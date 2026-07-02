Majstore su zvali samo za jedan posao: Supružnici bez iskustva sami napravili kupaonicu iz snova

Loreta i njezin suprug osam su mjeseci, nakon posla i vikendima, uređivali kupaonicu koju su zamislili kao malu kućnu spa zonu.

Za tango, ljubav, a čini se i za građevinske radove, potrebno je dvoje. Da je to doista tako, potvrđuje i primjer dobitnice prve nagrade u kategoriji završnih radova u građevini na našem Bosch nagradnom natječaju.

Loreta je sa suprugom, u sklopu kompletne adaptacije stana, preuredila svaku prostoriju. Ipak, kupaonicu izdvajaju kao projekt na koji su najponosniji, jer za njih ima najviše emocija, ali i tehničkih rješenja. Zahvaljujući inženjerskom pristupu i detaljnoj organizaciji, svoju su viziju uspješno pretvorili u stvarnost. Od prvog nacrta, preko instalacija, do završne montaže, gotovo sve su odradili sami - vlastitim rukama, znanjem i uz puno istraživanja na internetu.

Iza svakog detalja stoje sati rada nakon posla, vikendi provedeni u adaptaciji i zajednička upornost. Cilj je bio od prostorije napraviti malu spa zonu koja bježi od klasičnih kupaonica. Željeli su stvoriti minimalistički i moderan prostor koji odiše luksuzom, ali i maksimalnom funkcionalnošću.

- Pri odabiru opreme vodili smo se prvenstveno funkcionalnošću i lakim održavanjem, pazeći pritom da se svi elementi estetski uklapaju u zamišljeni stil. Odlučili smo se za tuš kadu s niskim profilom, staklo s nano premazom zbog lakšeg čišćenja, WC školjku s dodatnim keramičkim premazom bez ruba tzv. rimless zbog higijene, te namještaj koji se svojim dizajnom savršeno uklapa u našu viziju minimalističke kupaonice. Kako bismo postigli željeni balans, tekstura kamena na panelima dala je prostoru karakter i luksuzan izgled, dok je drveni dekor ormarića, uz pažljivo odabranu toplu rasvjetu ogledala i led trake, unio prijeko potrebnu toplinu, istaknula je sugovornica.

Radove su s razlogom preuzeli u svoje ruke

Na odluku da kupaonicu rade sami nije utjecala samo hrabrost, nego i realnost tržišta. Visoke cijene radova i izazov pronalaska pouzdanih majstora potaknuli su ih da preuzmu kontrolu nad projektom.

Majstore su angažirali samo za izradu glazure, a sve nakon toga odradili su sami. Nakon knaufa uslijedili su hidroizolacija, montaža velikih SPC zidnih panela, polaganje podnih pločica, obrada spojeva, montaža sanitarija, ormarića i rasvjete.

- Prije svakog koraka proveli smo sate u istraživanju, mjerenju i planiranju prostora kroz online alate kako bismo maksimalno eliminirali pogreške. Postali smo pravi majstori za teoriju prije nego što smo uopće dotaknuli alate i materijal. Za svaki korak morali smo biti sigurni da znamo kako i zašto nešto radimo kako ne bismo kasnije popravljali. Išli smo korak po korak, dan po dan, tjedan po tjedan, uz neprestano zajedničko planiranje i rad, ispričala nam je.

Osam mjeseci rada nakon posla i vikendima

Od nanošenja hidroizolacije do montaže ogledala prošlo je oko osam mjeseci. Tempo je, kaže sugovornica, bio intenzivan i zahtijevao je strogu disciplinu uz balansiranje između svakodnevnih obveza i adaptacije.

Osim samih radova, stalno su planirali iduće korake, proučavali tehničke specifikacije, naručivali materijal ili odlazili po njega.

- Uz balansiranje između redovnih poslova, obiteljskih obveza i radova, bilo je stvarno iscrpljujuće. No zajednički rad i jasna vizija cilja održali su nas na dobrom putu, prisjetila se. Kompletna adaptacija stana i kupaonice | Foto: Loreta, baustela.hr

SPC paneli bili su najzahtjevniji dio adaptacije

Kao najzahtjevniji građevinski dio posla izdvojili su montažu SPC panela. Njihove dimenzije, 1230 x 2800 milimetara, zahtijevale su veliku preciznost, ali i mnogo snalažljivosti.

Unošenje izrezanih panela u kupaonicu dimenzija 2,5 x 1,40 metara, visine 265 centimetara, kroz vrata široka nešto više od 75 centimetara, bilo je, kaže sugovornica pravo testiranje fizike.

Srećom, paneli su bili donekle fleksibilni, što nas je spasilo i omogućilo nam određene manevre pri unošenju, prisjetila se. Kompletna adaptacija stana i kupaonice | Foto: Loreta, baustela.hr

YouTube, Pinterest i forumi bili su dodatna 'ruka'

U cijelom procesu puno su se oslanjali na online izvore. YouTube im je pomogao da lakše razumiju tehnike koje dotad nisu izvodili, dok im je Pinterest poslužio kao izvor ideja. Ipak, svaku su inspiraciju provjeravali kroz izvedivost kako ne bi izgubili dodir sa stvarnošću.

Uz videozapise i fotografije, koristili su i forume te tehničku dokumentaciju proizvođača.

- Kriza je bilo, posebno kada umor uzme maha, ali nikada nismo ozbiljno pomislili odustati i zvati majstore. Adrenalin i vizija konačnog rezultata bili su jači od sumnje, dodala je. Kompletna adaptacija stana i kupaonice | Foto: Loreta, baustela.hr

Svaki rez morao je biti isplaniran do milimetra

Prije kupnje SPC panela detaljno su isplanirali potrebnu količinu materijala, gerung profile i svaki veći rez. Kupili su reznu pilu, vodilice i držače na tlak kako bi si olakšali nošenje i montažu.

Rezanje panela zahtijevalo je iznimnu preciznost, a samo postavljanje u malom prostoru bilo je spoj planiranja, strpljenja i snalažljivosti.

- Ljepilo koje smo koristili odmah je hvatalo panel, što je značilo da smo svaki panel morali namjestiti precizno u prvom i zadnjem pokušaju, objasnila je. Kompletna adaptacija stana i kupaonice | Foto: Loreta, baustela.hr

Velike podne pločice tražile su savršeno planiranje

Poseban izazov bilo je i polaganje velikih podnih pločica dimenzija 60 x 120 centimetara. Iste su pločice koristili u hodniku i kupaonici, pa je trebalo postići vizualni kontinuitet između prostora.

Ključnima su se pokazali planiranje polaganja u online alatu i precizno iscrtavanje rasporeda na podu. Velika im je prednost bila i savršeno ravna glazura, zbog čega je rizik od pogreške bio manji.

- Odabrali smo kvalitetno fleksibilno ljepilo s kojim je proces postavljanja tekao iznenađujuće brzo i jednostavno, naravno uz dobru pripremu pozicije pločica. Zbog površine prostorija radili smo u dvije faze kako bismo imali dovoljno mjesta za manevriranje, a nakon preciznog polaganja fugiranje epoksidnom masom bilo je prava laganica i gušt, pojasnila nam je sugovornica. Kompletna adaptacija stana i kupaonice | Foto: Loreta, baustela.hr

Najveći ponos je 'wow' efekt pri ulasku u kupaonicu

Na kraju, najponosniji su na prvi dojam koji prostor ostavlja. Spoj kamena, drvenog dekora ormarića i tople rasvjete stvorio je upravo onaj efekt koji su željeli od početka.

Financijska ušteda, kaže naša sugovornica bila je neupitna jer su sami pokrili velik dio radova za koje bi danas cijena radne snage činila značajan dio investicije. Ipak, najveća vrijednost za njih nije samo u novcu.

- Najveća vrijednost je u ponosu što smo vlastitim rukama stvorili prostor po našoj mjeri, istaknula je.

Cijeli proces bio je zajednički projekt. Suprug je bio glavni majstor, Loreta pomoćna ruka i oko za detalje.

- Adaptacija je, unatoč radovima i umoru, postala naše zajedničko vrijeme. Dokazali smo da je, uz jako dobru pripremu i kontinuitet rada, ono što se na početku činilo nemogućim zapravo vrlo dostižno, dodala je za kraj pobjednica našeg natječaja.