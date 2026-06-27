Zoran je naš top sam svoj majstor u drvu: Ovako je od nule napravio čarobni čamac za ljeta na Mrežnici

Za izradu čamca koristio je šperploču otpornu na vlagu, bambus, mahagonij, iroko i druge vrste egzotičnog drva, svaki je dio obrađivao ručnim alatom.

Bosch i portal bauštela.hr pozvali su hobiste i profesionalce da podijele projekte na koje su ponosni i odaziv je bio odličan. Na natječaj 'Najbolji sam svoj majstor projekti od nule' koji ima za cilj promovirati kvalitetne DIY projekte i radove profesionalnih majstora, stigli su deseci radova iz sve tri kategorije: Gradnja i dogradnja, Obrada drva te Završni radovi u građevini.

Prijave su se slale u obliku fotografija ili videozapisa s kratkim opisom, a žiri je imao težak zadatak: odabrati tri najbolja projekta u svakoj kategoriji i nagraditi ih vrijednim Boschovim alatima. Danas vas upoznajemo s pobjednikom u kategoriji Obrada drva, Zoranom Vuglešićem koji je oduševio ocjenjivački sud svojim drvenim plovilom.

Ništa nacrti, samo srce

Proces izrade čamca od posebnih komada drva Zoran je započeo promatranjem Mrežnice i pažljivim odabirom materijala koji će što vjernije prenijeti njegovu viziju u stvarnost. Najveći izazov, priznaje, nije mu bila sama konstrukcija, već sklopiti različite vrste drveta u skladnu i funkcionalnu cjelinu.

Za izradu je koristio okume šperploču otpornu na vlagu, bambus, mahagonij, ipe, iroko i druge vrste egzotičnog drva, a svaki je dio obrađivao ručnim alatima.

- Ponosan sam što je svaki dio prošao kroz moje ruke i što mogu reći da je ovo čisti handmade proizvod. Svaki detalj je pomno planiran i obrađen. Bez nekih velikih nacrta i planova, vođen samo srcem u stvaranju ovog plovila, ističe.

Nakon završne obrade cijelo je plovilo zaštićeno epoksi smolama i poliuretanskim lakom kako bi bilo otporno na vodu i vremenske uvjete. Rezultat nije samo čamac kojim će se ploviti Mrežnicom, nego i dokaz da predanost, strpljenje i ljubav prema zanatu mogu stvoriti predmet koji istovremeno služi svojoj svrsi i izaziva divljenje na prvi pogled.

čamac od drva | foto: Zoran Vuglešić

Drvo je više od materijala

Za Zorana biti sam svoj majstor nije tek hobi, već, kako kaže, način života. Oduvijek ga privlači stvaranje pa se rado prihvaća različitih poslova, od montaže i izrade do popravaka. Ipak, drvo je materijal kojem se uvijek vraća.

- Drvo je ono što je moja glavna zanimacija. Svojom toplinom, oblikom i bojom ne samo da je ugodno za oko, nego i taktilnim doživljajem koji nam daje jednostavno ima ono nešto, opisuje svoju fascinaciju.

Osim obrade drva, ističe, nije mu strana ni obrada metala, keramike, kao ni rad u vrtu gdje zajedno sa suprugom uzgaja cvijeće i povrće za vlastite potrebe.

- Volim biti kreativan i stvarati nešto lijepo, kaže o svome radu Zoran, a upravo ta želja vodi ga kroz svaki novi projekt. Dodatno, priča nam, posebno ga veseli što vlastitim rukama može stvoriti predmet koji će trajati i imati svoju priču.

čamac od drva | foto: Zoran Vuglešić

Ljubav prema Mrežnici

Ideja za izradu pobjedničkog čamca rodila se iz uspomena i ljubavi prema rijeci uz koju je odrastao. Mrežnica je obilježila njegovo djetinjstvo, a čamci su oduvijek bili dio života ljudi toga kraja.

- Ideja za čamac došla je iz ljubavi prema vodama, nebitno je li more ili rijeka. Kako sam odrastao uz jednu od najljepših hrvatskih rijeka, Mrežnicu, odatle dolazi i moja strast za čamcima koji su neraskidivi dio identiteta nas ljudi s rijeke, kaže Zoran, te ističe kako je želio napraviti plovilo koje neće biti samo funkcionalno, već će svojim izgledom pripadati krajoliku u kojem je nastalo.

- Ono što sam stvorio i napravio imalo je za cilj da bude lijepo za oko, savršeno za uživanje i dodatan ukras na ionako prelijepoj rijeci Mrežnici, napisao je u prijavi na natječaj uz napomenu kako je inspiraciju pronašao promatrajući labudove na rijeci, čija su elegancija i mirnoća postali nit vodilja tijekom oblikovanja. čamac od drva | foto: Zoran Vuglešić

Svaki komad drveta novi smjer

Iako iza sebe ima bogato iskustvo u obradi drva, Zoran smatra da ga svaki novi projekt iznova nečemu nauči. Za njega je rad s drvetom puno više od tehničkog procesa, to je, kaže, odnos prema materijalu koji traži strpljenje i osjećaj.

- Svaki moj kontakt s drvetom je jedno novo iskustvo i novi doživljaj. U radu s njim mogu potpuno utonuti u njegovu strukturu i osjetiti smjer u kojem želi da idem, objašnjava te dodaje kako upravo zato ne voli žuriti u poslu jer vjeruje da svaki komad drveta ima svoj karakter i da ga treba pažljivo slušati.

Zoran kaže i kako je za ovaj pothvat veliku inspiraciju našao i kod supruge čije kreativne ideje često postaju početak novih projekata.