktivnostima, za razliku od drugih objekata u ulici. Kuća je izvana dobila novi izgled | foto: Privatna arhiva Kao i iznutra | foto: Privatna arhiva

Bilo je teških trenutaka

Iako se radilo i napredovalo, nije prošlo bez izazovnih trenutaka. U tom silnom učenju novih poslova s kojima se nikad nije susreo, Klepić je u jednom trenutku izgubio entuzijazam.

- U jednom sam trenutku stvarno htio odustati od svega. Dići ruke. Supruzi sam rekao da ćemo sve prodati i izgubiti novac, ali da jednostavno više ne mogu. Ali, onda, odspavaš, probudiš se i nastaviš. Naprosto mi je bio gušt, govori i ništa ne bi mijenjao.

Pločice su se lijepile dvaput

Bilo je, naravno, i situacija u kojima bi pogledao '100 videa i pročitao 100 foruma', a onda vidio da nešto nije dobro izvedeno. No, Klepić nije prelazio preko grešaka, već bi - sve radio ispočetka.

- Na primjer, u kupaoni sam polijepio pola pločica i nije mi dobro izgledalo. Sve sam 'porušio'. Bacio sam ne znam koliko kvadrata pločica, jer ljepilo nema šanse da skineš i onda sam krenuo ponovno. Iz drugog puta sam uspio. No, moram pohvaliti sve koji su mi dali savjete. Uvijek kažem - jedno je teorija, a drugo praksa, jer kad mi nešto pokažeš, drugačije si to predočim. Upravo najviše promašaja imao sam gledajući YouTube. Imaju teoriju, ali kao da je sve idealno, prisjeća se.

U slučaju keramičarskih radova, dogodilo mu se da nije naišao na videe u kojima se snimalo kako postupiti kada zid nije potpuno ravan. Zbog toga su mu pločice 'pobjegle', ali je na kraju pronašao rješenje. Sve staro išlo je 'van' | foto: Privatna arhiva Širenje prozorskog okna | foto: Privatna arhiva

Kako je prošireno prozorsko okno

A uz naučeno gletanje, žbukanje, postavljanje knaufa, profila, te ugrađivanja vrata, Klepić je u tri godine radova na svojoj kući naučio i kako proširiti prozorsko okno. To je nešto što ga je smetalo, jer je na suprotnoj strani kuće bio znatno veći prozor i nije se uklapalo.

- Bilo je 'šaka u oko'. Izbijen je prvi red vanjskih cigala, unutra je ubačen nadvoj, iznutra isto s unutarnjim redom cigle, a potom se postavlja još jedan nadvoj. Uz čekić i sjekač lagano sam izbio red cigle, a potom ugradio nadvoj od dva metra. Isto s vanjske i s unutarnje strane, nakon čega sam ugradio veliki prozor - isti kao i s druge strane prostorije, kaže Klepić.

Posao tu ne prestaje

Kako smo već spomenuli, prošle su tri duge godine kad je projekt (skoro) završen. Ipak je ostala još jedna soba. Dječja. To je Klepiću posljednji dio renovacije, prije nego nađe nove zahvate, a cijelo vrijeme sve što je naučio upražnjava kod prijatelja i poznanika. Ovaj hobi koji je otkrio postao mu je prava strast i ne misli stati, jer sličnog osjećaja nema.

- Supruga je primijetila koliko sam više opušten kad odradim fizički posao. Kaže, 'skroz si druga osoba'. Zanimljivo je gledati kako je nekada sagrađena kuća i znati da i danas ti radiš to isto, na drugačiji način. Nekada bih volio da sam sa strane pijuckao pivo i promatrao, ali to ne bi bio toliki gušt. Gušt je ovo, kad sam svaki dan dolazio kući mrtav umoran, nakon noćne smjene, ujutro poljubim ženu i sina, popijem s njima kavu i onda radim na svojoj kući do 10 navečer. I tako svaki dan, prisjeća se s ponosom u glasu Klepić.

Uistinu, nakon ovakvog projekta, na sebe dakako može biti ponosan. Njegov rad priskrbio mu je treće mjesto na našem Bosch nagradnom natječaju, i PRO Impact miješani set za udarne odvijače, bušilice i izvijače te Expert carbide technology multi material pc plus za koje smo sigurni da će mu poslužiti u nekom novom projektu. Ostale pobjednike iz kategorije 'gradnja i dogradnja' te iz preostale dvije kategorije pronađite ovdje .